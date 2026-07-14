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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShiv Mandir: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां बिना जल चढ़ाए पूरी होती है मनोकामना, सदियों पुरानी है अनोखी परंपरा

Shiv Mandir: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां बिना जल चढ़ाए पूरी होती है मनोकामना, सदियों पुरानी है अनोखी परंपरा

Shiv Mandir: भारत के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जानिए, जहां भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया जाता. सदियों पुरानी इस अनोखी परंपरा के पीछे की धार्मिक मान्यता और मंदिर का महत्व पढ़ें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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Shiv Mandir: भारत में भगवान शिव के हजारों प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता और परंपरा है. कहीं शिवलिंग पर 24 घंटे जलाभिषेक होता है तो कहीं दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा नहीं है? धार्मिक मान्यता है कि यहां श्रद्धापूर्वक दर्शन और पूजा करने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

यह अनोखी परंपरा अचलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी मानी जाती है. यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करते. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह परंपरा सदियों से चली आ रही है.

क्यों नहीं चढ़ाया जाता जल?

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है. स्थानीय परंपरा कहती है कि भगवान शिव यहां विशेष रूप में विराजमान हैं और उन्हें जलाभिषेक की आवश्यकता नहीं होती. श्रद्धालु केवल पुष्प, बेलपत्र और श्रद्धा अर्पित कर पूजा करते हैं. माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है.

हालांकि, इस परंपरा का उल्लेख प्रमुख धर्मग्रंथों में सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं मिलता. यह मुख्य रूप से मंदिर की स्थानीय धार्मिक परंपरा और लोकमान्यता पर आधारित है.

भक्तों की क्या है मान्यता?

स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो श्रद्धालु यहां सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. विशेष रूप से सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

मंदिर का धार्मिक महत्व

यह मंदिर वर्षों से आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. दूर-दूर से आने वाले भक्त यहां पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं. सावन के महीने में मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन और पूजा का आयोजन भी किया जाता है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 14 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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Lord Shiva Shiv Mandir Shivling Achaleshwar Mahadev Temple Shiva Temple Rajasthan Temple
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