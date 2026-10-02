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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मपापांकुशा एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाना सही या गलत? जान लें ये एक जरूरी नियम

पापांकुशा एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाना सही या गलत? जान लें ये एक जरूरी नियम

Papankusha Ekadashi 2026: तुलसी पूजन क्यों है खास? 22 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है. इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और पत्ते न तोड़ें. शाम को घी का दीपक जलाने से पाप मिटते हैं व घर में सुख-समृद्धि आती है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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Papankusha Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व माना गया है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति के पुराने पापों को मिटाकर जीवन में सुख-समृद्धि लाता है. इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है.

एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक उसमें तुलसी का उपयोग न हो. यही वजह है कि पापांकुशा एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है. आइए जानते हैं कि इस दिन तुलसी पूजन क्यों जरूरी है और इसके नियम क्या हैं.

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पापांकुशा एकादशी पर तुलसी पूजन क्यों खास है?

तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के पावन दिन पर तुलसी की सेवा करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है:

भोग बिना तुलसी अधूरा: भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है. मान्यता है कि एकादशी के दिन श्रीहरि को जो भी भोग अर्पित किया जाए, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, वरना वे भोग स्वीकार नहीं करते.

पापों से छुटकारा: मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी पर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने और शाम को घी का दीपक जलाने से जाने-अनजाने में हुए पाप कट जाते हैं.

घर में सुख-शांति: शाम के समय तुलसी के पास बैठकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में बरकत आती है.

भूलकर भी न करें ये गलतियां: तुलसी पूजन के जरूरी नियम

एकादशी पर तुलसी पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो पुण्य की जगह दोष लग सकता है:

पत्ते न तोड़ें: एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना होता है. अगर आपको पूजा या भोग के लिए पत्ते चाहिए, तो उन्हें एक दिन पहले (दशमी तिथि को) ही तोड़कर रख लें. या फिर पौधे के नीचे गिरे हुए पत्तों को धोकर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं.

जल न चढ़ाएं: धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी के दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए. ऐसा करने से उनका व्रत टूटता है.

शाम को दीपक जलाएं: शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और कम से कम 7 या 11 बार परिक्रमा करें.

पापांकुशा एकादशी 2026: व्रत व पारण समय

  • एकादशी व्रत तिथि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)
  • पारण (व्रत खोलने का समय): 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 06:27 बजे से 08:42 बजे तक

अगर आप भी इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना के साथ तुलसी के इन नियमों का पालन जरूर करें. इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 02 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Tulsi Puja Ekadashi Vrat Papankusha Ekadashi 2026
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