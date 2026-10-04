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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल

OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल

भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में शेरफेन रदरफोर्ड के विकेट पर अंपायर के फैसले को लेकर विवाद हुआ. रिव्यू के बाद भी आउट का फैसला बरकरार रहा, जिस पर सवाल उठे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 04 Oct 2026 10:54 AM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर एक फैसला कब पूरे मैच की सबसे बड़ी चर्चा बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता.  भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड के विकेट पर ऐसा विवाद हुआ कि मैदान से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक सवाल उठने लगे. रदरफोर्ड को आउट दिया गया, लेकिन रिप्ले देखने के बाद ये फैसला कई लोगों को समझ नहीं आया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए थे. 352 रन के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम अच्छी हालत में पहुंच चुकी थी. 30वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नमन धीर को गेंद थमाई. उस समय वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 203 रन था.

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ओवर की आखिरी गेंद रदरफोर्ड के लिए अंदर की तरफ आई. उन्होंने उस गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के पास से निकलकर विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों में चली गई. मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया.

रिव्यू के बाद बढ़ा विवाद

रदरफोर्ड ने फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया. रिप्ले में गेंद और बल्ले के बीच हल्का गैप दिखाई दे रहा था. इसी दौरान रदरफोर्ड का बल्ला उनके पैड से भी टकराया था, जिससे आवाज आई थी. यही वजह थी कि इस विकेट को लेकर सवाल बढ़ गया.

तीसरे अंपायर ने रिप्ले और उपलब्ध तकनीकी सबूत देखने के बाद मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा. उनका कहना था कि फैसला बदलने के लिए सबूत काफी और साफ नहीं था.

अंपायर से बात करते दिखे रदरफोर्ड

फैसला आने के बाद रदरफोर्ड काफी नाराज नजर आए और मैदान पर अंपायर से बातचीत भी की. कमेंट्री के दौरान आकाश चोपड़ा, सुनील गावस्कर और इयान बिशप ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए.

रदरफोर्ड 25 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे. उनके विकेट के बाद तीसरे अंपायर के फैसले को लेकर बहस और तेज हो गई.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Sherfane Rutherford IND Vs WI
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