हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि 2026 दुर्लभ ग्रहयोगों से सजी शक्ति-साधना! जानें घटस्थापना मुहूर्त और महत्व?

चैत्र नवरात्रि 2026 दुर्लभ ग्रहयोगों से सजी शक्ति-साधना! जानें घटस्थापना मुहूर्त और महत्व?

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 इस बार साधारण नहीं, बल्कि दुर्लभ ग्रह योगों से भरा शक्ति-साधना है. 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाला यह उत्सव पूजा को दीर्घकालिक फल देने वाला बनाता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Feb 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026, मां देवी दुर्गा को समर्पित बेहद शुभ हिंदू त्योहारों में शामिल है. इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026, गुरुवार को शुरू हो रही है. 27 मार्च 2026 शुक्रवार को राम नवमी के समारोह के साथ चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी.

पारंपरिक हिंदू पंचांग के मुताबिक, यह पर्व घटस्थापना से शुरू होता है, जिसमें देवी की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में एक कलश को स्थापित किया जाता है. पहले दिन कलश स्थापना का शुभ समय सुबह लगभह 6.52 से लेकर 7.43 बजे के बीच होता है, जिसके बाद दोपहर 12.5 से लेकर 12.53 मिनट के बीच एक शुभ अभिजीत मुहूर्त है. 

Festival List 2026: पति की लंबी आयु के लिए होते हैं 5 खास व्रत, 2026 में कब-कब, नोट करें डेट

चैत्र नवरात्रि नौ दिनों तक चलती है, जिनमें से प्रत्येक दिन नवदुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों को समर्पित है. भक्त उपवास रखने के साथ प्रतिदिन माता रानी की पूजा-अर्चना भी करते हैं.

चैत्र नवरात्रि 2026 केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय चक्र की शुरुआत के साथ आ रही है. उस समय तीन बड़े स्तर के बदलाव एक साथ देखने को मिलेंगे. 

हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के साथ

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही विक्रम संवत 2083 शुरू होता है, इसका मतलब साल की पहली सांस ही देवी शक्ति की साधना से शुरू होती है. ये संयोग हर साल नहीं मिलता है. 

शनि-कुंभ में कर्मों का होगा हिसाब

2026 में शनि कुंभ राशि में हैं, जो उसका अपना घर है. 
कुंभ समाज, भविष्य, व्यवस्था
शनि कर्म और न्याय के देवता

इस दौरान पूजा-पाठ और संकल्प लॉन्ग टर्म प्रभाव दिखाता है. यानी इस चैत्र नवरात्रि में किया गया जप केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि कर्मिक स्तर पर भी सक्रिय है. 

राहु-केतु का ध्रुव परिवर्तन

साल 2026 राहु-केतु मीन-कन्या अक्ष पर होते हैं. यह आस्था बनाम तर्क, भ्रम बनाम सत्य की धुरी है. नवरात्रि इसी धुरी पर आती है, इसलिए ये नवरात्रि मात्र पूजा नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए भी खास है. 

साल 2026 की चैत्र नवरात्रि ऐसे ग्रहों योगों के बीच आ रही है जब हिंदू नववर्ष शनि का कुंभ राशि में प्रभाव और राहु-केतु का आध्यात्मिक कक्ष तीनों मिलकर एक दुर्लभ शक्ति काल बना रहे हैं, जो हर साल देखने को नहीं मिलता है. 

चैत्र नवरात्रि 2026 महोत्सव का कैलेंडर देखें-

पहला दिन - 19 मार्च 2026 (गुरुवार) घटस्थापना और पूजा आरंभ
दूसरा दिन- 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा
तीसरा दिन- 21 मार्च 2026 (शनिवार) देवी चंद्रघंटा की पूजा
चौथा दिन - 22 मार्च 2026 (रविवार) देवी कुष्मांडा की पूजा 
पांचवां दिन - 23 मार्च 2026 (सोमवार) देवी स्कंदमाता की पूजा
छठा दिन - 24 मार्च 2026 (मंगलवार) देवी कात्यायनी की पूजा
सातवां दिन - 25 मार्च 2026 (बुधवार) देवी कालरात्रि की पूजा
आठवां दिन - 26 मार्च 2026 (गुरुवार) देवी महागौरी की पूजा (अष्टमी)
नौवां दिन - 27 मार्च 2026 (शुक्रवार)  देवी सिद्धिदात्री की पूजा औऱ राम नवमी का भव्य उत्सव 

चैत्र नवरात्रि का महत्व (Importance of Chaitra Navratri)
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो इसे वसंत ऋतु में आध्यात्मिक नवीकरण और भक्ति के समय के रूप में मनाया जाता है. इन नौ दिनों में भक्त देवी दुर्गा के नौ दिव्य रूपों का सम्मान करते हैं और उनसे साहस, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं.

चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन राम नवमी के साथ इस भक्तिमय त्योहार का समापन होता है, जो भगवान राम के जन्म उत्सव का दिन भी है. कई परिवारों में देवी दुर्गा का सप्तशती या नवरात्रि से जुड़े खास भजनों और दैनिक पूजा-पाठ करने के साथ उपवास और घटस्थापना के दौरान कलश भी स्थापित किया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 05 Feb 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Hinduism Chaitra Navratri GODDESS DURGA Chaitra Navratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session : Rajyasabha की कार्यवाही शुरू होते ही मचा हंगामा..सदन हुआ स्थगित
Parliament Budget Session : Rajyasabha में आज शाम 5 बजे PM Modi विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब
Parliament Session: 'कांग्रेस के राज में लिंचिग होती थी- Nirmala Sitharaman | India US Trade Deal
Parliament Session: 'लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं'-JP Nadda | India US Trade Deal
Parliament Session: Rahul Gandhi पर JP Nadda का प्रहार, बोले- 'अबोध बालक का बंधक ना बनाएं' |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
हो गया कंफर्म! आलिया भट्ट की 'अल्फा' अब थिएटर में ही होगी रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
हो गया कंफर्म! आलिया भट्ट की 'अल्फा' थिएटर में ही होगी रिलीज
यूटिलिटी
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget