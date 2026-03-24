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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 24 March 2026: आज मां कात्यायनी की पूजा में 2 दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राहुकाल, योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 24 March 2026: आज मां कात्यायनी की पूजा में 2 दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राहुकाल, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 24 March 2026: 24 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Mar 2026 05:48 AM (IST)
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Hindi Panchang 24 मार्च 2026: 24 मार्च 2026 को चैत्र का छठवां दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी. मां कात्यायनी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना गया है. इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

जो लोग विवाह में देरी या बाधाओं से परेशान हैं, उनके लिए मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। नियमित व्रत और मंत्र जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.

24 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 March 2026)

तिथि

षष्ठी (23 मार्च 2026, शाम 6.38 - 24 मार्च 2026, शाम 4.07)
वार मंगलवार
नक्षत्र रोहिणी
रयोग प्रीति, द्विपुष्कर और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 9.53
चंद्रोस्त
 रात 12.33, 25 मार्च
चंद्र राशि
 वृषभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 9.24 - दोपहर 1.59
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.00 - रात 9.30
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.31 - शाम 5.01
यमगण्ड काल सुबह 9.24 - सुबह 10.56
आडल योग रात 7.04 - सुबह 6.20, 25 मार्च
विडाल योग सुबह 6.21 - सुबह 7.04
गुलिक काल
 जोरगक 12.28 - दोपहर 1.59
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा वृषभ
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
मेष राशि  पुराने मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
कुंभ राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर खान-पान को लेकर सतर्क रहें.

FAQs: 24 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां कात्यायनी का संबंध ग्रह बृहस्पति ग्रह से माना जाता है. इनकी पूजा में शहद को भोग के तौर पर चढ़ाएं, पीले रंग की साड़ी अर्पित करें. उनकी पूजा से गुरु दोष शांत होता है और जीवन में ज्ञान तथा भाग्य का उदय होता है. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन प्रीति, द्विपुष्कर और रवि योग बन रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Mar 2026 05:48 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Maa Katyayni Todays Panchang Chaitra Navratri 2026
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