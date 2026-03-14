राहुल गांधी के कमेंट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कड़ी आपत्ति, कहा- 'बयान देने से पहले...'

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. यूनिवर्सिटी ने कहा है कि छात्रों के प्रवेश और शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो बातें कही गई हैं, वे सही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. यूनिवर्सिटी का कहना है कि सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों की सही जानकारी लेना जरूरी होता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रवेश मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के अंकों के आधार पर किया जाता है. यूनिवर्सिटी के अनुसार, सामान्य प्रवेश प्रक्रिया में अधिकतर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए इंटरव्यू अनिवार्य नहीं होता. इसलिए यह कहना सही नहीं है कि छात्रों को इंटरव्यू के आधार पर बाहर किया जाता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?

यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी का बयान शिक्षकों या अन्य पदों पर भर्ती से जुड़ा था तो यह भी सही नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार, हाल के वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में हजारों शिक्षकों की भर्ती की गई है. इन भर्तियों में सभी वर्गों को अवसर दिया गया है और पूरी प्रक्रिया तय नियमों और मानकों के अनुसार की जाती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस तरह के बयान यूनिवर्सिटी के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं. संस्थान का मानना है कि बिना पूरी जानकारी के दिए गए बयान से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है. इसलिए किसी भी बड़े शैक्षणिक संस्थान के बारे में टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच करना जरूरी है.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने हाल ही में कांशीराम जयंती के एक कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने वहां जाकर देखा कि इंटरव्यू के जरिए छात्रों को बाहर किया जाता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जाति के आधार पर छात्रों को इंटरव्यू में फेल किया जाता है. राहुल गांधी ने कहा कि अगर आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की सूची निकाली जाए तो वहां ओबीसी या एससी वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे और यह संविधान की भावना के खिलाफ है. राहुल गांधी के इस बयान के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है और कहा है कि यूनिवर्सिटी की प्रवेश और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार होती है.