Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का एक वीडियो हर किसी का ध्यान खींच रहा है, और इसकी वजह बेहद चौंकाने वाली है. वीडियो में वे अपने फोन के बैक कवर के अंदर देसी गाय का सूखा गोबर रखते नजर आ रहे हैं.

जहां एक तरफ उनके भक्त इसे सनातन परंपरा और सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. आखिर फोन के कवर में गोबर रखने से क्या होता है? चलिए, इस वायरल दावे के पीछे छिपे धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक तथ्यों की पूरी पड़ताल करते हैं.

इंद्रेश उपाध्याय ने क्यों रखा फोन कवर में गोबर?

वायरल वीडियो में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने साफ किया कि आज के दौर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक मजबूरी बन चुका है. कथा वाचन के दौरान भजन और पदावली पढ़ने के लिए उन्हें फोन पास रखना पड़ता है. इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए उन्होंने यह पारंपरिक तरीका अपनाया है. उनके अनुसार इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

नेगेटिव रेडिएशन से बचाव: उनका दावा है कि मोबाइल फोन और आसपास लगे टावरों से निकलने वाली तरंगें शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं. देसी गाय का सूखा गोबर इस नेगेटिव रेडिएशन को सोख लेता है.

बुद्धि और शारीरिक बल की रक्षा: वीडियो में उन्होंने कहा कि बिना गोबर के फोन पास रखने से व्यक्ति की बुद्धि पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और शारीरिक एनर्जी कम होती है. गोबर का एक टुकड़ा रखते ही रेडिएशन का स्तर तुरंत कम हो जाता है.

पॉजिटिव वातावरण का निर्माण: उनके मुताबिक, फोन के साथ गोबर रखने से आसपास की एनर्जी शुद्ध बनी रहती है और शरीर को होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलती है.

विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञों की क्या राय है?

जहाँ एक तरफ यह आस्था और पारंपरिक विश्वास का विषय है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और टेक एक्सपर्ट्स इस दावे से सहमत नहीं हैं.

वैज्ञानिक प्रमाण का अभाव: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियोफ्रीक्वेंसी तरंगें 'नॉन-आयोनाइजिंग' (non-ionizing) श्रेणी की होती हैं. सामान्य स्तर पर ये तरंगें शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुँचातीं. इसके अलावा, गाय के गोबर से मोबाइल रेडिएशन रुकने का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं है.

डिवाइस खराब होने का जोखिम: मोबाइल इंजीनियरों का मानना है कि फोन के टाइट बैक कवर के अंदर सूखा गोबर या कोई भी जैविक पदार्थ रखने से नमी, धूल और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इससे फोन के कैमरा लेंस, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और अंदरूनी सर्किट में खराबी आने का खतरा रहता है.

हिंदू धर्मग्रंथों में गाय के गोबर (गोमय) की महिमा:

भले ही आधुनिक गैजेट्स को लेकर विज्ञान की अपनी शर्तें हों, लेकिन सनातन परंपरा में देसी गाय के गोबर यानी 'गोमय' को बहुत पवित्र और ऊर्जावान माना गया है. वेदों, पुराणों और आयुर्वेद में इसकी महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है:

माता लक्ष्मी का निवास: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय के गोबर में साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है. घर या पूजा स्थल को गोबर से लीपने पर दरिद्रता दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है.

पंचगव्य का अभिन्न अंग: किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या शुद्धि क्रिया में पंचगव्य (गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर) का उपयोग अनिवार्य माना गया है. यह व्यक्ति और स्थान की बाहरी व आंतरिक शुद्धि करता है.

वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी का नाश: प्राचीन काल से ही रसोई और आंगन को गोबर से लीपने की परंपरा रही है, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश न कर सकें.

यज्ञ और अग्निहोत्र में उपयोग: देसी गाय के गोबर से बने उपलों (कंडों) और घी से किया गया हवन वातावरण के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर वायु को शुद्ध करता है.

शास्त्रों के प्रमुख श्लोक और उनका सरल सारांश:

हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में गाय के गोबर की पवित्रता को प्रमाणित करने वाले कई स्पष्ट श्लोक मिलते हैं, जिनका भावार्थ इसकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है:

पद्म पुराण:

"गोमये वसते लक्ष्मीर्गोमूत्रे सर्वमंगला. पादाग्रे खेचरा वेद्या हंभाशब्दे प्रजापतिः॥"

सारांश: गाय के शरीर और उससे प्राप्त होने वाली हर वस्तु में दैवीय शक्तियों का वास है. विशेष रूप से गाय के गोबर में धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी निवास करती हैं, जबकि गोमूत्र में सभी प्रकार का मंगल करने वाली माता पार्वती का वास माना गया है.

श्रीविष्णुधर्मोत्तर पुराण:

"गवां हि तीर्थे वसतीह गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा. लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्॥"

सारांश: गाय साक्षात तीर्थ के समान पवित्र है. इसके पवित्र अंगों में माँ गंगा का वास है और इसके सूखे गोबर (करीष) में स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं. इसलिए प्रतिदिन गौ माता को प्रणाम करना धर्म और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है.

महाभारत:

"गोमयेन सदा स्नायात् करीषे चापि संविशेत्. श्लेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जयेत्॥"

सारांश: धर्म और शुद्धि के नियमों को समझाते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि गोमय (गाय के गोबर) से शुद्धिकरण करना और सूखे गोबर के आसन पर बैठना व्यक्ति को पवित्र बनाता है. इसी अध्याय में यह भी वर्णन है कि स्वयं माता लक्ष्मी ने गाय के गोबर को अपने निवास स्थान के रूप में स्वीकार किया है.

मनुस्मृति:

"गोमयेन शुद्ध्यन्ति भूमिरौद्रं च यन्मलम्। गोमूत्रेण च शुद्ध्यन्ति सर्वाण्येव गृहेषु च॥"

सारांश: किसी भी कारण से अपवित्र या अशुद्ध हुई भूमि पर गाय का गोबर लीपने से वह स्थान फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तथा घर की अन्य वस्तुओं पर गोमूत्र छिड़कने से उनकी शुद्धि हो जाती है.

इन चारों श्लोकों का सामूहिक निचोड़ यही है कि वैदिक और पौराणिक काल में गाय के गोबर को 'लक्ष्मी का स्वरूप' और वातावरण को शुद्ध करने वाला सबसे पवित्र प्राकृतिक तत्व माना गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से घर, पूजा स्थल और यज्ञ वेदी की आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता था.

लेकिन, इन प्राचीन ग्रंथों की रचना के समय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल रेडिएशन जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में नहीं थीं. इसलिए फोन के कवर में गोबर रखना पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है.

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