Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

Purnima 2026 Date: पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में त्योहार की तरह मनाया जाता है. हर साल 12 पूर्णिमा मनाई जाती है लेकिन साल 2026 में 13 पूर्णिमा का संयोग बनेगा क्योंकि इस साल अधिक मास रहेगा. पूर्णिमा मां लक्ष्मी की जन्म तिथि है, साथ ही इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में रहता है.

इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा से घर में सुख-समृद्धि स्थापित होती है साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने पर रोग-दोष दूर होते हैं ऐसी मान्यता है. वहीं कहते हैं जो पूर्णिमा पर नदी में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं.

पूर्णिमा 2026 लिस्ट (Purnima 2026 List)



पौष पूर्णिमा - 3 जनवरी 2026

माघ पूर्णिमा - 1 फरवरी 2026

फाल्गुन पूर्णिमा - 3 मार्च 2026

चैत्र पूर्णिमा - 2 अप्रैल 2026

वैशाख पूर्णिमा - 1 मई 2026

ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत (अधिक मास) - 31 मई 2026

ज्येष्ठ पूर्णिमा- 29 जून 2026

आषाढ़ पूर्णिमा -29 जुलाई 2026

श्रावण पूर्णिमा - 28 अगस्त 2026

भाद्रपद पूर्णिमा - 26 सितंबर 2026

अश्विन पूर्णिमा - 26 अक्टूबर 2026

कार्तिक पूर्णिमा - 24 नवंबर 2026

मार्गशीर्ष पूर्णिमा - 23 दिसंबर 2026

पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व

पूर्णिमा, चंद्रमास की सबसे चमकदार रात होती है.पूर्णिमा एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी, पर्यावरण, और जीव-जगत के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, और यह मन की स्थिरता और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन ध्यान और साधना करने से मन की चंचलता को नियंत्रित करना आसान होता है.

पूर्णिमा पर स्नान का महत्व

पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है. इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का साधन माना जाता है. दरअसल इस दिन जल में दिव्य ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, जो मनुष्य के पापों और दोषों को दूर करती है.

पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत और ध्यान विशेष महत्व रखता है, ताकि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शुद्धि हो सके. पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है. इसके अलावा पूर्णिमा पर पूजन से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.