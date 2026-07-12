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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदेश का ऐसा शिव मंदिर, जहां आज भी चढ़ता है चांदी का त्रिशूल, पूरी होती है संतान की मनोकामना!

देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां आज भी चढ़ता है चांदी का त्रिशूल, पूरी होती है संतान की मनोकामना!

Shiv Puja: भारत के कई शिव मंदिरों में मनोकामना पूरी होने पर भगवान शिव को चांदी का त्रिशूल अर्पित करने की परंपरा है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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Shiv Puja: भारत में भगवान शिव के हजारों प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं. हर मंदिर की अपनी अलग धार्मिक मान्यता और परंपरा है. इन्हीं परंपराओं में एक है मनोकामना पूरी होने पर भगवान शिव को चांदी का त्रिशूल अर्पित करना.

कई स्थानों पर श्रद्धालु संतान सुख, वैवाहिक जीवन की खुशहाली, स्वास्थ्य और परिवार की उन्नति की कामना लेकर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं. धार्मिक विश्वास है कि मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार चांदी का त्रिशूल अर्पित करते हैं.

संतान सुख की कामना से क्यों चढ़ाया जाता है चांदी का त्रिशूल?

सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के पालन और कल्याण का देव माना गया है. कई परिवार संतान प्राप्ति की इच्छा से सोमवार, सावन और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. कुछ क्षेत्रों में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान शिव को चांदी का त्रिशूल अर्पित करने से श्रद्धा व्यक्त की जाती है. हालांकि यह आस्था का विषय है और अलग-अलग मंदिरों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं.

चांदी का त्रिशूल चढ़ाने का धार्मिक महत्व

त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख आयुध माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में इसे शक्ति, संतुलन और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक बताया गया है. वहीं चांदी को पवित्र धातु माना जाता है. इसी कारण कई श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का त्रिशूल अर्पित करते हैं. यह भगवान शिव के प्रति आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है.

भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें?

  • सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
  • बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करें.
  • कम से कम 108 बार "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
  • अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा के अनुसार दान-पुण्य करें.

यह भी पढ़े- Sawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 12 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Shiv Temple Shivling Shiva Worship Santan Prapti Silver Trishul Shiva Temple Beliefs
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