Utpanna Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. मार्गशीर्ष (अगहन) मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से माता एकादशी का प्राकट्य हुआ था. साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी की तारीख को लेकर श्रद्धालुओं के बीच 3 और 4 दिसंबर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

आइए, वैदिक पंचांग के अनुसार जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और इसकी पौराणिक कथा.

3 या 4 दिसंबर: कब रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी का व्रत?

द्रिक पंचांग और वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार, तिथि के आरंभ और समापन का समय इस प्रकार है:

एकादशी तिथि प्रारंभ: 3 दिसंबर 2026 को रात 11 बजकर 03 मिनट पर.

3 दिसंबर 2026 को रात 11 बजकर 03 मिनट पर. एकादशी तिथि समाप्त: 4 दिसंबर 2026 को रात 11 बजकर 44 मिनट पर.

सही तारीख: हिंदू धर्म में उदयातिथि (सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि) के आधार पर व्रत और त्योहार मनाने की परंपरा है. चूंकि एकादशी तिथि का सूर्योदय 4 दिसंबर को होगा, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुक्रवार, 4 दिसंबर 2026 को रखा जाएगा.

उत्पन्ना एकादशी 2026: शुभ मुहूर्त और पारण का समय

4 दिसंबर को भगवान विष्णु की पूजा और 5 दिसंबर को व्रत खोलने (पारण) के लिए शुभ समय नीचे दिए गए हैं:

विवरण तारीख और समय उत्पन्ना एकादशी व्रत 4 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) अभिजीत मुहूर्त (पूजा के लिए) सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 बजे तक अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 09:13 से सुबह 10:32 बजे तक व्रत पारण की तिथि 5 दिसंबर 2026 (शनिवार) व्रत पारण का शुभ समय सुबह 06:59 से सुबह 09:04 बजे तक

उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि

जो श्रद्धालु पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है.

स्नान और संकल्प: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे (विशेषकर पीले) वस्त्र धारण करें. हाथ में जल और फूल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.

पूजा की तैयारी: घर के मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.

अभिषेक और अर्पण: भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं. इसके बाद उन्हें पीले फूल, अक्षत (साबुत चावल की जगह तिल का प्रयोग करें), चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.

तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं: भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते. (ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें).

कथा और आरती: पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें, उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें.

उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस था. उसने अपने बल के अहंकार में देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था. परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे.

देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु और राक्षस मुर के बीच हजारों वर्षों तक भयंकर युद्ध चला. युद्ध करते-करते भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए और योगनिद्रा में लीन हो गए. मुर राक्षस पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा और सोते हुए भगवान विष्णु पर प्रहार करने ही वाला था कि तभी श्रीहरि के शरीर से एक तेजस्वी और दिव्य कन्या प्रकट हुई.

उस दिव्य देवी ने मुर राक्षस को ललकारा और घमासान युद्ध के बाद उसका वध कर दिया. जब भगवान विष्णु की नींद खुली, तो उन्होंने मुर को मृत पाया और उस देवी के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए. भगवान विष्णु ने कहा कि चूंकि आपका जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आप जगत में 'एकादशी' के नाम से पूजी जाएंगी. साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त इस दिन व्रत रखेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी.

उत्पन्ना एकादशी व्रत के धार्मिक लाभ

पापों से मुक्ति: शास्त्रों के अनुसार, इस व्रत को करने से जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

शास्त्रों के अनुसार, इस व्रत को करने से जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है. अश्वमेध यज्ञ के समान फल: मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से हजारों यज्ञों और गौ-दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है.

मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से हजारों यज्ञों और गौ-दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है. सुख-समृद्धि का वास: इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

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