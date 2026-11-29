Motivational Story Sadhak Bamakhyapa: आज के दौर में हर दूसरा युवा एक अनदेखी दौड़ का हिस्सा बना हुआ है. मनचाही नौकरी न मिलने का डर, करियर में पिछड़ जाने की चिंता, समाज की उम्मीदों का बोझ और बार-बार मिलने वाली असफलताएं ये सब मिलकर कब तनाव (Stress), एंग्जायटी और डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता.

जब चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगे और हर रास्ता बंद दिखे, तब हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की रटी-रटाई बातों की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्तित्व की कहानी की जरूरत होती है जिसने खुद अभावों और अपमान की आग में तपकर खुद को गढ़ा हो.

ऐसी ही एक प्रेरक शख्सियत थे 19वीं सदी के बंगाल के महान तांत्रिक संत बामाखेपा. नवंबर 2026 में रिलीज हुई बंगाली बायोपिक फिल्म 'साधक बामाख्यापा' (Sadhak Bamakhyapa) के जरिए उनकी अद्भुत जीवन यात्रा एक बार फिर चर्चा में है.

पश्चिम बंगाल के तारापीठ की अधिष्ठात्री देवी मां तारा के इस परम भक्त की कहानी केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के युवाओं के लिए मानसिक शांति और करियर में सफलता पाने की एक जीवंत मार्गदर्शिका है.

कौन थे साधक बामाखेपा?

1837 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ के पास स्थित अटला गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे बालक का नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था. बचपन से ही उनका मन सांसारिक और दिखावटी कामों में नहीं लगता था. देवी भक्ति में हर समय डूबे रहने और अपने अलमस्त स्वभाव के कारण समाज के लोग उन्हें प्यार और उपहास में 'बामाखेपा' (यानी पागल बामा) कहने लगे.

बामाखेपा मां तारा को किसी दूर बैठी देवी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सगी मां मानकर 'बड़ी मां' कहकर पुकारते थे. बिना किसी जटिल मंत्र या कर्मकांड के वे निश्छल भाव से उनकी आराधना करते थे. पिता के निधन के बाद जब घर में भयंकर आर्थिक संकट आया, तो उन्होंने तारापीठ के महाश्मशान को अपना ठिकाना बनाया और वहीं कठोर साधना की.

लोक मान्यताओं के अनुसार, उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मां तारा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे. एक प्रसिद्ध प्रसंग में, जब मंदिर के नियमों को तोड़ने पर पुरोहितों ने उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया, तो मां तारा ने स्थानीय रानी को स्वप्न में आदेश दिया कि पहले उनके पुत्र बामाखेपा को भोजन कराया जाए, तभी वे भोग स्वीकार करेंगी. 1911 में उन्होंने तारापीठ में ही महासमाधि ली.





तनाव, असफलता और एंग्जायटी से उबरने के 5 जीवन मंत्र:

1. लोगों के तानों को अपनी पहचान और ताकत बनाएं:

जब आप करियर में कुछ अलग करने की सोचते हैं या बार-बार असफल होते हैं, तो रिश्तेदार और समाज सबसे पहले आप पर सवाल उठाते हैं. यही सामाजिक दबाव एंग्जायटी की सबसे बड़ी वजह बनता है.

बामाखेपा को भी समाज ने 'पागल' (खेपा) कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस ताने से दुखी होने के बजाय इसे ही अपनी पहचान बना लिया. दूसरों की राय के हिसाब से अपनी काबिलियत आंकना बंद करें और अपने लक्ष्य पर टिके रहें.

2. अभाव और असफलता को निराशा का कारण न बनने दें:

पिता की मृत्यु के बाद बामाखेपा के सामने दो वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया था. आज के दौर में आर्थिक तंगी या करियर का रुका हुआ ग्राफ अक्सर युवाओं को डिप्रेशन की ओर धकेल देता है.

बामाखेपा ने अपनी गरीबी और दुखों का रोना रोने के बजाय उन कठिन परिस्थितियों को अपनी आंतरिक शक्ति जगाने का माध्यम बनाया. संसाधनों की कमी आपकी मंजिल नहीं रोक सकती, बशर्ते आप मानसिक रूप से हार न मानें.

3. दिखावे की दौड़ छोड़कर काम की गहराई पर ध्यान दें:

सोशल मीडिया के इस युग में हर कोई खुद को सफल दिखाने की होड़ में लगा है, जो अंदर ही अंदर बेचैनी और हीनभावना पैदा करता है. बामाखेपा को संस्कृत के भारी-भरकम श्लोक या पूजा के जटिल नियम नहीं आते थे, लेकिन उनके पास सच्चा समर्पण था.

करियर हो या निजी जीवन, बाहरी दिखावे के बजाय अपने काम के प्रति ईमानदारी और गहराई पर ध्यान दें, सफलता खुद रास्ता बना लेगी.

4. गलत दबाव और अन्याय के आगे झुकने से बचें:

जब मंदिर के शक्तिशाली पुरोहितों ने भेदभाव करते हुए बामाखेपा का अपमान किया, तो वे डरे या टूटे नहीं. कार्यस्थल (Workplace) पर होने वाली राजनीति या किसी भी तरह के मानसिक शोषण से घबराकर आत्मविश्वास खोने के बजाय, अपनी सच्चाई और सिद्धांतों पर अडिग रहने का साहस रखें.

5. सफलता और पद से ऊपर इंसानियत को जगह दें:

साधना की सिद्धि के बाद जब बड़े-बड़े राजा और जमींदार बामाखेपा के चरणों में झुकने लगे, तब भी उन्होंने कोई मठ या संपत्ति नहीं बनाई. वे हमेशा गरीबों, दुखियों और श्मशान के बेसहारा कुत्तों के बीच रहकर उनकी सेवा करते रहे.

कई बार हम सिर्फ अपने बारे में सोचते-सोचते तनाव का शिकार हो जाते हैं. दूसरों की और बेजुबान जीवों की निस्वार्थ मदद करने से मन को जो सुकून मिलता है, वह किसी भी दवा या थेरेपी से कहीं अधिक असरदार होता है.

असफलता या बुरा दौर जीवन का अंत नहीं, बल्कि खुद को भीतर से मजबूत बनाने का एक पड़ाव है. साधक बामाखेपा की तरह जब आप बाहरी शोर को शांत कर अपने भीतर के विश्वास को जगाते हैं, तो बड़ी से बड़ी चिंता और निराशा भी अपना रास्ता बदल लेती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

