Bhishma Panchak 2025: शुरू हो गया है चोर पंचक, अगले 5 दिन रहेंगे बेहद अशुभ

Bhishma Panchak 2025: पंचक काल को ज्योतिष में बेहद अशुभ समय माना गया है. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने की मान्यता है. नया काम शुरू करना, गृह प्रवेश, या शादी-विवाह नहीं किए जाते हैं. पंचक के समय किए गए कार्यों में अड़चनें आ सकती है.

इस बार जो पंचक चल रहा है, उसे चोर पंचक कहा गया है. यह शुक्रवार से शुरू हुआ है. माना जाता है कि इसमें चोरी, नुकसान और धन हानि जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक को सबसे अधिक अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए.

अक्तूबर में दूसरी बार लग रहा पंचक

पंचांग के अनुसार, अक्टूबर महीने में इस बार दूसरी बार पंचक लग रहा है. यह पंचक 31 अक्टूबर की सुबह 6 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 4 नवंबर की दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक चलेगा. इस अवधि में चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जिनके मेल से पंचक का निर्माण होता है.

विशेष बात यह है कि इस वर्ष दिवाली वाले महीने की शुरुआत और अंत दोनों ही बार चोर पंचक का संयोग बन रहा है. इस कारण इसे अत्यंत अशुभ माना जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इस अवधि में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और किसी भी नए या बड़े कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए‍.

इन कार्यों से बचने की सलाह

पंचक काल में कुछ कामों को वर्जित माना गया है. इस दौरान कोई नया शुभ कार्य या कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, इसे अशुभ माना गया है. गृह निर्माण के कार्य से बचना चाहिए. नए कपड़े, गहने या कोई नया सामान खरीदने से बचना चाहिए.

ऐसा माना जाता है कि इस समय कोई नया काम शुरू करना या निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इस अवधि में सावधानी और धैर्य रखना जरूरी है. घर की सफाई या रोजमर्रा के छोटे काम तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े फैसले और नई शुरुआत बाद में करना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.