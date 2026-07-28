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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: मंडी के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, स्वयंभू शिवलिंग पर अर्पित किया जल

Sawan 2026: मंडी के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, स्वयंभू शिवलिंग पर अर्पित किया जल

Bhootnath Temple: बाबा भूतनाथ को प्रिय बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर श्रद्धालु कर रहे जलाभिषेक. सावन में स्वयंभू शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक और महामृत्युंजय जाप की परंपरा से मिलती है मनोकामना पूर्ति.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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Bhootnath Temple, Mandi: देशभर में जारी श्रावण मास के पावन उल्लास के बीच देवभूमि हिमाचल के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. सावन के दूसरे सोमवार को मंडी जिला मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध एवं प्राचीन भूतनाथ मंदिर में तड़के से ही ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंजने लगे. मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग के मूल स्वरूप का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़े.

धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में बाबा भूतनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों को असीम मानसिक शांति मिलती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है.

स्वयंभू रूप में विराजमान हैं बाबा भूतनाथ

ऐतिहासिक नगरी मंडी के केंद्र में स्थित भूतनाथ मंदिर की गहरी धार्मिक मान्यता है. मंदिर में बाबा भूतनाथ स्वयंभू (प्रकट हुए) शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं. सावन के दूसरे सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा भूतनाथ का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक किया और पूजा-अर्चना की.

सावन में दर्शन से पूरी होती हैं मनोकामनाएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

भक्तों का अनुभव: मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया, "बाबा भूतनाथ के मूल स्वरूप के दर्शन मात्र से ही असीम मानसिक शांति और सुख का अहसास होता है. सावन के महीने में यहां आकर जल चढ़ाने से मन को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है."

सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें

श्रावण मास को लेकर स्थानीय निवासियों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन सुलभ कराने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं.

मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि सावन के महीने को लेकर भक्तों में अभूतपूर्व श्रद्धा और उत्साह है. सुबह तड़के से ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर बाबा भूतनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं.

उन्होंने आगे कहा कि श्रावण मास भोलेनाथ को अति प्रिय है, और इस दौरान जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के द्वार आता है, शिव शंभू उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Input By : परी शर्मा
Published at : 28 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Sawan Somwar Sawan 2026 Mandi Bhootnath Temple Swayambhu Shivling
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