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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: क्या होती है खड़ी और डाक कांवड़? जानें क्यों सबसे कठिन मानी जाती है 'दांडी कांवड़' यात्रा

Kanwar Yatra 2026: क्या होती है खड़ी और डाक कांवड़? जानें क्यों सबसे कठिन मानी जाती है 'दांडी कांवड़' यात्रा

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू 11 अगस्त सावन शिवरात्रि पर होगा समापन व जलाभिषेक. सामान्य, डाक, खड़ी और दांडी कठिन तप जैसी विभिन्न प्रकार की परंपराओं के साथ भक्त पूरी करते हैं यात्रा.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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Kanwar Yatra 2026 Start and End Date: हिंदू धर्म में सावन के महीने और कांवड़ यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है. साल 2026 में भगवान शिव के भक्तों के लिए यह पावन सफर बेहद खास होने वाला है. इस साल सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है, और इसी के साथ पवित्र कांवड़ यात्रा का भी शंखनाद हो जाएगा.

यदि आप भी इस वर्ष बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, तो यात्रा की शुरुआत से लेकर समापन और जल चढ़ाने की सही तारीख नोट कर लें.

कांवड़ यात्रा 2026, तारीखें 

विशेष अवसर तारीख (Date)
कांवड़ यात्रा की शुरुआत (सावन प्रारंभ) 30 जुलाई 2026, गुरुवार
कांवड़ यात्रा का समापन (सावन शिवरात्रि) 11 अगस्त 2026, मंगलवार
महादेव का जलाभिषेक (मुख्य तिथि) 11 अगस्त 2026

11 अगस्त को चढ़ेगा महादेव को जल

कांवड़ यात्रा का समापन हमेशा सावन मास की शिवरात्रि के दिन होता है. इस वर्ष 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी. इसी दिन देश भर से गंगाजल लेकर लौटे शिवभक्त (कांवड़िए) भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. मान्यता है कि पवित्र गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

क्या होती है कांवड़ और कैसे शुरू होती है यात्रा?

कांवड़ मूल रूप से बांस या लकड़ी से बनी एक विशेष संरचना होती है. श्रद्धालु इसे रंग-बिरंगे झंडों, फूलों, घुंघरुओं, घंटियों और विभिन्न धार्मिक प्रतीकों से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं.

इसके दोनों सिरों पर पवित्र नदियों (मुख्य रूप से गंगा जी) के जल से भरे कलशों को बांधा जाता है. श्रद्धालु इस कांवड़ को अपने कंधों पर उठाकर नंगे पैर, 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं.

कांवड़ यात्रा के विभिन्न प्रकार: जानें कौन सी यात्रा है सबसे कठिन

शिवभक्त अपनी श्रद्धा, संकल्प और शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्रकार की कांवड़ यात्रा चुनते हैं:

सामान्य कांवड़: इसमें श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं. वे रास्ते में बने सेवा शिविरों में आराम कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं.

डाक कांवड़: यह यात्रा अत्यधिक तेज गति और कड़े अनुशासन के साथ की जाती है. इसमें श्रद्धालु बिना रुके लगातार दौड़ते या चलते हुए गंतव्य तक पहुंचते हैं और जल चढ़ाते हैं.

खड़ी कांवड़: इस यात्रा का नियम है कि कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता. जब एक श्रद्धालु आराम करता है, तो दूसरा साथी कांवड़ को अपने कंधे पर थामे रखता है. यह आपसी सहयोग और समर्पण का प्रतीक है.

दांडी कांवड़: इसे सबसे कठिन तपस्या माना जाता है. इसमें भक्त नदी तट से शिव मंदिर तक की पूरी दूरी दंडवत प्रणाम (लेटकर) करते हुए पूरी करते हैं. इस यात्रा को पूरा होने में कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Mahadev Kanwar Yatra 2026 Sawan Shivratri 2026 Kanwar Yatra Jalabhishek Date
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