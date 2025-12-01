Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत
Purnima 2026 Dates: पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी, सत्यनारायण भगवान और चंद्र की पूजा के लिए खास है. अगले साल 13 पूर्णिमा का संयोग बन रहा है ऐसे में जान लें 2026 में पूर्णिमा की पूरी लिस्ट
Purnima 2026 Date: पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में त्योहार की तरह मनाया जाता है. हर साल 12 पूर्णिमा मनाई जाती है लेकिन साल 2026 में 13 पूर्णिमा का संयोग बनेगा क्योंकि इस साल अधिक मास रहेगा. पूर्णिमा मां लक्ष्मी की जन्म तिथि है, साथ ही इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में रहता है.
इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा से घर में सुख-समृद्धि स्थापित होती है साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने पर रोग-दोष दूर होते हैं ऐसी मान्यता है. वहीं कहते हैं जो पूर्णिमा पर नदी में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं.
पूर्णिमा 2026 लिस्ट (Purnima 2026 List)
पौष पूर्णिमा - 3 जनवरी 2026
माघ पूर्णिमा - 1 फरवरी 2026
फाल्गुन पूर्णिमा - 3 मार्च 2026
चैत्र पूर्णिमा - 2 अप्रैल 2026
वैशाख पूर्णिमा - 1 मई 2026
ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत (अधिक मास) - 31 मई 2026
ज्येष्ठ पूर्णिमा- 29 जून 2026
आषाढ़ पूर्णिमा -29 जुलाई 2026
श्रावण पूर्णिमा - 28 अगस्त 2026
भाद्रपद पूर्णिमा - 26 सितंबर 2026
अश्विन पूर्णिमा - 26 अक्टूबर 2026
कार्तिक पूर्णिमा - 24 नवंबर 2026
मार्गशीर्ष पूर्णिमा - 23 दिसंबर 2026
पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व
पूर्णिमा, चंद्रमास की सबसे चमकदार रात होती है.पूर्णिमा एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी, पर्यावरण, और जीव-जगत के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, और यह मन की स्थिरता और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन ध्यान और साधना करने से मन की चंचलता को नियंत्रित करना आसान होता है.
पूर्णिमा पर स्नान का महत्व
पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है. इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का साधन माना जाता है. दरअसल इस दिन जल में दिव्य ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, जो मनुष्य के पापों और दोषों को दूर करती है.
पूर्णिमा का धार्मिक महत्व
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत और ध्यान विशेष महत्व रखता है, ताकि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शुद्धि हो सके. पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है. इसके अलावा पूर्णिमा पर पूजन से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है.
