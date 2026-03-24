Panchang 24 March 2026: आज मां कात्यायनी की पूजा में 2 दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राहुकाल, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 24 March 2026: 24 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 24 मार्च 2026: 24 मार्च 2026 को चैत्र का छठवां दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी. मां कात्यायनी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना गया है. इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
जो लोग विवाह में देरी या बाधाओं से परेशान हैं, उनके लिए मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। नियमित व्रत और मंत्र जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.
24 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 March 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (23 मार्च 2026, शाम 6.38 - 24 मार्च 2026, शाम 4.07)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|रोहिणी
|रयोग
|प्रीति, द्विपुष्कर और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 9.53
|चंद्रोस्त
|रात 12.33, 25 मार्च
|चंद्र राशि
|वृषभ
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 9.24 - दोपहर 1.59
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.00 - रात 9.30
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.31 - शाम 5.01
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.24 - सुबह 10.56
|आडल योग
|रात 7.04 - सुबह 6.20, 25 मार्च
|विडाल योग
|सुबह 6.21 - सुबह 7.04
|गुलिक काल
|जोरगक 12.28 - दोपहर 1.59
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|पुराने मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कुंभ राशि
|स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर खान-पान को लेकर सतर्क रहें.
FAQs: 24 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन प्रीति, द्विपुष्कर और रवि योग बन रहा है.
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