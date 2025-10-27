हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2025: छठ पूजा का पहला अर्घ्य आज, जानें अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की विधि

Chhath Puja 2025: छठ पूजा का पहला अर्घ्य आज, जानें अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की विधि

Chhath Puja 2025: छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. आज छठ पूजा का तीसरा दिन है. आइए यहां जानें अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की विधि.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chhath Puja 2025: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन, रविवार को व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को खरना किया. खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है.

अब सोमवार यानी आज छठ व्रत करने वाले महिला-पुरुष व्रती विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर (डूबते सूर्य) को पहला अर्घ्य देंगे.

इसके बाद, मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य (उगते सूर्य) को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का विधिवत समापन हो जाएगा.

Chhath Puja 2025 Arghya Time : छठ पूजा का पहला अर्घ्य (अर्घ्य देने का समय) इस प्रकार है:

पहला अर्घ्य (संध्याकालीन अर्घ्य):
दिन: 27 अक्टूबर, सोमवार
समय: शाम 5:10 बजे से शाम 5:58 बजे तक (अस्ताचलगामी सूर्य को)

दूसरा अर्घ्य (प्रातःकालीन अर्घ्य):

दिन: 28 अक्टूबर, मंगलवार
समय: सुबह 5:33 बजे से सुबह 6:30 बजे तक (उदीयमान सूर्य को)

सनातन परंपरा में पंचदेवों में से एक भगवान सूर्य को सौभाग्य और आरोग्य का देवता माना गया है, जिनके उदय होते ही पूरे जगत का अंधकार दूर हो जाता है. ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना जाता है.

जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें जीवन में बड़ी सफलता और सम्मान प्राप्त होता है.

ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हमेशा सुख-सौभाग्य और आरोग्य बना रहता है. आइए छठ पूजा के पावन मौके पर भगवान भास्कर का आशीर्वाद बरसाने वाली आरती का गान करते हैं.

छठ का अर्थ है छठा दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का छठा दिन. इस दिन चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा होता है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है.

फिर अगले दिन खरना होता है. फिर संध्या अर्घ्य और अगले दिन उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्‍य का पर्व. चार दिनों तक चलने वाला ये महापर्व शुद्धता, संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 27 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhath Chhath Puja 2025

Frequently Asked Questions

छठ का अर्थ क्या है और यह कब मनाया जाता है?

छठ का अर्थ है छठा दिन, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का छठा दिन होता है। यह चार दिनों तक चलने वाला पर्व है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
अगली ODI सीरीज में Shreyas Iyer के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
अगली ODI सीरीज में श्रेयस अय्यर के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
अगली ODI सीरीज में Shreyas Iyer के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
अगली ODI सीरीज में श्रेयस अय्यर के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
बॉलीवुड
सुहाना या आर्यन, शाहरुख खान के किस बच्चे ने पढ़ाई के मामले में मारी बाजी
सुहाना या आर्यन, शाहरुख खान के किस बच्चे ने पढ़ाई के मामले में मारी बाजी
हेल्थ
Hand Sanitizer Cancer Risk: क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
यूटिलिटी
इस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ
इस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ
शिक्षा
देशभर में 8 हजार स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं, फिर भी तैनात हैं 20 हजार से ज्यादा टीचर; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
देशभर में 8 हजार स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं, फिर भी तैनात हैं 20 हजार से ज्यादा टीचर; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget