Sawan Vastu 2026: सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में शिव पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है. वहीं, वास्तु शास्त्र में भी सावन से पहले घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और पूजा स्थान को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) सबसे शुभ दिशा मानी जाती है. इसे देवताओं का स्थान भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि यदि सावन शुरू होने से पहले इस दिशा में कुछ शुभ वस्तुएं रखी जाएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. हालांकि, यह धार्मिक और वास्तु मान्यताओं पर आधारित है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता.

ईशान कोण का महत्व क्यों माना जाता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण जल तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि पूजा घर, ध्यान स्थल या जल से जुड़ी वस्तुएं इस दिशा में रखना शुभ माना जाता है. सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना भी जल और पवित्रता से जुड़ी होती है, इसलिए इस दिशा का महत्व और बढ़ जाता है.

सावन शुरू होने से पहले ईशान कोण में रखें ये शुभ चीजें:

1. भगवान शिव की शांत मुद्रा वाली प्रतिमा या चित्र

यदि आपके घर में भगवान शिव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी है, तो ईशान कोण सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है. ध्यान रखें कि शिव जी का शांत और ध्यानमग्न स्वरूप ही रखें. प्रतिमा को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर स्थापित करें.

2. तांबे का कलश

वास्तु में तांबे के कलश को शुभ माना गया है. सावन शुरू होने से पहले ईशान कोण में स्वच्छ जल से भरा तांबे का कलश रखने की मान्यता है. कई लोग इसमें आम या अशोक के पत्ते भी रखते हैं. समय-समय पर जल बदलना भी जरूरी माना जाता है.

3. रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है. पूजा स्थान पर एक या अधिक रुद्राक्ष रखने से आध्यात्मिक वातावरण बनने की मान्यता है. इसे साफ कपड़े या पूजा की थाली में रखना बेहतर माना जाता है.

4. शुद्ध जल से भरा पात्र

ईशान कोण में चांदी, तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल रखने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है. माना जाता है कि इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. जल को नियमित रूप से बदलना चाहिए.

5. सफेद या हल्के रंग के फूल

सावन में भगवान शिव को सफेद फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं. यदि संभव हो तो पूजा के समय ईशान कोण में ताजे सफेद फूल रखें. मुरझाए हुए फूल लंबे समय तक न रखें.

ईशान कोण में इन बातों का भी रखें ध्यान:

इस दिशा में अनावश्यक सामान या कबाड़ जमा न होने दें

भारी फर्नीचर रखने से बचें

यहां पर्याप्त रोशनी और साफ-सफाई बनाए रखें

पूजा स्थान के आसपास नियमित रूप से दीपक या धूप जलाएं

अगर संभव हो तो सुबह के समय इस दिशा की खिड़की खोलकर ताजी हवा आने दें

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