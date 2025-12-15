Motivational Quotes: लगातार असफलताओं से टूट गए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम की ये मोटिवेशनल बातें भर देंगी उम्मीद
Motivational Quotes: लगातार असफलताओं से हिम्मत हार चुके लोगों को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की ये प्रेरणादायक बातें नई दिशा देती हैं, आत्मविश्वास और सफलता की राह पर आगे बढ़ने की उम्मीद जगती हैं.
APJ Abdul Kalam: मिसाइल मैन’ के नाम से प्रसिद्ध डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे. उनका पूरा नाम अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था. वे एक महान भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक, शिक्षक और दूरदर्शी नेता थे. उन्होंने वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की.
15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉ. कलाम ने साधारण परिवार से निकलकर असाधारण मुकाम हासिल किया. उन्होंने भौतिकी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी.
उनका जीवन सादगी, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था. वे खास तौर पर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है. उनके भाषणों की कई प्रेरणादायी बातें आज भी छात्र छात्राओं को सही मार्गदर्शन देता है.
सपनों देखना जरूरी, लक्ष्य बड़ा रखें
डॉ. कलाम का मानना था कि सपना देखे बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती. उनका प्रसिद्ध विचार था कि आपका सपना सच होने से पहले आपको सपना देखना होगा. वे कहते थे कि श्रेष्ठता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत का परिणाम होती है.
उनके अनुसार छोटा लक्ष्य रखना एक तरह से अपने सामर्थ्य के साथ अन्याय करना है. इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलने का साहस रखना होगा. वे यह भी कहते थे कि जो लोग मन से काम नहीं करते, उन्हें मिलने वाली सफलता अधूरी होती है और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती.
मुश्किलें, साहस और आगे बढ़ने की सीख
डॉ. कलाम मानते थे कि जीवन में मुश्किलें बहुत जरूरी हैं. इन्हीं मुश्किलों के कारण सफलता का असली आनंद मिलता है. उनका कहना था कि पहली जीत के बाद कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगली असफलता पर लोग यह कहने को तैयार रहते हैं कि पहली सफलता सिर्फ किस्मत थी.
वे युवाओं से कहते थे कि नए विचारों को अपनाएं, अंजाने रास्तों पर चलने का साहस करें और असंभव दिखने वाली चीजों को संभव बनाएं. उनका विश्वास था कि पूरा ब्रह्मांड उनका साथ देता है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं. डॉ. कलाम के विचार आज भी हर मुश्किल वक्त में उम्मीद और हौसला देते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL