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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 14 March 2026: आज शनि देव की पूजा में भद्रा की बाधा, इन अशुभ योग में पूजा न करें, जानें मुहूर्त, पंचांग

Panchang 14 March 2026: आज शनि देव की पूजा में भद्रा की बाधा, इन अशुभ योग में पूजा न करें, जानें मुहूर्त, पंचांग

Aaj Ka Panchang 14 March 2026: 14 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Mar 2026 06:15 AM (IST)
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Hindi Panchang 14 मार्च 2026: आज 14 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार है. शनि देव की पूजा में आज भद्रा का योग बन रहा है. भद्रा शनि देव की बहन ही है लेकिन इसमें शुभ कार्य करना वर्जित है. शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में 2 लौंग डाल दें. फिर भगवान शनि देव से कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें. ऐसा करने से शनि की बाधाएं कम होने की मान्यता है.

  • 14 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 March 2026)
तिथि

दशमी (14 मार्च 2026, सुबह 8.10 - इसके बाद एकादशी तिथि शुरू)
वार शनिवार
नक्षत्र उत्तराषाढ़ा
योग वरीयान, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 4.15
चंद्रोस्त
 दोपहर 1.48, 15 मार्च
चंद्र राशि
 धनु
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.02 - सुबह 9.31
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.28 - रात 7.59
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.31 - सुबह 11.01
यमगण्ड काल दोपहर 2.00 - दोपहर 3.30
विडाल योग सुबह 6.32 - रात 10.26
गुलिक काल
 सुबह 6.32 - सुबह 8.02
भद्रा काल सुबह 6.32 - सुबह 8.10
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 March 2026)
सूर्य कुंभ
चंद्रमा धनु
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
मकर राशि आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
मिथुन राशि

आज किसी रिश्तेदार या परिचित से मतभेद हो सकता है. हालांकि आपके प्रयास सफल रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे.

FAQs: 14 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

शनिवार को दुकान या कार्यस्थल पर 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या गल्ले में रखें. मान्यता है इससे व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 05:47 AM (IST)
Tags :
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