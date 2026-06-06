Rashifal 7 June 2026: राहु-चंद्रमा की युति से सिंह, कर्क सहित चार राशियों के खुलेंगे भाग्य, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 7 June 2026: सिंह, कुंभ सहित तीन राशियों को विशेष लाभ, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल.
Rashifal: आज 07 जून 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि सप्तमी रात्रि 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा, उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेगे,शुक्र ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा कुम्भ राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज परिजनों और मित्रों के साथ आपका दिन आनंद और उत्साह में गुजरेगा. आप नए वस्त्र तथा आभूषणों की खरीदी कर सकेंगे, जिससे घर का माहौल और भी चमक उठेगा. हालांकि, दोपहर के बाद आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष संयम रखना पड़ेगा. लोगों से मिलने-जुलने में बेहद सावधानी बरतें ताकि कोई गलतफहमी न उत्पन्न हो.
- व्यापार और नौकरी: आपको सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी साख बनी रहेगी. लेकिन व्यवसाय में नए सम्बंध या साझेदारी बनाने से पहले सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. नुकसान पहुंचाने वाले लोगों या प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें. महत्वपूर्ण डील पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की जांच करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवाओं को अपने करियर के निर्णय लेते समय बहुत सतर्कता बरतनी होगी. शिक्षा के क्षेत्र में मन लगाकर पढ़ाई करें. किसी नई कोर्स या जॉब प्रोफाइल को चुनने से पहले अपने वरिष्ठों से सलाह जरूर लें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मौसमी बदलाव या लापरवाही के कारण परेशानी हो सकती है. बाहर का खाना-पीना खाने से पूरी तरह बचें, इससे पेट संबंधी समस्या हो सकती है. घर का सात्विक भोजन ही करें और दिनचर्या में योग शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज आपके खर्च अधिक होंगे. आभूषणों और कपड़ों पर खर्च होगा, लेकिन अनावश्यक व्यय पर भी नियंत्रण रखें. बजट के दायरे में रहकर ही वित्तीय योजनाएं बनाएं, ताकि आगे चलकर आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में दोपहर के बाद थोड़ी अनबन की स्थिति बन सकती है. अपने पार्टनर के साथ संयमित व्यवहार करें और छोटी बातों पर विवाद न करें. नए प्रेम संबंध बनाने से पहले भावनाओं को समझें और सोच-समझकर आगे बढ़ें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें. वाणी पर नियंत्रण पाने के लिए शहद मिला पानी किसी जरूरतमंद को दान करें. इससे दिन शुभ रहेगा.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे.आज परिवार का वातावरण पूरी तरह सुख और शांति का बना रहेगा. परिवार के लोगों के साथ मिलकर आज आप कोई विशेष और महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक बना पाएंगे. दोपहर के बाद आप मनोरंजन और आराम में व्यस्त रहने वाले हैं. किसी पर्यटन या छोटी सैर का आनंद लेंगे. दूर रह रहे रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक साबित होगा. आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी और आपकी चमक सबको दिखेगी. लेकिन पार्टनरशिप वाले काम में आज आपको अत्यंत संभलकर कार्य करना होगा, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न बने.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह दिन प्रगति का सूचक है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे. छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम पा सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आप आज एकदम फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक थकान दूर होगी. बस यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें और हल्का खाना खाएं.
