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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJagannath Temple Mahaprasad: भगवान जगन्नाथ के भोग को क्यों कहते हैं 'अबाढ़ा'? नाम के पीछे छिपा है सामाजिक समरसता का यह बड़ा सच

Jagannath Temple Mahaprasad: भगवान जगन्नाथ के भोग को क्यों कहते हैं 'अबाढ़ा'? नाम के पीछे छिपा है सामाजिक समरसता का यह बड़ा सच

Jagannath Temple Mahaprasad: पूरी जगन्नाथ मंदिर में जाति-भेद मिटाकर सबको एक साथ जोड़ने वाला 'अबाढ़ा महाप्रसाद' (छप्पन भोग) सामाजिक समरसता और शबर कबीले की पौराणिक परंपराओं का सबसे सुंदर प्रतीक है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 07 Jun 2026 06:47 PM (IST)
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Jagannath Temple Mahaprasad: पुरी (ओडिशा), पुरी के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं और मान्यताएं जितनी अद्भुत हैं, यहां का 'महाप्रसाद' भी उतना ही अलौकिक है. महाप्रभु जगन्नाथ को 24 घंटे के भीतर कुल 6 बार भोग लगाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 56 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं. इन्हें 'छप्पन भोग' कहा जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर की रसोई में पकने वाले इस भोजन को 'अबाढ़ा' क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या सामाजिक व पौराणिक दर्शन छिपा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

दो मुख्य श्रेणियों में बंटा है महाप्रभु का छप्पन भोग

जगन्नाथ मंदिर के व्यंजनों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

शंखुड़ी भोग: रसोई में मिट्टी के बर्तनों में उबाला और पकाया जाने वाला मुख्य भोजन (जैसे चावल, दाल और सब्जियां).

निशंखुड़ी भोग: सूखे मेवे, पीठा, पारंपरिक मिठाइयां और बेक्ड व्यंजन.

1. शंखुड़ी भोग: पारंपरिक पके हुए मुख्य व्यंजन

  • कनिका (Kanika): घी, गुड़, दालचीनी और किशमिश से तैयार किया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय मीठा पीला चावल.
  • खिचड़ी (Khechedi): चावल, दाल, शुद्ध घी और चुटकी भर हींग से बनी दिव्य खिचड़ी, जिसे महाप्रभु चाव से ग्रहण करते हैं.
  • ओरिया भात और मीठा भात: पुरी की पारंपरिक शैली में पका हुआ शुद्ध सफेद चावल और हल्के मीठे स्वाद वाला विशेष चावल.
  • डालमा (Dalma): ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन. इसमें तुअर की दाल के साथ देशी सब्जियां (जैसे कच्चा केला, कद्दू, अरबी, बैंगन) और विशेष मसाले डालकर बिना प्याज-लहसुन के पकाया जाता है.
  • बेसर (Besara): राई (सरसों के पेस्ट), कद्दू और अन्य चुनिंदा हरी सब्जियों के मेल से बनी एक तीखी और स्वादिष्ट सब्जी.
  • साग (Saga): स्थानीय हरी पत्तेदार सब्जियां (जैसे पोई या चौलाई का साग) जिसे महाप्रभु को प्रतिदिन अर्पित किया जाता है.
  • महुरा (Mahura): कंदमूल और मिश्रित सब्जियों से तैयार एक गाढ़ी और मसालेदार सब्जी.

2. पीठा और पारंपरिक मिठाइयां

  • पोड़ा पीठा (Poda Pitha): चावल के आटे, कद्दूकस किए हुए नारियल, गुड़ और इलायची से बना यह पीठा धीमी आंच पर सेंका जाता है. बहुदा यात्रा (उल्टे रथ) के दौरान मौसी मां के मंदिर में भगवान को यही पीठा खिलाया जाता है.
  • एंडुरी पीठा (Enduri Pitha): हल्दी के पत्तों में चावल और दाल के घोल को नारियल-गुड़ की स्टफिंग के साथ भाप (Steam) में पकाकर तैयार किया जाने वाला अनूठा व्यंजन.
  • आरिसा पीठा (Arisa Pitha): चावल के आटे और गुड़ के गाढ़े घोल को तिल के साथ देसी घी में डीप-फ्राई करके बनाया जाने वाला कुरकुरा पीठा.
  • काकरा पीठा (Kakara Pitha): सूजी, चीनी और नारियल के छिलके से बनी एक बेहद स्वादिष्ट और मुलायम मिठाई.
  • सना और बडा अमूलू: यह मालपुआ का ही पुरी मंदिर का पारंपरिक रूप है, जो मैदे और चीनी की चाशनी से बनता है.

3. सुखिला प्रसाद (सूखे और बेक्ड व्यंजन)

ये व्यंजन लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु इन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं:

  • खाजा (Khaja): महाप्रसाद का सबसे प्रसिद्ध सूखा हिस्सा, जिसमें मैदे की परतों (Layers) को घी में तलकर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है.
  • गजा (Gaja): खाजा से थोड़ा मोटा और चौकोर आकार का मीठा व्यंजन.
  • मगाजा लड्डू (Magaja Ladu): बेसन, चीनी और शुद्ध देसी घी से बना बड़ा दानेदार लड्डू.
  • खुड़ुमा (Khuruma): मैदे और नमक/चीनी से बनी सूखी, कुरकुरी मठरी जैसी मिठाई.

