Panchang 14 March 2026: आज शनि देव की पूजा में भद्रा की बाधा, इन अशुभ योग में पूजा न करें, जानें मुहूर्त, पंचांग
Aaj Ka Panchang 14 March 2026: 14 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 14 मार्च 2026: आज 14 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार है. शनि देव की पूजा में आज भद्रा का योग बन रहा है. भद्रा शनि देव की बहन ही है लेकिन इसमें शुभ कार्य करना वर्जित है. शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में 2 लौंग डाल दें. फिर भगवान शनि देव से कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें. ऐसा करने से शनि की बाधाएं कम होने की मान्यता है.
- 14 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 March 2026)
|तिथि
|
दशमी (14 मार्च 2026, सुबह 8.10 - इसके बाद एकादशी तिथि शुरू)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|योग
|वरीयान, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 4.15
|चंद्रोस्त
|दोपहर 1.48, 15 मार्च
|चंद्र राशि
|धनु
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.02 - सुबह 9.31
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.28 - रात 7.59
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.31 - सुबह 11.01
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.30
|विडाल योग
|सुबह 6.32 - रात 10.26
|गुलिक काल
|सुबह 6.32 - सुबह 8.02
|भद्रा काल
|सुबह 6.32 - सुबह 8.10
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|मकर राशि
|आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|
आज किसी रिश्तेदार या परिचित से मतभेद हो सकता है. हालांकि आपके प्रयास सफल रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे.
FAQs: 14 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है
Navratri Kanya Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कब ? तारीख, मुहूर्त जानें
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