- आर्थिक स्थिति: मौद्रिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार से अच्छा वित्तीय लाभ होगा, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा. कोई रुका हुआ पैसा भी वापस आने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में सुहानी राहें हैं. आज पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. अपने पार्टनर के साथ आप बचपन की यादों को साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में नई ताजगी और गहराई आएगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: आज के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके अलावा, किसी जरूरतमंद को मीठा खिलाने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और दिन शुभ रहेगा.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन परिवार के साथ रहकर अपने संबंधों को और मजबूत करने का है. हालांकि, संतान और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद या चर्चा में न पड़ें और अनावश्यक बहस से पूरी तरह बचें. शाम का समय परिवार के साथ बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज अत्यंत सावधानी बरतें. आज किसी भी तरह की नई शुरुआत बिल्कुल ना करें. अपनी बात को शांति से रखें ताकि कोई गलतफहमी या विवाद न उठे. दोपहर के समय काम में थकान का अनुभव होगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और करियर उन्नति की दृष्टि से आज कोई नई परियोजना या नई पढ़ाई की शुरुआत न करें. पुराने कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें. धैर्य रखें, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्क रहें. खाने-पीने पर विशेष नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट में तकलीफ हो सकती है. दोपहर में थकान का अनुभव होगा, इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा आराम भी शामिल करें. भारी और तली हुई चीजों से दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: आज मित्रों पर धन खर्च होने की संभावना है. इसलिए, अपनी आय और व्यय में उचित बैलेंस बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट का सख्ती से पालन करें ताकि वित्तीय संतुलन बिगड़े नहीं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में शांति बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर अनावश्यक बहस से पूरी तरह दूर रहें. शाम का समय आपके लिए काफी सुहाना रहेगा, इसलिए अपने पार्टनर के साथ खुशी से समय बिताएं और एक-दूसरे का सम्मान करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हरा
- उपाय: पेट संबंधी परेशानी और मानसिक शांति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीली चीजें या मिठाई अर्पित करें.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज परिजनों और सगे-संबंधियों के साथ किसी विषय पर चर्चा और विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी भी तीखी बहस से बचें, वरना माहौल बिगड़ सकता है. सार्वजनिक रूप से आपके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखें. यदि घूमने की योजना बनाएं तो सावधानी बरतें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बड़ा नुकसान हो सकता है. अपने काम में धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें. कोई भी नया प्रोजेक्ट या डील हाथ में लेते समय दो बार सोचना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और करियर पर ध्यान केंद्रित करने में आज कुछ कठिनाई हो सकती है. मन में आलस्य और भय बना रहेगा, जिससे लक्ष्यों से ध्यान भटक सकता है. अपनी पढ़ाई या करियर को लेकर सकारात्मक सोच बनाए रखें और निराशा से दूर रहें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्कता बरतें. सीने में तकलीफ या भारीपन महसूस हो सकता है. मानसिक तनाव और भय के कारण रात को ठीक से नींद नहीं आएगी. शरीर को आराम दें और व्यायाम से मन को शांत करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपके खर्चे अधिक होंगे. बिना सोचे-समझे पैसे लगाने से बचें. आवश्यकता से अधिक खर्च करने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए महंगी चीजों की खरीदारी को स्थगित करें और बजट बनाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मिश्रित भावनाएं रहेंगी. मन में चिड़चिड़ेपन के कारण पार्टनर से छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें और प्यार को बनाए रखने के लिए शांति बनाए रखें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: आज के आलस्य और भय को दूर करने के लिए सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. मानसिक शांति और नींद के लिए रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें. सीने की तकलीफ से बचने हेतु व्यायाम से बचें और ताजा पानी पिएं.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवां भाव में संचरण करेंगे.आज आपके भाइयों के साथ संबंध और अधिक प्रेमपूर्ण व मजबूत बनेंगे. परिवार के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ेगी. आप अपने प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे और घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरी लगन के साथ बखूबी निभाएंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको अपने मन के अनुसार और रुचिकर काम मिल सकता है. किसी मीटिंग या व्यापार बढ़ाने की योजना को फलीभूत करने के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. आप अपने विरोधियों को सफलतापूर्वक परास्त कर सकेंगे.
- करियर और शिक्षा: आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सुनहरा मौका मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों की मेहनत जरूर रंग लाएगी और नई योजनाएं बनाने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त समय है.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, व्यस्तता के बीच तनाव से दूर रहें और अपनी दिनचर्या में पौष्टिक आहार व व्यायाम को अवश्य शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभदायक रहेगा. आपको अपेक्षित आर्थिक लाभ हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा. हालांकि, बड़े निवेश से पहले सलाह जरूर लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रियजनों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत और प्रेममयी होंगे. अपने साथी के प्रति आपके मन में प्रेम की भावना और गहरी होगी. आप दोनों साथ मिलकर आनंदमय और खास पल को यादगार बनाएंगे.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हरा
- उपाय: मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद या गरीब को हरे चने और मीठा खिलाएं.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठा भाव में संचरण करेंगे.आज आपके पारिवारिक जीवन में खूब सुख और शांति बनी रहेगी. आप अपने परिजनों के साथ मिलकर आनंदपूर्ण क्षण बिता सकेंगे. घर में किसी शुभ कार्य या पूजा का आयोजन हो सकता है, जिससे आपको मिठाई का पूरा आनंद प्राप्त होगा. इसके अतिरिक्त, किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल की यात्रा की भी प्रबल संभावना है.