छप्पन भोग का समय चक्र (Daily Ritual)

महाप्रभु को दिनभर में जिन 6 चरणों में यह 56 भोग परोसे जाते हैं, उनका समय और क्रम इस प्रकार है:

समय भोग का नाम मुख्य व्यंजन
सुबह 8:30 बजे गोपाल वल्लभ भोग सुबह का हल्का नाश्ता जैसे कद्दूकस किया हुआ नारियल, खोया, लाई और ताजे फल.
सुबह 10:00 बजे सकाल धूप सुबह का मुख्य भोजन, जिसमें मुख्य रूप से अमूलू (मालपुआ) और विभिन्न पीठा शामिल होते हैं.
दोपहर 11:00 से 1:00 बजे भोग मंडप भोग बड़ी मात्रा में चावल, डालमा, बेसर और महुरा का भोग, जो बाद में भक्तों में वितरित होता है.
दोपहर 1:00 से 2:00 बजे मध्याह्न धूप दोपहर का शाही भोजन. इसमें कनिका, ओरिया भात, डालमा और खट्टा शामिल होते हैं.
शाम 7:00 से 8:00 बजे संध्या धूप शाम की आरती के बाद दोबारा भात, दाल और मीठे पीठे चढ़ाए जाते हैं.
रात 11:00 बजे बड़ा सिंगार भोग शयन से पहले प्रभु को हल्का भोजन जैसे मीठा पखाल (पानी वाला चावल), कढ़ी और काकरा पीठा अर्पित किया जाता है.

महाप्रसाद को 'अबाढ़ा' क्यों कहा जाता है?

जगन्नाथ मंदिर के भीतर जो भी भोजन पकता है, भोग लगने से पहले तक उसे केवल 'अन्न' कहा जाता है. लेकिन जैसे ही उसे विमला देवी (मंदिर परिसर में स्थित शक्तिपीठ) के सामने रखकर भगवान जगन्नाथ का तुलसी दल अर्पित किया जाता है, वह अलौकिक 'महाप्रसाद' या 'अबाढ़ा' बन जाता है. 'अबाढ़ा' शब्द के पीछे दो मुख्य पौराणिक और सामाजिक मान्यताएं हैं:

1. शाब्दिक अर्थ: जहां कोई बाधा या बंधन न हो ('अ-बाधा')

'अबाढ़ा' शब्द मूल रूप से संस्कृत के 'अबाधा' से आया है, जिसका अर्थ होता है—"जिसमें कोई बाधा, रुकावट या बंधन न हो."

जाति-भेद से परे: प्राचीन काल में जब समाज में छुआछूत चरम पर थी, तब भी इस प्रसाद पर कोई सामाजिक बंधन नहीं था. इसे एक ही बर्तन से राजा-रंक, ब्राह्मण और शूद्र सभी एक साथ बैठकर ग्रहण कर सकते हैं.

कोई अशुद्धता नहीं: हिंदू परंपरा में किसी के छूने से भोजन को जूठा या अशुद्ध मान लिया जाता है, लेकिन अबाढ़ा कभी अशुद्ध नहीं होता. यदि खाते समय किसी के हाथ से एक दाना गिर जाए, तो दूसरा व्यक्ति भी उसे उठाकर खा सकता है.

2. शबर राजा बिश्वावसु और नीलमाधव की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, पुरी में अवतरित होने से पहले भगवान, ओडिशा के जंगलों में कबीलाई संस्कृति के शबर राजा बिश्वावसु द्वारा 'नीलमाधव' के रूप में पूजे जाते थे. वे बिना किसी शास्त्रीय तामझाम या कड़े नियमों के, अत्यंत सरल भाव से प्रभु को कंद-मूल और जंगली अनाज का भोग लगाते थे.

जब राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में विशाल मंदिर का निर्माण कराया, तब प्रभु ने स्वप्न में निर्देश दिया:

"भले ही मेरी पूजा अब राजसी ठाठ-बाठ और वेदों के अनुसार होगी, लेकिन मेरी रसोई पर पहला अधिकार मेरे परम भक्त बिश्वावसु के वंशजों (दैतापति या सुआर सेवक) का ही रहेगा. यहाँ भोजन ठीक उसी तरह कबीलाई सादगी से और बिना किसी भेदभाव (बाधा) के पकेगा और बंटेगा."

भगवान के इसी आदेश के सम्मान में इस अन्न का नाम 'अबाढ़ा' पड़ा.

'अबाढ़ा' और महाप्रसाद से जुड़े 3 क्विक फैक्ट्स

विमला देवी का संबंध: रसोई में पकने के बाद जब यह भोजन मंदिर परिसर में स्थित माता विमला (जो कि एक मुख्य शक्तिपीठ हैं) को अर्पित किया जाता है, तभी यह तांत्रिक रूप से सिद्ध होकर 'अबाढ़ा महाप्रसाद' का रूप लेता है.

आनंद बाजार (दुनिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट): इस अबाढ़ा प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मंदिर परिसर के भीतर एक विशेष स्थान तय है, जिसे 'आनंद बाजार' कहा जाता है. यहाँ रोज हजारों लोग एक साथ जमीन पर बैठकर अबाढ़ा ग्रहण करते हैं.

सूखे चावल (निर्माल्य): जो अबाढ़ा अन्न बच जाता है, उसे धूप में सुखा लिया जाता है, जिसे 'निर्माल्य' कहते हैं. मान्यता है कि मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति के मुंह में 'निर्माल्य' का एक दाना भी चला जाए, तो उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:47 PM (IST)
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