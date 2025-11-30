हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal December 2025: इस महीने करियर में उछाल, व्यापार में बदलाव के संकेत! पढ़ें दिसंबर 2025 का मिथुन राशिफल

Mithun Rashifal December 2025: इस महीने करियर में उछाल, व्यापार में बदलाव के संकेत! पढ़ें दिसंबर 2025 का मिथुन राशिफल

Mithun Masik Rashifal December 2025: मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मिथुन राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Masik Rashifal December 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है. करियर और कारोबार दोनों में स्पष्ट बदलाव दिखाई देंगे. यदि आप नौकरी बदलने या कार्यक्षेत्र में किसी नई दिशा की तलाश में हैं, तो इस माह आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है.

व्यवसायियों के लिए भी यह माह उन्नति और संरचनात्मक बदलावों का समय है. कामकाजी महिलाओं को इस समय विशेष सफलता मिलने के योग हैं. महीने की शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने के मौके मिलेंगे.

मिथुन दिसंबर करियर और नौकरी
करियर के लिहाज़ से यह महीना शक्तिशाली है. नौकरीपेशा लोगों को माह के पूर्वार्ध में पद, प्रतिष्ठा और अधिकार में वृद्धि मिल सकती है. विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहेगा.

दूसरे सप्ताह में अचानक बड़ी जिम्मेदारी का दबाव आ सकता है, जो आपकी दिनचर्या को बदल देगा. काम की अधिकता के चलते निजी जीवन पर ध्यान कम हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

मिथुन दिसंबर व्यापार और धन लाभ
व्यवसायियों के लिए यह महीना परिवर्तनकारी साबित होगा. आप अपने कारोबार में बड़े बदलाव या विस्तार की योजना बना सकते हैं. माह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मध्य आते-आते व्यापार की गति सुधरेगी और लाभ की स्थिति मजबूत होगी.

विदेश से जुड़े सौदों में प्रगति होगी. माह के अंत तक आपकी मेहनत का ठोस परिणाम मिलेगा और अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे.

मिथुन दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ
प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह माह मिला-जुला रहेगा. शुरुआत में विचलन और मानसिक दबाव अधिक रह सकता है. लेकिन मध्य सप्ताह से परिस्थितियाँ सुधरेंगी और ध्यान दोबारा पढ़ाई की ओर लौटेगा. किसी मार्गदर्शक या मेंटर की सलाह से आपकी दिशा स्पष्ट होगी. करियर ग्रोथ की संभावनाएँ इस माह पूरी तरह जागृत हैं.

मिथुन दिसंबर परिवार और रिश्ते
निजी संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा. करियर की व्यस्तता के कारण परिवार और पार्टनर को समय नहीं दे पाने से गलतफहमी पैदा हो सकती है. स्वजनों से किसी बात पर मतभेद की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी से तनाव संभव है. हालांकि, माह के मध्य से किसी शुभचिंतक की मदद से रिश्तों में सुधार होगा और मधुरता वापस आएगी.

मिथुन दिसंबर स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की दृष्टि से माह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. विशेषकर हड्डी, दांत या जोड़ संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. कार्यभार बढ़ने से थकान और तनाव भी संभव है. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम महत्वपूर्ण रहेगा. माह के मध्य से स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगेगी.

भाग्यशाली अंक 5
भाग्यशाली रंग हरा
उपाय प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करें.

FAQs
Q1 क्या दिसंबर में मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी बदलना उचित है?
A1 हाँ, खासकर माह की शुरुआत और मध्य नौकरी परिवर्तन के लिए अनुकूल रहेंगे.

Q2 क्या दिसंबर में कारोबार में परिवर्तन करना लाभदायक होगा?
A2 हाँ, यह महीना व्यापार में संरचनात्मक बदलाव और विस्तार दोनों के लिए शुभ है, विशेषकर विदेश से जुड़े कामों में.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Gemini Mithun Rashifal Gemini Monthly Horoscope

Frequently Asked Questions

दिसंबर 2025 में मिथुन राशि वालों के करियर में क्या खास बदलाव आ सकते हैं?

दिसंबर में मिथुन राशि वालों के करियर और कारोबार दोनों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। नौकरी बदलने या नई दिशा तलाशने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है।

क्या मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए दिसंबर 2025 लाभदायक रहेगा?

हाँ, दिसंबर 2025 मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए उन्नति और संरचनात्मक बदलावों का समय है। माह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मध्य तक व्यापार सुधरेगा और लाभ बढ़ेगा।

दिसंबर 2025 में मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है?

स्वास्थ्य के लिहाज़ से यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर हड्डी, दांत या जोड़ संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। थकान और तनाव भी संभव है, इसलिए संतुलित आहार और आराम ज़रूरी है।

मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 में निजी संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी?

निजी संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। करियर की व्यस्तता के कारण गलतफहमी हो सकती है, लेकिन माह के मध्य से किसी की मदद से रिश्तों में सुधार आएगा।

