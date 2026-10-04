पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC

Pashupalan KCC: भारत में खेती के साथ पशुपालन भी लाखों ग्रामीण परिवारों की कमाई का बड़ा जरिया है. गाय-भैंस पालन, डेयरी, बकरी पालन, भेड़ पालन और पोल्ट्री जैसे कामों से किसानों को नियमित आमदनी मिलती है. हालांकि, पशुओं के चारे, दवा, टीकाकरण और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए कई बार किसानों को पैसों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उनके लिए काम की सुविधा हो सकती है.

पशुपालन KCC के जरिए पशुपालक अपने कारोबार से जुड़े रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज ले सकते हैं. इस पैसे का इस्तेमाल पशुओं के चारे, दवाइयों, टीकाकरण और दूसरे जरूरी कामों में किया जा सकता है. इससे अचानक आने वाले खर्चों को संभालने में मदद मिलती है और कारोबार के लिए महंगे ब्याज पर निजी कर्ज लेने की जरूरत कम हो सकती है.

कौन ले सकता है इसका फायदा?

इस योजना का लाभ डेयरी से जुड़े किसान और गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या पोल्ट्री पालन करने वाले पशुपालक ले सकते हैं. इसके अलावा पशुधन से जुड़े काम करने वाले किसान और स्वयं सहायता समूह (SHG) भी पात्रता के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं. यानी छोटे और सीमांत किसान, ग्रामीण युवा और पशुपालन से कमाई करने वाले परिवार भी इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

2 लाख रुपये तक बिना जमानत लोन

पशुपालन KCC के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन बिना जमानत दी जाती है. वहीं, पात्रता और नियमों के अनुसार 3 लाख रुपये तक का लोन जमानत के साथ मिल सकता है. हालांकि, वास्तविक क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा आवेदक की पात्रता और पशुपालन व्यवसाय के आधार पर तय की जाती है. इसमें सामान्य तौर पर 7 फीसदी ब्याज दर का प्रावधान है. समय पर भुगतान करने पर 3 फीसदी तक अतिरिक्त ब्याज छूट मिल सकती है. इससे पात्र लाभार्थियों के लिए प्रभावी ब्याज दर कम हो सकती है.





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ऐसे करें आवेदन

पशुपालन KCC के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, CSC केंद्र या PACS में संपर्क कर सकते हैं.

वहां KCC का फॉर्म लेकर उसे भरना होगा.

इसके साथ आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और पशुपालन से जुड़ी जरूरी जानकारी देनी होती है.

बैंक दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद क्रेडिट लिमिट तय करता है.

मंजूरी मिलने के बाद KCC जारी किया जाता है.

कौन-कौन से दस्तावेज लग सकते हैं?

आवेदन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण और पशुओं की संख्या व उनके विवरण जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. हालांकि, दस्तावेजों की जरूरत बैंक और आवेदक की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है. पशुपालन KCC का मकसद पशुपालकों को उनके काम के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध कराना है. इससे चारा, दवा और दूसरे जरूरी खर्चों को संभालना आसान हो सकता है और छोटे पशुपालक अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं.

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