हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मToothache Remedy: गरुड़ पुराण में दांतों के दर्द का इलाज! जानिए प्राचीन नुस्खे और आयुर्वेदिक उपाय

Toothache Remedy: गरुड़ पुराण में दांतों के दर्द का इलाज! जानिए प्राचीन नुस्खे और आयुर्वेदिक उपाय

Garuda Purana Tooth Treatment: गरुड़ पुराण में केवल जीवन-मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें दांतों के दर्द और दुर्गंध से जुड़े उपचार के बारे में भी बताया गया है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 09 Nov 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Garuda Purana Tootache Remedies: हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में न केवल मौत के बाद के रहस्यों और कर्मफल का जिक्र मिलता है, बल्कि इसमें मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य से लेकर प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है. 

हैरानी कि बात ये है कि, गरुड़ पुराण में दांतों के दर्द के उपचार का भी उल्लेख देखने को मिलता है. गरुड़ पुराण के पेज नंबर 338 में दांतों के दर्द (Toothache) का घरेलू इलाज बताया गया है.

शरीर की पीड़ा का असंतुलन जीवनशैली

गरुड़ पुराण के अनुसार, शरीर की प्रत्येक पीड़ा का कारण असंतुलन और असंयम जीवनशैली है. दांतों से जुड़ी समस्याओं का सीधा संबंध हमारे खान-पान और दिनचर्या से होता है.

शास्त्रों के मुताबिक, जो व्यक्ति ज्यादा गर्म, खट्टा या बासी भोजन खाता है, उसे दंत रोग होने की संभावना अधिक होती है. 

Toothache Remedy: गरुड़ पुराण में दांतों के दर्द का इलाज! जानिए प्राचीन नुस्खे और आयुर्वेदिक उपाय

गरुड़ पुराण में दांतों के दर्द का उपचार

पुराणों के मुताबिक, दांतों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का प्रयोग ही सर्वोत्तम माना जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मुष्टक (मोथा), कुष्ठ, इलायची, मुलेठी, वालक और धनिया को चबाने से मुंह से आने वाली दुर्गंध और दांतों से जुड़ी समस्या सही होती जाती है.

तेल में बनी कांजी से कुल्ला करने दांतों की सफाई होती है. 

आज भी अधिकतर गांवों में पुराने लोग ब्रश की जगह नीम की दातुन का इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए करते हैं. नीम के दातुन को दैवी औषधि कहा गया है, क्योंकि यह दांतों से बैक्टीरिया दूर करने का काम करती है. 

शारीरिक सफाई भी कर्म आधारित

गरुड़ पुराण के अनुसार हर सुबह नहाने से पहले दांतों को अच्छे से साफ करें. दांतों को साफ करने से न केवल मुंह की सफाई होती है, बल्कि मन और शरीर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही शास्त्रों बताया गया है कि, भोजन करने के बाद दांतों को अच्छे से साफ कर कुल्ला करना चाहिए. 

गरुड़ पुराण के अनुसार दांतों की सफाई मात्र शारीरिक ही नहीं, बल्कि कर्म आधारित भी है. इसलिए पुराण में शरीर की शुद्धि पर भी उतना ही जोर दिया गया है, जितना कि मन और मस्तिष्क पर, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए. 

गरुड़ पुराण में बताई गई जानकारी प्राकृतिक औषधि पर जोर देती है. हालांकि दांतों की समस्या बढ़ने पर डॉक्टरों की परामर्श जरूर लें. सही चिकित्सीय सलाह आपको बीमार होने से बचाती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Teeth Garuda Purana

Frequently Asked Questions

गरुड़ पुराण के अनुसार दांत दर्द का मुख्य कारण क्या है?

गरुड़ पुराण के अनुसार, शरीर की पीड़ा का कारण असंतुलन और असंयम जीवनशैली है। दांतों की समस्याएं खान-पान और दिनचर्या से जुड़ी होती हैं।

दांतों के दर्द से राहत पाने के लिए गरुड़ पुराण में किन प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का उल्लेख है?

गरुड़ पुराण के अनुसार, मुष्टक (मोथा), कुष्ठ, इलायची, मुलेठी, वालक और धनिया चबाने से मुंह की दुर्गंध और दांतों की समस्या दूर होती है।

दांतों की सफाई के लिए गरुड़ पुराण किन तरीकों का सुझाव देता है?

गरुड़ पुराण के अनुसार, नीम की दातुन का उपयोग दांतों से बैक्टीरिया दूर करने में मदद करता है। तेल में बनी कांजी से कुल्ला करने से दांतों की सफाई होती है।

क्या गरुड़ पुराण में दांतों की सफाई को केवल शारीरिक माना गया है?

नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार दांतों की सफाई शारीरिक होने के साथ-साथ कर्म आधारित भी है, जिसका मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए Tejashwiका प्रचार, जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ | RJD
आज शाम से थम जाएगा बिहार में चुनावी शोर, शाम 5 बजे से बंद हो जाएगा प्रचार । Bihar Election
Bihar Election से जुड़ी 5 खबरें देखिए फटाफट अंदाज में । JDU । RJD । BJP । Congress
Russia के Dagestan में बड़ा Helicopter हादसा, 5 लोगों की मौत । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget