हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanteras 2025: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों माना जाता है शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

Dhanteras 2025: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों माना जाता है शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

Dhanteras 2025: धनतेरस हिंदू त्योहार है, लोग इस दिन सोना, बर्तन और झाड़ू खरीदते हैं. वैसे में अब बात आती है कि धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदें जाते हैं, जान लीजिए झाड़ू खरीदने के धार्मिक महत्व.

By : निशात अंजुम | Updated at : 27 Sep 2025 06:07 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanteras 2025: धनतेरस, दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है. इस दिन को धनत्रयोदशी भी कहते हैं और यह धन और आरोग्य के पर्व के रूप में मनाया जाता है.

इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, जो समुद्र मंथन से अमृत लेकर प्रकट हुए थे, तथा देवी लक्ष्मी का भी स्वागत किया जाता है. लोग इस दिन सोने-चांदी, बर्तन और झाड़ू जैसी मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि आती है.

वैसे में अब बात आती है कि धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदे जाते हैं , तो जान लीजिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के धार्मिक महत्व.

धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू?
धनतेरस पर झाड़ू इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है.

झाड़ू से घर की साफ-सफाई होती है और मां लक्ष्मी साफ-सुथरे घर में ही वास करती हैं, इसलिए धनतेरस पर नई झाड़ू घर लाना शुभ होता है.  

धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के धार्मिक महत्व:
धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के पीछे यह धार्मिक महत्व है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे घर लाने से घर में सुख, समृद्धि और धन आता है. घर से दरिद्रता दूर होती है,सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर निवास करती हैं

  • मां लक्ष्मी का प्रतीक: हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं.
  • दरिद्रता का नाश: झाड़ू घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करती है, जिससे सकारात्मकता का संचार बढ़ता है.
  • आर्थिक समृद्धि: धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में धन-दौलत में बरकत होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
  • सकारात्मक ऊर्जा का संचार: साफ-सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी आकर्षित होकर वहां निवास करती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 06:07 AM (IST)
Tags :
Hindu Religion Goddess Laxmi Dhanteras 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget