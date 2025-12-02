हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhaum Pradoh Vrat 2025: भौम प्रदोष व्रत में पढ़े ये कथा, जानें कैसे करें पूजन

Bhaum Pradoh Vrat 2025: भौम प्रदोष व्रत में पढ़े ये कथा, जानें कैसे करें पूजन

Bhaum Pradosh Vrat Katha: मंगलवार 2 दिसंबर को भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा. ये व्रत व्यक्ति को मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाने में मदद करता है साथ ही शिव जी कृपा भी उसे प्राप्त होती है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Bhaum Pradosh Vrat 2025: 2 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह का भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा. ये शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, इसका महत्व दोगुना बताया जा रहा है क्योंकि मंगलवार के दिन जब त्रयोदशी पड़ती है तो शिव संग हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.

भौम प्रदोष व्रत मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए बहुत कारगर माना गया है. इस दिन शिव जी की उपासना प्रदोष काल में करें और कथा का पाठ जरुर करें. मान्यता है कलियुग में एक मात्र प्रदोष व्रत करने वालों के सारे दोष दूर हो जाते हैं. जानें भौम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि.

भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि

  • इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, पुष्प और धूप-दीप से भगवान शिव की पूजा करें. साथ ही माता पार्वती की भी आराधना करें.
  •  महामृत्युंजय मंत्र का 11 या 108 बार जाप भी कर सकते हैं. या शिव चालीसा या रुद्राष्टक पाठ करें.
  • मसूर की दाल, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र आदि का दान करना पुण्यदायी होता है.
  •  इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, लाल वस्त्र पहनना और सिंदूर अर्पण करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, ऐसी मान्यता है.

भौम प्रदोष व्रत कथा

सूतजी बोले- मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है. इस दिन त्रयोदशी  व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए. इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है. एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था.

वृद्धा  प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी, इस दिन न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी. एक दिन मंगल देवता ने वृद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया. साधु का वेष धरकर हनुमान जी वृद्धा की चौखट पर जाकर बोले कि 'है कोई है जो मेरी इच्छा पूरी करे, बुढ़़िया ये सुनकर बाहर आई और बोली क्या आज्ञा है महाराज.

मैं बहुत भूखा हूं भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे' वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की- हे महाराज! लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूं.

साधु ने फिर कहा- अपने बेटे को औंधा मुंह लिटाओ में उसकी पीठ पर भोजन पकाऊंगा. बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी. साधु ने जब भोजन बना लिया तब बुढ़िया से कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले. वृद्धा के आंख में आंसू थे, उसने कहा अब कहां से बुलाउं उसे, आपने उसकी पीठ पर भोजन तो पका लिया.

साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने मांगलिया को पुकारा. थोड़ी देर बाद हंसता हुआ मांगलिया घर में दौड़ा आया. मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा हैरान रह गई. इसके बाद साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए. मंगल देव ने कहा कि उसका व्रत सफल हुआ.

Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Pradosh Vrat 2025 Bhaum Pradosh Vrat 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Operation Sindoor: क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AQI in UP: नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
इंडिया
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Operation Sindoor: क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AQI in UP: नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
इंडिया
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
ट्रेंडिंग
Video: रात के अंधेरे में तैरते मगरमच्छ पर नाव से शख्स ने लगा दी छलांग, इसके बाद जो हुआ देख दहल जाएगा कलेजा
रात के अंधेरे में तैरते मगरमच्छ पर नाव से शख्स ने लगा दी छलांग, इसके बाद जो हुआ देख दहल जाएगा कलेजा
जनरल नॉलेज
भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जानें कौन-सी फोर्स संभालेगी उनकी सुरक्षा की कमान?
भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जानें कौन-सी फोर्स संभालेगी उनकी सुरक्षा की कमान?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget