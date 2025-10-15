Diwali 2025 Date: 20 या 21 अक्टूबर की कंफ्यूजन हुई दूर, कंफर्म हुई दिवाली की तारीख

Diwali 2025 Kab Hai: दिवाली दीप, प्रकाश और खुशियों का त्योहार है, जिसे कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. हालांकि हर साल ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कि तिथि को लेकर लोग भ्रण की स्थिति में आ जाते हैं. इस साल भी दीपावली की तारीख को लेकर ऐसी ही भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. हालांकि अब दिवाली की डेट कंफर्म हो चुकी है. पंचांग और ज्योतिषचार्यों की गणना के अनुसार, दीपावली की तिथि सोमवार, 20 अक्टूबर बताई जा रही है.

20 और 21 अक्टूबर का भ्रम हुआ दूर

दीपावली की डेट कई लोग 20 अक्टूबर तो कुछ 21 अक्टूबर बता रहे हैं. दो तिथि होने के कारण लोगों में मतभेद और कन्फ्यूजन बना हुआ है. लेकिन दिवाली की डेट अब कंफर्म हो चुकी है. बता दें कि, इस साल दिवाली का त्योहार सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इसी दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाएगी और अन्य पारंपरिक आयोजन भी इसी तिथि पर किए जाएंगे.

दिवाली को डेट को भ्रम क्यों ?

दिवाली की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन इसलिए बनी हुई है, क्योंकि पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगा. हिंदू धर्म में अधिकतर पर्व त्योहार उदया तिथि यानी जिस दिन सूर्य उदय हो उसी तिथि पर मनाए जाने का विधान है. इसलिए कई लोग दिवाली की तिथि 21 अक्टूबर मान रहे है.

लेकिन दिवाली ऐसा पर्व है जिसमें प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है. कार्तिक अमावस्या के साथ जब प्रदोष काल हो, तब दिवाली मनाया जाना चाहिए. इसलिए 20 अक्टूबर को ही दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा.

लक्ष्मी पूजन मुहूर्त (Laxmi Puja 2025 Muhurat)

20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए शाम 05:46 से रात 08:18 का समय शुभ रहेगा. इस मुहूर्त को दिवाली पूजन के लिए सबसे उचित माना जा रहा है. वहीं अगर आप 21 तारीख को दिवाली मना रहे हैं तो इस दिन लक्ष्मी पूजन का ना ही कोई योग है और ना ही कोई मुहूर्त. यदि आप 21 अक्टूबर को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करते हैं तो इससे दोष उत्पन्न हो सकता है. इसलिए दिवाली से जुड़े पूजन, उपाय और अन्य कार्यक्रम 20 अक्टूबर को ही करना शुभ रहेगा.

