Chaturmas 2026: 120 दिन का आध्यात्मिक रोडमैप, आज से करें शुरुआत

Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी 2026 केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित बनाने की शुरुआत भी है. इस साल 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और लगभग 120 दिनों बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवउठनी एकादशी) पर जागते हैं.

इन चार महीनों में विवाह, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. लेकिन इसका अर्थ केवल शुभ कार्यों का विराम नहीं है. यह समय स्वयं को बेहतर बनाने, मन को शांत करने, शरीर को संतुलित रखने और जीवन में अच्छे संस्कार विकसित करने का अवसर माना जाता है.

अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगले 120 दिनों में ऐसा कौन-सा संकल्प लें जिसे देवउठनी एकादशी तक पूरा कर सकें, तो चातुर्मास इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है.

आखिर चातुर्मास को आत्म-परिवर्तन का समय क्यों माना जाता है?

भारतीय परंपरा में ऋषि-मुनियों ने वर्षा ऋतु को साधना, संयम और आत्मचिंतन का काल बताया है. इस दौरान बाहर की भागदौड़ कम होती है और व्यक्ति अपने भीतर झांकने का अवसर पा सकता है.

यही कारण है कि चातुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक अनुशासन, सकारात्मक आदतें और सात्विक जीवनशैली अपनाने का भी संदेश देता है.

चातुर्मास का स्वास्थ्य और वैज्ञानिक महत्व:

आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में शरीर की जठराग्नि (पाचन शक्ति) कमजोर हो जाती है. ऐसे में भारी, तैलीय और तामसिक भोजन पचाना कठिन हो सकता है. इसी कारण इस अवधि में उपवास, हल्का भोजन और खान-पान में संयम रखने की परंपरा विकसित हुई.

इसके अलावा मानसून के मौसम में हवा और पानी के माध्यम से संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है. हरी पत्तेदार सब्जियों या कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सीमित सेवन करने की सलाह इसी व्यावहारिक सोच से जुड़ी मानी जाती है. इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव कम पड़ सकता है.

चातुर्मास के 120 दिनों का मासवार संकल्प:

1. श्रावण मास: क्रोध छोड़ने का संकल्प

चातुर्मास का पहला महीना मन को शांत करने का संदेश देता है. अगर आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तो अगले 30 दिनों तक धैर्य रखने का अभ्यास करें.

संकल्प:-

क्रोध और ईर्ष्या से दूरी

भगवान शिव की आराधना

सकारात्मक सोच विकसित करना

भोजन नियम- इस महीने हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करने की परंपरा है.

2. भाद्रपद मास: सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं

दूसरे महीने का संदेश है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिया जाए.

संकल्प:-

निस्वार्थ सेवा

गौसेवा या जरूरतमंदों की सहायता

भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति

भोजन नियम- दही और उससे बने खाद्य पदार्थों का त्याग करने की परंपरा बताई गई है.

3. आश्विन मास: इंद्रियों पर नियंत्रण

इस महीने पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, इसलिए आत्मसंयम पर विशेष बल दिया जाता है.

संकल्प:-

वाणी पर नियंत्रण

अनावश्यक इच्छाओं को सीमित करना

नियमित ध्यान और जप

भोजन नियम- दूध का त्याग या सीमित मात्रा में सेवन करने का नियम माना जाता है.

4. कार्तिक मास: दान और परोपकार का संकल्प

यही वह महीना है जब भगवान विष्णु के जागने की प्रतीक्षा समाप्त होती है. इसलिए इस अवधि में दान और सेवा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है.

संकल्प:-

दीपदान

अन्नदान

वस्त्रदान

किसी जरूरतमंद की शिक्षा या सहायता

भोजन नियम- उड़द, चना, मसूर जैसी द्विदल दालों का त्याग करने की परंपरा है.

पूरे चातुर्मास में अपनाए जा सकने वाले 5 आसान संकल्प:-

हर व्यक्ति कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकता. ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से कोई एक संकल्प चुन सकते हैं.

दिन में एक बार सात्विक भोजन करना या सूर्यास्त के बाद भोजन न करना.

रोज कम से कम 15 मिनट 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना.

कटु वचन छोड़कर मधुर वाणी बोलने का अभ्यास करना.

चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब या जंक फूड जैसी किसी एक बुरी आदत को छोड़ना.

प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए निकालना.

120 दिन बाद आप खुद में क्या बदलाव देख सकते हैं?

किसी भी अच्छी आदत को लगातार अपनाने से उसका प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देने लगता है. अगर आप चातुर्मास के दौरान एक संकल्प भी ईमानदारी से निभाते हैं, तो देवउठनी एकादशी तक आप स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं. मन अधिक शांत हो सकता है, अनुशासन बढ़ सकता है और सात्विक जीवनशैली अपनाना पहले से आसान लग सकता है.

धार्मिक दृष्टि से यह समय भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माना जाता है, वहीं व्यावहारिक रूप से देखें तो यह चार महीने स्वयं को बेहतर बनाने की एक सुंदर यात्रा भी बन सकते हैं.

FAQ 1. क्या चातुर्मास में यात्रा कर सकते हैं?

हाँ, जरूरत पड़ने पर यात्रा की जा सकती है. साधु-संत परंपरा अनुसार एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं.

FAQ 2. पूरे 4 महीने का व्रत न रख सकें तो?

अपनी क्षमता अनुसार एक संकल्प लें, जैसे मंत्र जाप, सात्विक भोजन या किसी बुरी आदत का त्याग.

FAQ 3. क्या चातुर्मास में नई नौकरी या बिजनेस शुरू कर सकते हैं?

हाँ, नौकरी, पढ़ाई और व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं. केवल मांगलिक संस्कार टाले जाते हैं.

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