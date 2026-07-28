Guru Purnima 2026: हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है. यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है. इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 30 जुलाई 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गुरु का पूजन करने और कुछ विशेष शुभ कार्य करने से ज्ञान, सफलता, सुख-समृद्धि तथा जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन कौन से 7 शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए.

1. गुरु का पूजन और आशीर्वाद लें

गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, शिक्षक, माता-पिता या किसी मार्गदर्शक का सम्मान करें. यदि गुरु पास में न हों तो उन्हें फोन कर या संदेश भेजकर आशीर्वाद लें. मान्यता है कि गुरु का आशीर्वाद जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है.

2. भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास की पूजा करें

इस दिन भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास की पूजा का विशेष महत्व है. पीले पुष्प, चंदन और तुलसी अर्पित करें तथा "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. इससे ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है.

3. दान-पुण्य अवश्य करें

गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, फल, पीली दाल, हल्दी, पुस्तकें या दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है. दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं.

4. धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें

इस दिन भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, रामचरितमानस या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है. इससे मन शांत रहता है और जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है.

5. गुरु मंत्र या ईष्ट मंत्र का जाप करें

यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तो उनके दिए हुए मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, वे अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर सकते हैं. नियमित मंत्र जाप मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है.

6. सात्विक भोजन और संयम का पालन करें

गुरु पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन करें और क्रोध, अहंकार तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें. वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता रखने से गुरु कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.

7. शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी वस्तुओं का सम्मान करें

अपनी किताबों, लेखन सामग्री, वाद्य यंत्र या ज्ञान से जुड़े अन्य साधनों का सम्मान करें. विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इस दिन नई शिक्षा या किसी सकारात्मक संकल्प की शुरुआत भी लाभकारी मानी जाती है.

गुरु पूर्णिमा का संदेश

गुरु केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं. गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें ज्ञान, विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व सिखाता है. इस पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए शुभ कार्य जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

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