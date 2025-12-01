हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

Purnima 2026 Dates: पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी, सत्यनारायण भगवान और चंद्र की पूजा के लिए खास है. अगले साल 13 पूर्णिमा का संयोग बन रहा है ऐसे में जान लें 2026 में पूर्णिमा की पूरी लिस्ट

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Dec 2025 06:17 AM (IST)
Purnima 2026 Date: पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में त्योहार की तरह मनाया जाता है. हर साल 12 पूर्णिमा मनाई जाती है लेकिन साल 2026 में 13 पूर्णिमा का संयोग बनेगा क्योंकि इस साल अधिक मास रहेगा. पूर्णिमा मां लक्ष्मी की जन्म तिथि है, साथ ही इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में रहता है.

इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा से घर में सुख-समृद्धि स्थापित होती है साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने पर रोग-दोष दूर होते हैं ऐसी मान्यता है. वहीं कहते हैं जो पूर्णिमा पर नदी में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं.

पूर्णिमा 2026 लिस्ट (Purnima 2026 List)

पौष पूर्णिमा - 3 जनवरी 2026

माघ पूर्णिमा - 1 फरवरी 2026

फाल्गुन पूर्णिमा - 3 मार्च 2026

चैत्र पूर्णिमा - 2 अप्रैल 2026

वैशाख पूर्णिमा - 1 मई 2026

ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत (अधिक मास) - 31 मई 2026

ज्येष्ठ पूर्णिमा- 29 जून 2026

आषाढ़ पूर्णिमा -29 जुलाई 2026

श्रावण पूर्णिमा - 28 अगस्त 2026

भाद्रपद पूर्णिमा - 26 सितंबर 2026

अश्विन पूर्णिमा - 26 अक्टूबर 2026

कार्तिक पूर्णिमा - 24 नवंबर 2026

मार्गशीर्ष पूर्णिमा - 23 दिसंबर 2026

पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व

पूर्णिमा, चंद्रमास की सबसे चमकदार रात होती है.पूर्णिमा एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी, पर्यावरण, और जीव-जगत के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, और यह मन की स्थिरता और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन ध्यान और साधना करने से मन की चंचलता को नियंत्रित करना आसान होता है.

पूर्णिमा पर स्नान का महत्व

पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है. इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का साधन माना जाता है. दरअसल इस दिन जल में दिव्य ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, जो मनुष्य के पापों और दोषों को दूर करती है.

पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत और ध्यान विशेष महत्व रखता है, ताकि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शुद्धि हो सके. पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है. इसके अलावा पूर्णिमा पर पूजन से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है.

Ekadashi 2026 Date: 2026 में एकादशी कब-कब है ? पूरी लिस्ट नोट करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 01 Dec 2025 06:17 AM (IST)
