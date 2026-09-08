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पितरों की नाराजगी दूर करने का दिन है भाद्रपद अमावस्या ? भूलकर भी न करें ये गलती

Bhadrapad Amavasya 2026: भाद्रपद अमावस्य 11 सितंबर 2026 को है. ये पितरों की नाराजगी दूर करने का दिन है, ऐसे में इस दिन कौन से काम करने की भूल न करें जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Sep 2026 03:14 PM (IST)
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Bhadrapad Amavasya 2026: अमावस्या तिथि को पितरों को याद करने का दिन होता है, पितृ ऋण चुकाने और जाने-अनजाने में हुई गलती को सुधारने का अवसर है भाद्रपद अमावस्या. इस साल भादो अमावस्या 11 सितंबर 2026 को है. तर्पण, श्राद्ध एवं दान के लिए विशेष माना गया है. भाद्रपद अमावस्या का दिन पितरों की नाराजगी दूर करने का अवसर है ऐसे में तिथि की शुरुआत से समापन तक कुछ खास नियम का पालन करें. 

पितरों की नाराजगी कैसे दूर करें?

  • भाद्रपद अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद पितरों का ध्यान करें. उनकी निमित्त तर्पण करें.
  • अन्न-वस्त्र का दान, जरूरतमंद लोगों को भोजन करें.
  • गाय, कौआ, कुत्ता और अन्य जीवों को भोजन कराएंं.

पितृ दोष से मुक्ति पाने का दिन

ज्योतिष में जन्म कुंडली में सूर्य, राहु, केतु और अन्य ग्रहों की विशेष स्थितियों से बनने वाले कुछ योगों को पितृ दोष बनता है. इसे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, श्राद्ध या तर्पण में कमी से भी जोड़कर देखा जाता है. 

ज्योतिषीय दृष्टि से पितृ दोष होने पर व्यक्ति को करियर में बार-बार बाधा, आर्थिक अस्थिरता, पारिवारिक तनाव, संतान संबंधी चिंता या काम में अनावश्यक रुकावट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

भूलकर भी न करें ये गलती

  • भाद्रपद अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर किए जाने वाले कर्म श्रद्धा और नियमपूर्वक करने चाहिए.
  • दिखावे के लिए पूजा-पाठ करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार तर्पण, दान और भोजन कराएं.
  • इस दिन किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, क्रोध करना या जानबूझकर किसी को कष्ट पहुंचाने की गलती न करें.

पितृ दोष मुक्ति के उपाय

  • अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों का स्मरण कर जल, काले तिल और कुश से तर्पण करें.
  • घर में पितरों का स्मरण करते हुए ॐ पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं.
  • परिवार की ओर से जाने-अनजाने हुई भूल के लिए पितरों से क्षमा प्रार्थना करें.
  • इस दिन क्रोध, झूठ, अपमान और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाने से बचें.

पितरों का आशीर्वाद क्यों माना जाता है जरूरी?

हिंदू परंपरा में पितरों को परिवार की वंश परंपरा का आधार माना गया है इसलिए अमावस्या जैसे अवसरों पर पूर्वजों का स्मरण केवल दोष दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा भी है. पूर्वजों का आशीर्वाद हो तो परिवारजन पर कष्ट नहीं आते.

FAQ

  1. भाद्रपद अमावस्या 2026 कब है?
    11 सितंबर 2026 को भाद्रपद अमावस्या मनाई जाएगी.
  2. भाद्रपद अमावस्या पर पितरों के लिए क्या करें?
    तर्पण, दान और जरूरतमंदों को भोजन कराना शुभ माना जाता है.
  3. क्या अमावस्या पर पितृ दोष दूर होता है?
    पितरों के निमित्त किए गए तर्पण और दान को दोष शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.
  4. अमावस्या पर कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए?
    क्रोध, अपमान, झूठ और किसी को जानबूझकर कष्ट देने से बचना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Sep 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Amavasya 2026 Bhadrapad Amavasya 2026
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