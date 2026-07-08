हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रSawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Sawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Sawan Vastu 2026: सावन 2026 से पहले घर के ईशान कोण में कौन-सी शुभ चीजें रखें? जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार महादेव की कृपा, सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जुड़ी मान्यताएं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Jul 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

Sawan Vastu 2026: सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में शिव पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है. वहीं, वास्तु शास्त्र में भी सावन से पहले घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और पूजा स्थान को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) सबसे शुभ दिशा मानी जाती है. इसे देवताओं का स्थान भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि यदि सावन शुरू होने से पहले इस दिशा में कुछ शुभ वस्तुएं रखी जाएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. हालांकि, यह धार्मिक और वास्तु मान्यताओं पर आधारित है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता.

ईशान कोण का महत्व क्यों माना जाता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण जल तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि पूजा घर, ध्यान स्थल या जल से जुड़ी वस्तुएं इस दिशा में रखना शुभ माना जाता है. सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना भी जल और पवित्रता से जुड़ी होती है, इसलिए इस दिशा का महत्व और बढ़ जाता है.

सावन शुरू होने से पहले ईशान कोण में रखें ये शुभ चीजें:

1. भगवान शिव की शांत मुद्रा वाली प्रतिमा या चित्र

यदि आपके घर में भगवान शिव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी है, तो ईशान कोण सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है. ध्यान रखें कि शिव जी का शांत और ध्यानमग्न स्वरूप ही रखें. प्रतिमा को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर स्थापित करें.

2. तांबे का कलश

वास्तु में तांबे के कलश को शुभ माना गया है. सावन शुरू होने से पहले ईशान कोण में स्वच्छ जल से भरा तांबे का कलश रखने की मान्यता है. कई लोग इसमें आम या अशोक के पत्ते भी रखते हैं. समय-समय पर जल बदलना भी जरूरी माना जाता है.

3. रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है. पूजा स्थान पर एक या अधिक रुद्राक्ष रखने से आध्यात्मिक वातावरण बनने की मान्यता है. इसे साफ कपड़े या पूजा की थाली में रखना बेहतर माना जाता है.

4. शुद्ध जल से भरा पात्र

ईशान कोण में चांदी, तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल रखने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है. माना जाता है कि इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. जल को नियमित रूप से बदलना चाहिए.

5. सफेद या हल्के रंग के फूल

सावन में भगवान शिव को सफेद फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं. यदि संभव हो तो पूजा के समय ईशान कोण में ताजे सफेद फूल रखें. मुरझाए हुए फूल लंबे समय तक न रखें.

ईशान कोण में इन बातों का भी रखें ध्यान:

  • इस दिशा में अनावश्यक सामान या कबाड़ जमा न होने दें
  • भारी फर्नीचर रखने से बचें
  • यहां पर्याप्त रोशनी और साफ-सफाई बनाए रखें
  • पूजा स्थान के आसपास नियमित रूप से दीपक या धूप जलाएं
  • अगर संभव हो तो सुबह के समय इस दिशा की खिड़की खोलकर ताजी हवा आने दें

यह भी पढ़े- Sawan 2026: भगवान शिव को चढ़ाया हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Sawan 2026 Ishan Kon Vastu North East Direction Vastu Sawan 2026 Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Sawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि
सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि
वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: वास्तु पुरुष की 45 शक्तियां कैसे ये ऊर्जाएं बदल सकती हैं घर और जीवन की दिशा
वास्तु पुरुष की 45 शक्तियां कैसे ये ऊर्जाएं बदल सकती हैं घर और जीवन की दिशा
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी
Vastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी
वास्तु शास्त्र
Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते
Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
एग्रीकल्चर
अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
ABP NEWS
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Embed widget