The Mysterious Goddess 'Lajja Gauri': भारतीय इतिहास और मूर्तिकला (Indian Sculpture) अपने आप में कई ऐसे गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है, जो आधुनिक शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. सनातन परंपरा में अमूमन देवी-देवताओं को मानवीय चेहरे और सौम्य मुस्कान के साथ दिखाया जाता है. लेकिन भारत के प्राचीन इतिहास में एक ऐसी अनोखी और रहस्यमयी देवी का जिक्र है, जिनका कोई चेहरा ही नहीं है. गर्दन के ऊपर उनके धड़ पर एक खिला हुआ कमल का फूल (Lotus) नजर आता है.

हम बात कर रहे हैं देवी लज्जा गौरी (Lajja Gauri) की. इन्हें इतिहास में 'कमल-शीर्ष देवी' (Lotus-headed Goddess) के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं ये देवी, क्या है इनका इतिहास और भारतीय संस्कृति में इनका क्या महत्व है.

कौन हैं देवी लज्जा गौरी? (सृजन और मातृत्व का प्रतीक)

इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार, लज्जा गौरी की मूर्तियों की बनावट बेहद विशिष्ट होती है. इसमें देवी को प्रसव की मुद्रा (Birthing Posture) में बैठे हुए दिखाया जाता है, लेकिन उनके चेहरे के स्थान पर एक पूर्ण विकसित या खिला हुआ कमल का फूल होता है.

यहाँ 'लज्जा' शब्द का अर्थ किसी संकोच या शर्म से नहीं है. प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक दर्शन के अनुसार, यह शब्द उस परम गोपनीयता, पवित्रता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है, जिससे इस संसार में जीवन की उत्पत्ति होती है. इन्हें आदि शक्ति, प्रकृति की जननी और प्रचुरता (Abundance) की देवी माना जाता है.

ज्योतिषीय और तांत्रिक परंपराओं में महत्व

एस्ट्रोपत्री के वरिष्ठ ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा इस प्राचीन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं:

"लज्जा गौरी देवी सनातन परंपरा की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ लोक-देवी हैं. प्राचीन काल में इनकी पूजा विशेष रूप से गुप्त साधनाओं और तांत्रिक पद्धतियों (Tantric Traditions) में की जाती थी. ग्रामीण और आदिवासी समाजों में संतान प्राप्ति, सुखी दांपत्य जीवन, कृषि में अच्छी फसल और जीवन में अटूट समृद्धि के लिए इनकी आराधना का विशेष महत्व रहा है."

सिंधु घाटी से लेकर चालुक्य राजवंश तक का सफर

लज्जा गौरी का इतिहास केवल कुछ सदियों पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल प्राचीन है. पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इनके शुरुआती स्वरूप के तार सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilization) के मातृ-देवी (Mother Goddess) के सिद्धांतों से जुड़ते हैं.

प्राचीन ग्रंथों में समय-समय पर इनके लिए कई अलग-अलग नामों का उपयोग किया गया है:

अदिति: वेदों में वर्णित देवताओं की माता.

वेदों में वर्णित देवताओं की माता. दिग्वासा या कोट्टावी: नग्न या प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाने वाले नाम.

नग्न या प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाने वाले नाम. रेणुका: भगवान परशुराम की माता, जिन्हें कुछ क्षेत्रों में धड़ से अलग सिर (या कमल सिर) के रूप में पूजा जाता है.

लज्जा गौरी देवी का ऐतिहासिक कालक्रम और राजवंशों पर प्रभाव

देवी लज्जा गौरी का इतिहास और उनका सांस्कृतिक प्रभाव किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हजारों साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है. इसकी शुरुआत सिंधु घाटी काल से मानी जाती है, जहां इन्हें जीवन की उत्पत्ति, उर्वरता और मातृ शक्ति के रूप में एक आदिम शुरुआत मिली. इतिहास के इस शुरुआती दौर में प्रकृति और सृजन की शक्तियों को पूजने की जो परंपरा शुरू हुई, वही आगे चलकर लज्जा गौरी के स्वरूप में विकसित हुई.

इसके बाद, 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजवंश के शासनकाल को लज्जा गौरी की मूर्तिकला का स्वर्णिम युग माना जाता है. चालुक्य राजाओं के संरक्षण में इस कला को एक नई ऊंचाई मिली और दक्षिण भारत के बादामी तथा अलमपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर देवी की बेहद भव्य और कलात्मक मूर्तियों का निर्माण किया गया, जो आज भी पुरातात्विक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं.

आगे चलकर राष्ट्रकूट राजवंश के समय में इस परंपरा को और अधिक मजबूती मिली. इस कालखंड में लज्जा गौरी की पूजा केवल ग्रामीण या लोक-संस्कृति तक सीमित नहीं रही, बल्कि शाक्त परंपरा (शक्ति पूजा) का तेजी से विस्तार हुआ. इसके फलस्वरूप, बिना चेहरे वाली इस रहस्यमयी लोक-देवी को मुख्यधारा के हिंदू धर्म और तांत्रिक पद्धतियों में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया.

भारत के किन राज्यों में मिलती हैं ये मूर्तियां?

शुरुआत में लज्जा गौरी की पूजा मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण, कृषक और आदिवासी समाजों में एक लोक-देवी के रूप में शुरू हुई थी. धीरे-धीरे चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में यह शाक्त परंपरा का एक मुख्य हिस्सा बन गई.

आज भी भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में पुरातात्विक खुदाई के दौरान इनकी दुर्लभ मूर्तियां मिलती हैं, जिनमें प्रमुख राज्य हैं:

महाराष्ट्र

कर्नाटक (विशेष रूप से बादामी के ऐतिहासिक गुफा मंदिरों में)

(विशेष रूप से बादामी के ऐतिहासिक गुफा मंदिरों में) आंध्र प्रदेश

मध्यकाल के बाद धीरे-धीरे मंदिर वास्तुकला में इन मूर्तियों का निर्माण कम हो गया, लेकिन आज भी भारत के कई ग्रामीण अंचलों में इन्हें धरती की सृजन शक्ति (Fertility) और मातृत्व के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखा जाता है. लज्जा गौरी की ये मूर्तियां यह साबित करती हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में नारी शक्ति और जीवन की उत्पत्ति को हमेशा सर्वोच्च और पूजनीय स्थान दिया गया था.

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