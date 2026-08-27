Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म96 प्रतिशत ढक जाएगा चांद, फिर भी पूरा ग्रहण क्यों नहीं? ब्लड मून की तस्वीर के पीछे छिपा है चौंकाने वाला विज्ञान

96 प्रतिशत ढक जाएगा चांद, फिर भी पूरा ग्रहण क्यों नहीं? ब्लड मून की तस्वीर के पीछे छिपा है चौंकाने वाला विज्ञान

Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत खास होगा, इस दिन चंद्रमा 96 प्रतिशत तक ढक जाएगा लेकिन फिर भी इसे पूर्ण ग्रहण नहीं माना जा रहा है क्या है रोचक वजह जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Aug 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Chandra Grahan 2026: हिंदू परंपरा में चंद्र ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है. राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण लगता है. धार्मिक परंपरा में ग्रहण की स्थिति को उसके स्पर्श, मध्य और मोक्ष आदि चरणों से समझा जाता है, जबकि विज्ञान में यह देखा जाता है कि चंद्रमा का कितना भाग पृथ्वी की उम्ब्रा में प्रवेश करता है. 

28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है. जो भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन इसे बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि चांद 96 प्रतिशत जाएगा लेकिन फिर भी पूर्ण ग्रहण नहीं लगेगा, क्या है वजह जानते हैं. 

ब्लड मून क्यों दिखाई देगा?

चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में जाएगा, वह पूरी तरह काला नहीं दिखेगा. पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है. वायुमंडल नीली रोशनी को अधिक बिखेर देता है और लाल-नारंगी प्रकाश अपेक्षा अधिक चंद्रमा तक पहुंचता है. इसी वजह से ग्रहण के दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई दे सकता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है.

96% तक ढकेगा चांद, फिर पूर्ण ग्रहण क्यों नहीं

नासा के अनुसार इस बार 28 अगस्त को चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बिल्कुल केंद्र से नहीं गुजर रहा है. वो उम्ब्रा (Umbra) के बहुत करीब से गुजरते हुए भी उसके एक छोटे हिस्से से बाहर रहेगा इसलिए 96 प्रतिशत का हिस्सा गहरी छाया में जाने के बावजूद चंद्रमा का थोड़ा भाग सूर्य की सीधी रोशनी में रहेगा. इसी छोटे से चमकीले हिस्से के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा. 

चंद्रमा को राहु ग्रसता

समुद्र मंथन के प्रसंग में स्वर्भानु नामक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया था. भगवान विष्णु ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया. उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया. मान्यता है कि इसी वैर के कारण राहु समय-समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है.

चंद्र ग्रहण का FAQ

1.चंद्र ग्रहण में स्पर्श, मध्य और मोक्ष का क्या अर्थ है?
धार्मिक परंपरा में ग्रहण के तीन प्रमुख चरण माने जाते हैं. स्पर्श ग्रहण शुरू होने का समय, मध्य ग्रहण के चरम का समय और मोक्ष ग्रहण समाप्त होने का समय होता है.

2.चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल क्यों दिखाई देता है?
पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचाता है. नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है, जबकि लाल-नारंगी प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है. इसी वजह से चांद तांबे या लाल रंग का दिखाई दे सकता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है.

3.क्या चंद्र ग्रहण और ब्लड मून एक ही चीज हैं?
नहीं, दोनों शब्द एक ही बात नहीं बताते. चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया के चंद्रमा पर पड़ने की खगोलीय घटना है, जबकि ब्लड मून ग्रहण के दौरान चंद्रमा के लाल-तांबे रंग में दिखाई देने को कहा जाता है.

4.विज्ञान की नजर से चंद्र ग्रहण कैसे लगता है?
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है. चंद्रमा का जितना हिस्सा उम्ब्रा में प्रवेश करता है, उसी के आधार पर ग्रहण की स्थिति तय होती है.

चंद्र ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या पड़ता है प्रभाव ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
MOON Lunar Eclipse 2026 Chandra Grahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
96 प्रतिशत ढक जाएगा चांद, फिर भी पूरा ग्रहण क्यों नहीं? ब्लड मून की तस्वीर के पीछे छिपा है चौंकाने वाला विज्ञान
96 प्रतिशत ढक जाएगा चांद, फिर भी पूरा ग्रहण क्यों नहीं? ब्लड मून की तस्वीर के पीछे छिपा है चौंकाने वाला विज्ञान
धर्म
27 अगस्त की रात पूर्णिमा भी, भद्रा भी और अगले दिन ग्रहण...गर्भवती महिलाएं क्या करें और किन बातों से बिल्कुल न डरें?
27 अगस्त की रात पूर्णिमा भी, भद्रा भी और अगले दिन ग्रहण...गर्भवती महिलाएं क्या करें और किन बातों से बिल्कुल न डरें?
धर्म
राखी बांधने से पहले भाई से ये एक वादा जरूर लें, धर्मग्रंथों में बहन की रक्षा का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं
राखी बांधने से पहले भाई से ये एक वादा जरूर लें, धर्मग्रंथों में बहन की रक्षा का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं
धर्म
देशभर में भारी बारिश, बहन घर नहीं पहुंच पाए तो कैसे पूरी होगी राखी? शास्त्र में दूर बैठे भाई के लिए भी है विधान
देशभर में भारी बारिश, बहन घर नहीं पहुंच पाए तो कैसे पूरी होगी राखी? शास्त्र में दूर बैठे भाई के लिए भी है विधान
Advertisement

वीडियोज

Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget