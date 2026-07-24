Chaturmas 2026: सनातन परंपरा में चातुर्मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है. यह चार महीने का समय भक्ति, संयम, जप, तप और आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में शुभ कार्य जैसे विवाह और गृह प्रवेश से परहेज किया जाता है, जबकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास के दौरान कुछ राशियों पर श्रीहरि की विशेष कृपा बनी रह सकती है. साथ ही, इस समय किए गए कुछ सरल धार्मिक उपाय जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता लाने वाले माने जाते हैं. चातुर्मास में किन राशियों को विशेष लाभ मिलने की मान्यता है और धन-समृद्धि के लिए कौन-सा उपाय किया जा सकता है.

चातुर्मास में इन 4 राशियों पर रह सकती है भगवान विष्णु की विशेष कृपा:

वृषभ राशि

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास का समय वृषभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल माना जाता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन सकती है. आय के नए अवसर मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग भी माने जाते हैं. यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो धैर्य और नियमित प्रयास बनाए रखना लाभदायक माना जाता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय करियर और व्यापार के लिहाज से शुभ माना जाता है. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने या पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं. व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों या नए अवसरों से लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है. मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है.

तुला राशि

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए चातुर्मास आय में वृद्धि और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है. नए आय स्रोत बनने की संभावना मानी जाती है. परिवार के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं और घर का वातावरण सकारात्मक बना रह सकता है. आर्थिक योजनाओं पर सोच-समझकर काम करना लाभकारी माना जाता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है. धन संबंधी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग बन सकते हैं. यदि लंबे समय से कोई आर्थिक योजना अटकी हुई है तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

चातुर्मास में धन लाभ के लिए करें यह 1 खास काम:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु की नियमित आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा और नियमित पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

इसके लिए प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें. इसके बाद तुलसी की माला से "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र के नियमित जप से मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

शाम को तुलसी के पास जरूर जलाएं घी का दीपक:

चातुर्मास के दौरान तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है. प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहने की कामना की जाती है.

चातुर्मास में रखें इन बातों का भी ध्यान:

चातुर्मास को आत्मअनुशासन और आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है. इस दौरान सात्विक भोजन, संयमित जीवनशैली, दान-पुण्य और नियमित पूजा-पाठ को विशेष महत्व दिया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चार महीनों में किए गए शुभ कर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहायक माने जाते हैं.

FAQs

Q1. चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा का क्या महत्व है?

Ans: धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

Q2. चातुर्मास में तुलसी पूजा क्यों की जाती है?

Ans: मान्यता है कि तुलसी पूजा और घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

Q3. चातुर्मास में कौन-सा मंत्र जपना शुभ माना जाता है?

Ans: "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

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