- व्यापार और नौकरी: आयात-निर्यात के व्यवसाय में आज शानदार लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है; कार्यस्थल पर अधिकारियों से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें. आज दोपहर के बाद आप केवल अपने काम पर पूरा ध्यान दें, तभी आपको वांछित सफलता प्राप्त होगी.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी वाणी बहुत मीठी और प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे. यह आपके करियर और शिक्षा के लिए अच्छा संकेत है. छात्रों को अपनी प्रस्तुति में विशेषज्ञता दिखानी चाहिए. बस किसी भी प्रकार की उग्र चर्चा से दूर रहें.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा रहेगा और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा. हालांकि, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के उग्र विवाद या बेकार की चर्चा से पूरी तरह दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में मिलने वाले लाभ के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है. बजट का ध्यान रखते हुए ही किसी नए निवेश पर विचार करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपको अपने प्रेमी की बातों को भी विशेष महत्व देना चाहिए. उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करने से आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और प्रेम और गहरा होगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज के दिन अपनी वाणी मीठी रखें और किसी जरूरतमंद को मीठी चीज खिलाएं. इसके अलावा, सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पांचवां भाव में संचरण करेंगे.पारिवारिक वातावरण आज अत्यंत खुशनुमा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. घर में आपसी प्रेम, सहयोग और समझदारी बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक शांति और संतोष देंगे. परिवार के सदस्यों के बीच चल रही छोटी-मोटी गलतफहमियाँ भी दूर हो सकती हैं. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. नौकरीपेशा लोगों को उनके कार्यों की सराहना और सम्मान मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय अनुकूल है; कोई नया सौदा या डील भविष्य में अच्छा लाभ दे सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन विशेष रूप से प्रगति और सफलता का संकेत दे रहा है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. करियर से जुड़ा कोई नया अवसर या अच्छी खबर भी मिल सकती है, जो आपके भविष्य को नई दिशा देगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ या मनोरंजन की अधिकता से थकान महसूस हो सकती है. संतुलित दिनचर्या अपनाना आवश्यक है. हल्का व्यायाम, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा. मानसिक रूप से आप उत्साहित और ऊर्जावान बने रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन: आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ गहरे रिश्ते का अनुभव करेंगे. खुलकर बातचीत करने से संबंध और मजबूत होंगे.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ाएं और जरूरतमंदों को मिठाई दान करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथा भाव में संचरण करेंगे.स्नेहीजनों और परिजनों के साथ आज वाद-विवाद होने की संभावना बन सकती है. ऐसे समय में अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें और वाणी पर पूरा संयम रखें. किसी भी पुराने विवाद को फिर से उठाने से बचें, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. दिन के उत्तरार्ध यानी दोपहर के बाद परिवार का माहौल धीरे-धीरे सकारात्मक होने लगेगा और घर में सुकून व शांति का अनुभव होगा. आपसी समझ और संवाद से स्थितियाँ बेहतर बनेंगी.
- व्यापार और नौकरी: कोर्ट-कचहरी से जुड़े कार्यों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. यदि संभव हो तो आज ऐसे कार्यों को टाल देना ही बेहतर रहेगा. नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है.
- करियर और शिक्षा: मानसिक चिंता और अस्थिरता के कारण पढ़ाई या करियर पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है. छात्रों को सलाह है कि वे शांत और व्यवधान रहित वातावरण में अध्ययन करें. आज कोई भी बड़ा करियर निर्णय सुबह की बजाय दोपहर के बाद लेना अधिक उचित रहेगा, जब मन अधिक स्थिर होगा.
- स्वास्थ्य: शारीरिक थकान और मानसिक तनाव आपको प्रभावित कर सकते हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती है. किसी भी प्रकार के ऑपरेशन या नई चिकित्सा प्रक्रिया को आज टालना हितकर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन: अनावश्यक मनोरंजन या आनंद-प्रमोद पर धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. प्रेम जीवन में संवाद की मधुरता बनाए रखना आवश्यक होगा, अन्यथा गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: क्रोध और चिंता को शांत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. साथ ही, जरूरतमंदों को भोजन कराने से मानसिक शांति और ग्रह-दोषों में कमी महसूस होगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरा भाव में संचरण करेंगे.पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. घर का माहौल बेहद प्यार और उत्साह से भरा रहेगा. आप अपने पुराने मित्रों के साथ घूमने जा सकेंगे, जिससे मन को ढेर सारी राहत मिलेगी. स्वादिष्ट भोजन मिलने से आपका मन खुश रहेगा और परिवार के साथ बीता हर पल यादगार होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में फायदे के शानदार योग बन रहे हैं. आपकी पुरानी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर दस्तक देंगे. कार्यस्थल पर आपके काम का उचित फल आपको अवश्य मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास चार चाँद लगेगा.
