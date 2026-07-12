देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां आज भी चढ़ता है चांदी का त्रिशूल, पूरी होती है संतान की मनोकामना!

Shiv Puja: भारत में भगवान शिव के हजारों प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं. हर मंदिर की अपनी अलग धार्मिक मान्यता और परंपरा है. इन्हीं परंपराओं में एक है मनोकामना पूरी होने पर भगवान शिव को चांदी का त्रिशूल अर्पित करना.

कई स्थानों पर श्रद्धालु संतान सुख, वैवाहिक जीवन की खुशहाली, स्वास्थ्य और परिवार की उन्नति की कामना लेकर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं. धार्मिक विश्वास है कि मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार चांदी का त्रिशूल अर्पित करते हैं.

संतान सुख की कामना से क्यों चढ़ाया जाता है चांदी का त्रिशूल?

सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के पालन और कल्याण का देव माना गया है. कई परिवार संतान प्राप्ति की इच्छा से सोमवार, सावन और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. कुछ क्षेत्रों में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान शिव को चांदी का त्रिशूल अर्पित करने से श्रद्धा व्यक्त की जाती है. हालांकि यह आस्था का विषय है और अलग-अलग मंदिरों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं.

चांदी का त्रिशूल चढ़ाने का धार्मिक महत्व

त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख आयुध माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में इसे शक्ति, संतुलन और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक बताया गया है. वहीं चांदी को पवित्र धातु माना जाता है. इसी कारण कई श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का त्रिशूल अर्पित करते हैं. यह भगवान शिव के प्रति आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है.

भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें?

सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें.

बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करें.

कम से कम 108 बार "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा के अनुसार दान-पुण्य करें.

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