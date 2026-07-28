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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा, इस पावन दिन जरूर करें ये 7 शुभ कार्य, गुरु कृपा से जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और सफलता

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा, इस पावन दिन जरूर करें ये 7 शुभ कार्य, गुरु कृपा से जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और सफलता

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर करें ये शुभ कार्य: गुरु व वेदव्यास पूजन, दान-पुण्य, मंत्र जाप और सात्विक जीवन. जानिए इस पावन दिन के प्रमुख रीति-रिवाज और धार्मिक महत्व.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 28 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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Guru Purnima 2026: हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है. यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है. इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 30 जुलाई 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गुरु का पूजन करने और कुछ विशेष शुभ कार्य करने से ज्ञान, सफलता, सुख-समृद्धि तथा जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन कौन से 7 शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए.

1. गुरु का पूजन और आशीर्वाद लें

गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, शिक्षक, माता-पिता या किसी मार्गदर्शक का सम्मान करें. यदि गुरु पास में न हों तो उन्हें फोन कर या संदेश भेजकर आशीर्वाद लें. मान्यता है कि गुरु का आशीर्वाद जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है.

2. भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास की पूजा करें

इस दिन भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास की पूजा का विशेष महत्व है. पीले पुष्प, चंदन और तुलसी अर्पित करें तथा "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. इससे ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है.

3. दान-पुण्य अवश्य करें

गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, फल, पीली दाल, हल्दी, पुस्तकें या दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है. दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं.

4. धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें

इस दिन भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, रामचरितमानस या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है. इससे मन शांत रहता है और जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है.

5. गुरु मंत्र या ईष्ट मंत्र का जाप करें

यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तो उनके दिए हुए मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, वे अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर सकते हैं. नियमित मंत्र जाप मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है.

6. सात्विक भोजन और संयम का पालन करें

गुरु पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन करें और क्रोध, अहंकार तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें. वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता रखने से गुरु कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.

7. शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी वस्तुओं का सम्मान करें

अपनी किताबों, लेखन सामग्री, वाद्य यंत्र या ज्ञान से जुड़े अन्य साधनों का सम्मान करें. विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इस दिन नई शिक्षा या किसी सकारात्मक संकल्प की शुरुआत भी लाभकारी मानी जाती है.

गुरु पूर्णिमा का संदेश

गुरु केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं. गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें ज्ञान, विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व सिखाता है. इस पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए शुभ कार्य जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 28 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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