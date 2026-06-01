Tula Rashifal June 2026: बिजनेस ग्रोथ के प्रबल योग, वैवाहिक जीवन में तनाव, देखें जून मासिक राशिफल
Tula Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए तुला जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें
Tula June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना तुला राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में कहासुनी होगी. शनि छठे भाव में है, दूसरे भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में है. भाई-बहन के साथ छोटी-छोटी बात पर बहस होगी इसलिए प्रयास करें. परिवार में समय कम दें, अपने कार्य पर ध्यान रखें. परिवार में कुछ नया करने की योजना नहीं बनाएं, कार्य अधूरा रह सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में उन्नति होगा, किसी तरह का दबाव नहीं बनेगा. अपनी योजना में सफल रहेंगे. सूर्य और बुध की युति 15 जून तक आठवें भाव में रहेंगे, लेकिन गुरु दशम भाव में रहेंगे. कम्युनिकेशन स्किल मजबूत बनेगा जिससे आपके व्यापार में ग्रोथ होगा. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी लेकिन अधिकारी के साथ मिलकर रहें. नए नौकरी की प्लान किए है, सफलता मिलेगा.
- शिक्षा तथा करियर: शिक्षा को लेकर एक्टिव रहें. पंचम भाव में राहु है, शनि छठे भाव में है. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उत्तम रहेगा. कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें तभी आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर सकते हैं. करियर में उन्नति करेंगे, भाग्य भी साथ देगा. शनि छठे भाव में होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे.
- प्रेम जीवन: लव लाइफ में पार्टनर से विवाद बन सकता है. राहु पंचम भाव में है तथा शुक्र 08 जून तक नवम भाव में रहेंगे, उसके बाद दशम भाव में संचरण करेंगे. ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ नजदीकी बढ़ सकती है. सिंगल हैं तो सोशल मीडिया से नए रिश्ते का ऑफर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में तनाव बनेगा. मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, संवाद करते समय वाणी पर ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें. राशि के स्वामी शुक्र नवम भाव तथा दशम भाव में संचरण करेंगे. साथ ही मंगल सातवें भाव में है. जॉइंट में दर्द तथा मसल में दर्द बनेगा. 08 जून के बाद मौसमी बीमारी से परेशान रहेंगे. लिक्विड वस्तु का सेवन करें.
- लकी नंबर: 3
- लकी कलर: भूरा
- उपाय: भगवान विष्णु का पूजन करें. प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करें.
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