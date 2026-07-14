Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना सबसे शुभ माना गया है? एक छोटी-सी भूल पड़ सकती है भारी
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी 2026 पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है? जानिए पूजा की सही विधि, क्या चढ़ाएं, किन चीजों से बचें और धार्मिक मान्यताएं.
Nag Panchami 2026: सनातन धर्म में नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. वर्ष 2026 में नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त, सोमवार को मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने और नाग देवता का स्मरण करने से जीवन में सुख, समृद्धि और भय से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है. साथ ही, पूजा में छोटी-सी लापरवाही से बचने की भी सलाह दी जाती है.
नाग पंचमी पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना शुभ माना गया है?
जल और गंगाजल
भगवान शिव के अभिषेक के लिए स्वच्छ जल या गंगाजल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे शिव कृपा प्राप्त होती है.
कच्चा दूध
कई परंपराओं में शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है. हालांकि, कुछ मंदिरों में दूध चढ़ाने के संबंध में स्थानीय नियम हो सकते हैं. इसलिए मंदिर के नियमों का पालन करना चाहिए.
बेलपत्र
शिव पूजा में तीन पत्तियों वाला बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है. बेलपत्र अर्पित करते समय वह खंडित या सूखा न हो, इसका ध्यान रखें.
धतूरा और भांग
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धतूरा और भांग भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं. इन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जा सकता है.
सफेद पुष्प और चंदन
सफेद फूल, चंदन और अक्षत (चावल) भी शिव पूजा में शुभ माने जाते हैं. इनसे पूजा पूर्ण मानी जाती है.
पूजा के दौरान कौन-सी भूल से बचें?
- टूटा या खंडित बेलपत्र अर्पित न करें.
- पूजा में बासी फूल या खराब सामग्री का उपयोग न करें.
- मंदिर की परंपराओं और नियमों का पालन करें.
- शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को अनादरपूर्वक इधर-उधर न फेंकें.
- पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखें.
नाग पंचमी का धार्मिक महत्व
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करते हैं, इसलिए नाग पंचमी का पर्व शिव आराधना से भी विशेष रूप से जुड़ा माना जाता है. इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष, सर्प भय और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता प्रचलित है. हालांकि, इन मान्यताओं को धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
इन बातों का भी रखें ध्यान
वन्यजीव संरक्षण कानूनों के अनुसार जीवित सांपों को पकड़ना, उन्हें परेशान करना या उन्हें दूध पिलाने का प्रयास करना उचित नहीं है. पूजा श्रद्धा के साथ प्रतीकात्मक रूप से करें और वन्यजीवों का सम्मान करें.
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