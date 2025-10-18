Dhanteras 2025: धनतेरस पर नई खरीदने झाड़ू के बाद पुरानी झाड़ू फेंकनी चाहिए कि नहीं! जानें सही तरीका
Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ होता है.आइए जानते हैं धनतेरस के मौके पर नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए?
Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व दिवाली के पांच दिवसीय उत्सव का पहला त्योहार है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ होता है;
इसके अलावा, घर में झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है. झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाती है और दरिद्रता को मिटाती है. इसलिए हर साल धनतरेस पर नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है.
लेकिन नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी झाड़ू का क्या करें, यह अक्सर दिमाग में गुंजता है. आइए जानते हैं धनतेरस के मौके पर नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी झाड़ू का क्या करें.
धनतेरस से पहले घर की सफाई
धनतेरस से पहले पूरे घर की साफ-सफाई के साथ पुरानी झाड़ू को हटा दें और किसी उचित स्थान पर रख दें. इसके बाद घर में धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं. नई झाड़ू लाने के बाद इसे तिलक कर सफेद धागा बांधें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और घर में आएगी सुख-समृद्धि.
नई झाड़ू लाने का शुभ तरीका
धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाते समय उसे सिर्फ आप एक साधारण वस्तु ना समझें, बल्कि सम्मान के साथ घर में लाएं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन-धान्य की बढ़ोतरी होती है.
याद रहे कि धनतेरस के दिन झाड़ू को घर से बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है, इसलिए अगर आपने धनतेरस से पहले पुरानी झाड़ू को नहीं फेंका है तो आज मत फेंकें. झाड़ू को किसी दूसरी जगह रख दें और दीपावली का त्योहार बीत जाने के बाद ही फेंकें.
धनतेरस पर नई झाड़ू लाएं तो पुरानी झाड़ू को कहां फेंके?
धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदते समय पुरानी झाड़ू को तुरंत घर से बाहर न फेंके. इसे आप दिवाली के बाद अगली सुबह, जब घर की महिलाएं दरिद्र को घर से बाहर निकालती हैं, तब फेंक सकते हैं. पुरानी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए और इसे ऐसी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए जहां बार-बार पैर लगे.
