Eid Kab Hai: ईद-उल-फितर या मीठी ईद इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. शव्वाल (Islamic Calendar 10th Month) की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है. हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल ईद की तारीख (Eid Date) बदल जाती है. साथ ही ईद कब मनाई जाएगी, इसे लेकर भी रमजान के आखिरी दिन तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है. इसका कारण यह है कि आधिकारिक तिथि की घोषणा शव्वाल का नया चांद नजर आने के बाद ही की जाती है.

19 फरवरी 2026 को रमजान का पाक महीना शुरू हुआ था, जोकि धीरे-धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है. रमजान के आखिरी दिन तक दुनियाभर के लोगों की नजरें आसमान में होती हैं और सभी चांद का दीदार करने की कोशिश करते हैं. चांद नजर आने के अगले दिन ईद मनाई जाती है.

आमतौर पर रमजान का 29 या 30 रोजा पूरा होने बाद ईद मनाई जाती है. अगर 29वें रमजान पर चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद होती है. यदि चांद नजर नहीं आता तो लोग 30 रमजान पूरा कर ईद मनाते हैं. इस साल 19 फरवरी को माह-ए-रमजान की शुरुआत हुई थी. ऐसे में लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति की ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी या 21 मार्च को. आइए जानते हैं भारत में ईद की तारीख.

भारत में कब मनाई जाएगी ईद (Eid al Fitr in India)

इस्लामिक धर्मगुरु और जानकारों की मानें तो भारत में ईद 21 मार्च को मनाई जा सकती है. हालांकि अंतिम तिथि की घोषणा शव्वाल (Shawwal) का नया चांद नजर आने के बाद ही तय होता है. कई बार भारत में ईद की तारीख अरब देशों के आधार पर भी तय होती है. सऊदी के एक दिन बाद भारत में ईद मनाई जाती है. सऊदी में अगर ईद 19 को मनाई जाएगी तो भारत में 20 मार्च को ईद होगी, वहीं सऊदी में ईद अगर 20 मार्च को होगा तो भारत में 21 मार्च को ईद मनाई जा सकती है.

20 मार्च 2026 को भारत में ईद की कितनी संभावना

भारत में 20 मार्च को ईद मनाए जाने की संभावना काफी कम है. इसका कारण भौगोलिक स्थिति है. इस्लामी खगोल विज्ञान के जानकार समीरुद्दीन कासमी की मानें तो- 19 मार्च जुमेरात को भारत में चांद की ऊंचाई 5 डिग्री और उमर 11 घंटे 56 मिनट हो चुकी है. बर्मा में 4 डिग्री, बांग्लादेश में 4 डिग्री, नेपाल में 4 डिग्री, कराची में 5 डिग्री, पेशावर में 5 डिग्री, ईरान में 5 डिग्री और अफगानिस्तान में 5 डिग्री है. चांद 10 डिग्री में नजर आता है और यहां 4 या 5 डिग्री ही है, इसलिए भारत में 19 मार्च को गुरुवार चांद नजर आने की संभावना काफी कम रहेगी.

वहीं 20 मार्च 2026 भारत में चांद की ऊंचाई है 18 डिग्री है और उमर 35 घंटे 57 मिनट है. बर्मा में 17 डिग्री, बांग्लादेश में 17 डिग्री, नेपाल में 18 डिग्री, कराची में 18 डिग्री, पेशावर में 19 डिग्री, ईरान में 19 डिग्री और अफगानिस्तान में 18 डिग्री है. यहां चांद 10 डिग्री से ज्यादा है. इसलिए 20 मार्च को चांद नजर आ सकता है और भारत समेत इन सभी देशों में 21 मार्च को ईद मनाई जा सकती है.

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