हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों जरूरी, आज चांद ही न दिखे तो क्या करें?

Dwijpriya sankashti Chaturthi 2026: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी को है. चंद्र दर्शन और पूजन के बिना यह व्रत अधूरा है. लेकिन किसी कारण चंद्र दर्शन न हो पए तो ऐसी स्थिति में क्या करें, यह जान लें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Dwijpriya sankashti Chaturthi 2026: फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करती हैं. रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है. इसलिए आज व्रती महिलाओं को बेसब्री से चांद का इंतजार रहता है.

आज चंद्रोदय का समय (Aaj Chandroday ka samay)

सूर्यास्त के बाद से ही संकष्टी चतुर्ती का व्रत रखने वालों की निगाहें आसमान में होती है. आपको बता दें कि, आज 5 फरवरी 2026 को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर रात लगभग 9 बजकर 35 मिनट पर होगा. हालांकि शहर के अनुसार समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

चंद्र दर्शन न हो तो क्या करें?

संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है. जिन स्थानों पर चंद्र दर्शन हो, वे चंद्रमा को शुद्ध जल से अर्घ्य देकर फूल, अक्षत, कुमकुम आदि से पूजा करें और फिर अपना व्रत खोलें. लेकिन कई बार खराब मौसम, आसमान में काले बादल के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है. ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या चंद्र दर्शन के बिना व्रत अधूरा रह जाएगा? जी नहीं, आपका व्रत अधूरा नहीं रहेगा. ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आप शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को कर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं.

चंद्र दर्शन न हो तो करें ये 3 काम

  • आज किसी कारण चंद्र दर्शन न हो पाए तो चंद्रोदय वाले समय में ही, जिस दिशा में चंद्रोदय होता है, उस दिशा की ओर खड़े होकर श्रद्धापूर्व मानसिक रूप से चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं. इस उपाय से भी व्रत-पूजा का पूरा फल मिल जाता है.
  • बारिश या खराब मौसम के कारण चंद्र दर्शन न हो तो एक चौकी स्थापित कर उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछाकर अक्षत से चंद्रमा की आकृति बना ले. फिर चंद्र देव के मंत्रों का जाप करते हुए विधि-विधान से पूजा कर लें.
  • चंद्र दर्शन न हो तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के दर्शन कर पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 05 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Moonrise Sankashti Chaturthi 2026 Dwijpriya Sankashti Chaturthi 2026
