मिथुन साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: किस्मत देगी साथ, बस इन गलतियों से बचें! पढ़ें राशिफल

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस हफ्ते किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ. करियर, कारोबार और पैसों के मामले में मौके मिलेंगे, और तुम उन्हें कैश भी कर पाओगे बस रफ्तार बनाए रखनी होगी.

हफ्ते की शुरुआत से ही अटके काम पूरे होने के संकेत हैं, लेकिन सेहत को नजरअंदाज किया तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रोडक्टिव है, बशर्ते तुम ढिलाई न दिखाओ.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर का माहौल शांत और सपोर्टिव रहेगा. परिवार के लोग तुम्हारी मेहनत और प्रगति से खुश रहेंगे. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और किसी घरेलू मसले पर परिवार के साथ मिलकर सही निर्णय लोगे. कोई पुरानी पारिवारिक चिंता भी इस दौरान कम हो सकती है. कुल मिलाकर रिश्ते मजबूत रहेंगे, बशर्ते तुम ओवरथिंकिंग से बचो.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस हफ्ते स्मूथ चलेगी. पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए यह हफ्ता संयम और परिपक्वता का है संवाद खुलकर करो, गलतफहमी की कोई गुंजाइश न छोड़ो.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में मजबूत फायदा मिलने के योग हैं. रुका हुआ पैसा मिल सकता है और नई डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना भी है. जमीन-भवन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अटका हुआ मामला इस हफ्ते सुलझ सकता है. बस किसी भी नए निवेश से पहले थोड़ी जाँच-पड़ताल जरूर कर लो अति उत्साह नुकसान भी करा सकता है.

मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में माहौल बेहतर रहेगा और काम समय पर पूरा होगा. टीमवर्क से फायदा मिलेगा. वरिष्ठ भी तुम्हारे काम को नोटिस करेंगे. प्रमोशन या इन्क्रीमेंट की दिशा में पॉजिटिव मूवमेंट हो सकती है. बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचो छोटी-सी गलती भी इमेज को खराब कर सकती है.

मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम देने वाला होगा. पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा और प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र तेजी पकड़ेंगे. मेहनत का सीधा फल मिलेगा बस सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखनी होगी, वरना प्रगति धीमी हो जाएगी.

मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने रुके पैसे मिल सकते हैं और नया लाभ भी हो सकता है. अगर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो इस हफ्ते संभावना मजबूत है. खर्च नियंत्रण में रहेगा और सेविंग बढ़ाने का मौका मिलेगा. बस दिखावे पर पैसा उड़ाने की गलती मत करना.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

हफ्ते की शुरुआत शरीर को परेशान कर सकती है मौसमी बीमारी या पुरानी समस्या उभर सकती है. लापरवाही की तो हालत बिगड़ेगी. रूटीन सुधारो, नींद पूरी करो और हल्का-फुल्का वर्कआउट रखो. मध्य सप्ताह के बाद स्थिति बेहतर होगी.

शुभ अंक 5
शुभ रंग हरा
उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Gemini Horoscope Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal #mithun
