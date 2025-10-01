Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्या खरीदना है शुभ? जानें इस खास वस्तुएं का महत्व

Dhanteras 2025: धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं, दिवाली से पहले आने वाला हिंदू त्योहार है. यह धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, जिसमें देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है.

इस दिन सोने, चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है और घर के मुख्य द्वार पर यमराज के लिए दीप जलाते हैं.

धनतेरस पर क्या खरीदना है शुभ?

धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल के बर्तन या कोई भी नया बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही झाड़ू, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, धनिया के बीज, नमक और कुबेर की प्रतिमा जैसी वस्तुएं भी समृद्धि लाती हैं. इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन और संपत्ति में निवेश भी इस दिन शुभ होता है.

धनतेरस पर सोना खरीदने का महत्व

धनतेरस पर सोना खरीदना सौभाग्य और समृद्धि लाने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. यह देवी लक्ष्मी का सम्मान करने और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि आती है.

इसके अलावा, सोना एक सुरक्षित और मूल्यवान निवेश है, जो परंपरा के साथ-साथ स्थिर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करता है.

धनतेरस पर चांदी खरीदने का महत्व

धनतेरस पर चांदी खरीदने का धार्मिक और आर्थिक महत्व है, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, घर में सुख-समृद्धि लाती है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है. यह शुद्धता और शक्ति का प्रतीक भी है और इसे खरीदने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन बना रहता है.

धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व

धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि और स्वास्थ्य आता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि पीतल के कलश के साथ निकले थे.

पीतल को बृहस्पति का धातु माना जाता है, जो प्रचुरता का प्रतीक है और इसके बर्तन खरीदने से 13 गुना लाभ मिलता है. यह घर में सौभाग्य, शांति और धन-धान्य लाता है.

धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने का महत्व

धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने का महत्व समृद्धि और धन-धान्य में वृद्धि से जुड़ा है. यह देवी लक्ष्मी को प्रिय है और माना जाता है कि इसे घर लाने से धन की प्राप्ति होती है. धनिया को ज्योतिष में बुध ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जो धन और व्यापार को प्रभावित करता है.

धनतेरस पर धनिया खरीदना और उसे देवी लक्ष्मी को अर्पित करना मनोकामनाओं को पूरा करने और घर में सुख-समृद्धि लाने का एक तरीका माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.