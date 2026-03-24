दिल्ली: नवरात्रि में सफर से पहले पढ़ लें ये खबर, रात 10 बजे तक इन रास्तों पर रहेगी रोक

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Traffic Advisory: नवरात्रि में सफर से पहले पढ़ लें ये खबर, रात 10 बजे तक इन रास्तों पर रहेगी रोक

Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि में सफर से पहले पढ़ लें ये खबर, रात 10 बजे तक इन रास्तों पर रहेगी रोक

Delhi Traffic Advisory: झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के दौरान भीड़ के कारण 23-27 मार्च तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. कालका दास चौक से झंडेवाला तक भारी वाहनों पर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक रोक रहेगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 24 Mar 2026 08:00 AM (IST)
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नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए झंडेवाला मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. 23 मार्च से 27 मार्च तक राजधानी के कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, खासकर दोपहर और शाम के समय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में यात्रियों को पहले से योजना बनाकर निकलने की सलाह दी गई है.

नवरात्रि के चलते बढ़ेगा ट्रैफिक दबाव, भारी वाहनों पर रहेगी रोक

झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है ताकि व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

ये मार्ग रहेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

कालका दास चौक से लेकर झंडेवाला राउंडअबाउट तक सभी भारी वाहनों, बसों और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. यह प्रतिबंध रोजाना दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.

इस दौरान डीबीजी रोड (कालका दास चौक से झंडेवाला तक) और रानी झांसी रोड पर ट्रैफिक का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. इन इलाकों में जाम और धीमी रफ्तार की स्थिति बन सकती है.

यात्रा से पहले करें प्लानिंग, वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे डीबीजी रोड और रानी झांसी रोड से बचें. इसके बजाय फेज रोड, न्यू रोहतक रोड और पंचकुइयां रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि समय की बचत हो सके. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें. पीक आवर्स में निकलने से बचें और जरूरत हो तो समय में बदलाव करें.

आम लोगों से अपील

यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, धैर्य बनाए रखने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार के दौरान किसी को असुविधा न हो.

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Published at : 24 Mar 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Navratri 2026
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