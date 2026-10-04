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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी आज, जानें श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी आज, जानें श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी और जितिया पारण है. जानें किसका श्राद्ध करें, दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चंद्र राशि बदलने का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: आज 4 अक्टूबर, रविवार को पितृ पक्ष की मातृ नवमी है. इस दिन दिवंगत माता और परिवार की महिला पूर्वजों के श्राद्ध की परंपरा है. नवमी तिथि में दिवंगत हुए पुरुष परिजनों का श्राद्ध भी आज किया जाता है. नई दिल्ली में कुतुप मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा.

आज जितिया व्रत का पारण भी है. शाम 6:31 बजे चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन नक्षत्र उसी समय नहीं बदलेगा. पूजा और श्राद्ध की तैयारी के साथ इन समयों का अंतर समझना उपयोगी है.

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4 अक्टूबर का पंचांग एक नजर में

  • वार- रविवार 
  • पूर्णिमांत मास- आश्विन 
  • अमांत मास- भाद्रपद 
  • पक्ष- कृष्ण पक्ष 
  • तिथि- नवमी, 5 अक्टूबर सुबह 3:53 बजे तक 
  • नक्षत्र- पुनर्वसु, 5 अक्टूबर रात 12:13 बजे तक 
  • योग- परिघ दोपहर 12:32 बजे तक, फिर शिव 
  • चंद्र राशि मिथुन- शाम 6:31 बजे तक, फिर कर्क 
  • सूर्य राशि- कन्या 
  • सूर्योदय सुबह- 6:15 बजे 
  • सूर्यास्त शाम- 6:04 बजे 
  • राहुकाल शाम- 4:35 से 6:04 बजे 
  • अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे 

मातृ नवमी में क्या केवल महिलाओं का श्राद्ध होता है?

मातृ नवमी का संबंध दिवंगत माता और महिला पूर्वजों की स्मृति से है. इसे नवमी श्राद्ध और अविधवा नवमी भी कहा जाता है. अलग-अलग परिवारों में इसके अनुष्ठान की परंपरा भिन्न हो सकती है.

लेकिन इस नाम के कारण नवमी तिथि में दिवंगत हुए पिता या किसी दूसरे पुरुष परिजन का श्राद्ध छोड़ना सही नहीं होगा. शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दोनों की नवमी में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका तिथि अनुसार श्राद्ध आज है.

माता की मृत्यु किसी दूसरी तिथि में हुई थी तो मातृ नवमी की विशेष परंपरा और उनके तिथि अनुसार श्राद्ध को एक ही बात न समझें. घर में पहले से चली आ रही विधि के अनुसार दोनों का निर्णय करें.

आज श्राद्ध किस समय करें?

नई दिल्ली में श्राद्ध के लिए कुतुप मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे तक है. इसके बाद रौहिण मुहूर्त दोपहर 12:33 से 1:20 बजे तक और अपराह्न काल 1:20 से 3:42 बजे तक रहेगा. इन अवधियों में नवमी तिथि मौजूद होगी.

नवमी अगले दिन सुबह 3:53 बजे समाप्त होगी. इसका अर्थ यह नहीं है कि श्राद्ध के लिए रात तक इंतजार किया जाए. तिथि की समाप्ति और अनुष्ठान का उपयुक्त समय अलग बातें हैं.

जितिया का पारण आज कब होगा?

जितिया का मुख्य उपवास 3 अक्टूबर को था. पारण 4 अक्टूबर की सुबह, अष्टमी समाप्त होने के बाद नवमी में किया जाएगा. आज दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6:15 बजे है.

सूर्योदय को ही सभी परिवारों के लिए निश्चित पारण मुहूर्त न मानें. पारण की विधि और समय अपनी प्रचलित परंपरा के अनुसार रखें. केवल रात 12 बजे तारीख बदलने से व्रत खोलने का समय नहीं हो जाता.

शाम को चंद्रमा बदलेगा, नक्षत्र कब बदलेगा?

चंद्रमा शाम 6:31 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेगा. इसके बाद भी पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. पुनर्वसु समाप्त होकर पुष्य 5 अक्टूबर को रात 12:13 बजे शुरू होगा.

यानी शाम का राशि परिवर्तन और आधी रात के बाद का नक्षत्र परिवर्तन अलग हैं. आज पूरे दिन चंद्रमा मिथुन में है लिखना भी अधूरा होगा और शाम से पुष्य बताना भी गलत होगा.

आज शुभ काम कब करें और राहुकाल कब है?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे तक है. लेकिन इसी अवधि के अंतिम हिस्से में दोपहर 12:09 बजे से यमगण्ड शुरू हो जाएगा. इसलिए पूरे अभिजीत काल को अन्य पंचांग विचारों से मुक्त समय न समझें.

यमगण्ड दोपहर 12:09 से 1:38 बजे, गुलिक काल दोपहर 3:06 से शाम 4:35 बजे और राहुकाल शाम 4:35 से 6:04 बजे तक रहेगा. दुर्मुहूर्त शाम 4:29 से 5:16 बजे तक है.

आज की 3 जरूरी बातें

मातृ नवमी में महिला पूर्वजों के साथ नवमी तिथि वाले पुरुष परिजनों का श्राद्ध भी होता है. जितिया का पारण आज है, लेकिन तारीख बदलना अकेले उसका आधार नहीं है. शाम को चंद्र राशि बदलेगी, जबकि नक्षत्र आधी रात के बाद बदलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 04 Oct 2026 06:09 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ka Rahu Kaal Jitiya Vrat 2026 Pitru Paksha 2026
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