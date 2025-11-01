हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhishma Panchak 2025: शुरू हो गया है चोर पंचक, अगले 5 दिन रहेंगे बेहद अशुभ

Bhishma Panchak 2025: शुरू हो गया है चोर पंचक, अगले 5 दिन रहेंगे बेहद अशुभ

Bhishma Panchak 2025: चोर पंचक शुरू हो गया है, अगले 5 दिन बेहद अशुभ माने गए हैं. इस दौरान शुभ कार्य, नया व्यवसाय या यात्रा से बचें, धन हानि और विवाद की संभावना रहती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Nov 2025 12:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhishma Panchak 2025: पंचक काल को ज्योतिष में बेहद अशुभ समय माना गया है. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने की मान्यता है. नया काम शुरू करना, गृह प्रवेश, या शादी-विवाह नहीं किए जाते हैं. पंचक के समय किए गए कार्यों में अड़चनें आ सकती है. 

इस बार जो पंचक चल रहा है, उसे चोर पंचक कहा गया है. यह शुक्रवार से शुरू हुआ है. माना जाता है कि इसमें चोरी, नुकसान और धन हानि जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक को सबसे अधिक अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए.

अक्तूबर में दूसरी बार लग रहा पंचक

पंचांग के अनुसार, अक्टूबर महीने में इस बार दूसरी बार पंचक लग रहा है. यह पंचक 31 अक्टूबर की सुबह 6 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 4 नवंबर की दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक चलेगा. इस अवधि में चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जिनके मेल से पंचक का निर्माण होता है.

विशेष बात यह है कि इस वर्ष दिवाली वाले महीने की शुरुआत और अंत दोनों ही बार चोर पंचक का संयोग बन रहा है. इस कारण इसे अत्यंत अशुभ माना जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इस अवधि में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और किसी भी नए या बड़े कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए‍.

इन कार्यों से बचने की सलाह

पंचक काल में कुछ कामों को वर्जित माना गया है. इस दौरान कोई नया शुभ कार्य या कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, इसे अशुभ माना गया है. गृह निर्माण के कार्य से बचना चाहिए.  नए कपड़े, गहने या कोई नया सामान खरीदने से बचना चाहिए.

ऐसा माना जाता है कि इस समय कोई नया काम शुरू करना या निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इस अवधि में सावधानी और धैर्य रखना जरूरी है. घर की सफाई या रोजमर्रा के छोटे काम तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े फैसले और नई शुरुआत बाद में करना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 01 Nov 2025 12:18 AM (IST)
Hindu Calendar Chor Panchak Panchak 2025