- करियर और शिक्षा: यह समय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभ का है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों को सफलता मिलेगी. करियर को नई दिशा देने के लिए यह एक उपयुक्त समय है, इसलिए अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहें और कड़ी मेहनत करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा. हालांकि दिन अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी भी लापरवाही आपको शारीरिक समस्या में डाल सकती है. अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को शामिल करें. मानसिक तनाव से बचना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक चिंताएं दूर होंगी. लंबे समय से लंबित कोई भुगतान भी आपके हाथ आ सकता है. बचत करना भी इस समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन बेहद रोमांटिक और मधुर रहेगा. प्रिय व्यक्ति की मुलाकात बहुत यादगार साबित होगी. आप अपने साथी के साथ खूबसूरत पल बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते में गहराई और प्रेम की अनुभूति होगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- उपाय: आज के दिन भगवान श्रीकृष्ण या देवी लक्ष्मी की पूजा करें. सुबह उठकर सफेद चंदन की माला से 'ॐ शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें. इसके अलावा, किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को मीठा भोजन दान करें, इससे ग्रह शांत होंगे और भरपूर लाभ होगा.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरा भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए बेहद सुखद रहने वाला है. घर-परिवार में खुशी, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यवसाय और नौकरी के मामले में आज का समय पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे लाभ और उन्नति के रास्ते खुलेंगे. किसी नई योजना पर काम शुरू करने के लिए भी दिन अनुकूल है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. पढ़ाई के दौरान मन भटक सकता है और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है. ऐसे में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी और आप खुद को सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते समय मात्रा का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. आय में वृद्धि के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी. लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है. साथ ही नए वस्त्र, आभूषण या अन्य पसंदीदा वस्तुओं पर खर्च करने का अवसर मिल सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में रोमांस और मधुरता बनी रहेगी. दोपहर के बाद मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है. पार्टनर के साथ किसी मनोरम स्थल पर घूमने का अवसर मिल सकता है, जिससे यादगार और खूबसूरत पल बिताने का मौका मिलेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. साथ ही शुक्र देव की आराधना करें और किसी जरूरतमंद महिला को मीठा भोजन या सफेद वस्त्र दान करें. ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहला भाव में संचरण करेंगे,आज संतान की किसी समस्या या स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता आपके मन को व्यथित कर सकती है. घर के माहौल को हल्का करने के लिए मौज-मस्ती और परिवार के साथ बाहर घूमने में आपका काफी धन खर्च हो सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, लेकिन बच्चों की परेशानी को नजरअंदाज न करें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में अधिकारियों या बॉस से मनमुटाव होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए कार्यस्थल पर अपनी बात रखते वक्त संयम बनाए रखें. विरोधियों के साथ अधिक विवाद या बहस-चर्चा में कतई नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपकी छवि को धब्बा लग सकता है. व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है.
- करियर और शिक्षा: करियर की बात करें तो विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे, जो आपके लिए उत्साहवर्धक साबित होंगे. विदेश जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को शानदार अवसर दिख सकते हैं. छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लगातार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. शरीर में ताजगी का अभाव होने से काम करने में उत्साह नहीं रहेगा और आलस्य छाएगा. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, हल्का भोजन करें और ज्यादा थकान से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति औसत रहेगी. मनोरंजन और मौज-मस्ती में धन का प्रवाह तेज रहेगा. बजट से अधिक खर्च न करें, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज थोड़ी उदासी व्याप्त रह सकती है. मानसिक तनाव के कारण आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: आज शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा का पूजन करें और गरीबों या जरूरतमंदों को दही-चीनी या मीठा भोजन दान करें. इससे मन को शांति मिलेगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगेआज आपको परिवार और परिजनों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है. घर-परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें तथा किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय समझदारी और धैर्य से परिस्थितियों को संभालना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने वाला है. विशेष रूप से साझेदारी में किया जा रहा व्यापार अच्छा लाभ दे सकता है. आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सही साबित होंगे और भविष्य में भी उनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. समय का सही प्रबंधन सफलता दिलाने में सहायक होगा. वहीं आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष सावधानी बरतने की सलाह है. बाहर का भोजन करने से बचें, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. घर का हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन आपके लिए बेहतर रहेगा. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी. साझेदारी के व्यापार से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आय में वृद्धि हो सकती है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर मतभेद की स्थिति बन सकती है. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने से रिश्ते में मधुरता और विश्वास बना रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: लाल
- उपाय: आज सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें तथा उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों को मिठाई या सफेद वस्त्र दान करना शुभ रहेगा.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.