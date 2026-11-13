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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 13 November 2026: 12वें चंद्रमा से अलगाव की प्रवृत्ति, बिजनेस में जल्दबाजी से नुकसान व हाथ से छिन सकता है बड़ा ऑर्डर

Aaj Ka Makar Rashifal 13 November 2026: 12वें चंद्रमा से अलगाव की प्रवृत्ति, बिजनेस में जल्दबाजी से नुकसान व हाथ से छिन सकता है बड़ा ऑर्डर

Aaj Ka Makar Rashifal 13 November 2026: मकर राशि का दैनिक राशिफल! 12th चंद्रमा, बिजनेस ऑर्डर छिनने का अलर्ट, खर्चों पर अंकुश, इनकम के नए अवसर, पारिवारिक उथल-पुथल व शुक्रवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, एकांत, गोपनीयता, अनिद्रा व विदेश स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके स्वभाव में गोपनीयता और भीड़ से अलग रहने (अलगाव) की प्रवृत्ति प्रबल रहेगी; अनावश्यक विचारों को मन पर हावी न होने दें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

  • दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, ऑर्डर सतर्कता और खर्च नियंत्रण (Business Order Alert & Expense Control)

जल्दबाजी से नुकसान, हाथ से छिन सकता है बड़ा ऑर्डर: व्यापार में आज आप बहुत कुछ एक साथ हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखेंगे, लेकिन जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे लिए गए किसी निर्णय से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. फेस्टिव सीजन के समाप्त होने के बाद आज किसी कारोबारी के हाथ से कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर छिन जाने के कारण मन काफी आहत और उदास रह सकता है.

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खर्चों पर रखें अंकुश, चुनौतियों का करें डटकर सामना: व्यवसाय के मोर्चे पर कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे समय में अपने अनावश्यक और परिचालन खर्चों (Expenses) पर सख्त अंकुश लगाकर रखें.

2. करियर, नौकरी और नए आय स्रोत (Career, Opponents & New Income)

स्पष्ट सोच से हासिल होंगे लक्ष्य, प्रतिद्वंद्वियों पर रखें नजर: कार्यस्थल (Workspace) पर आप अपनी मेहनत से निर्धारित लक्ष्य तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका मन पूरी तरह स्पष्ट और एकाग्र होना चाहिए. दफ्तर में अपने प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना उचित होगा, क्योंकि वे आपके काम को रोकने या बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं.

इनकम के नए सोर्स की तलाश होगी पूरी, वर्कलोड से बचें: जो जातक लंबे समय से आमदनी के नए स्रोत (New Sources of Income) सर्च कर रहे थे, आज उनके प्रयास सार्थक होंगे; कुछ ऐसे बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे जिनके बाद आपके हाथ में पैसा आने लगेगा. हालांकि, ऑफिस में वरिष्ठों के दबाव और घर में चल रही दरार के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम पर आपकी एकाग्रता को भंग करेगा. ज्यादा वर्कलोड आपकी सेहत को भी डगमगा सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Tension, Love & Students)

फैमिली लाइफ में उथल-पुथल, प्रेम संबंधों को दें समय: पारिवारिक जीवन (Family Life) में आज थोड़ी-बहुत उथल-पुथल और वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, जिनका बिना देर किए तुरंत समाधान करना बेहद जरूरी है. प्रेम संबंधों (Love Life) को पर्याप्त समय देना होगा; बात आगे बढ़े और रिश्ता बिगड़े, उससे पूर्व ही संवाद के जरिए बात को संवार लें.

छात्रों को उत्तेजना और झुंझलाहट से बचने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज मानसिक रूप से कुछ उत्तेजित और बेचैन महसूस करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कुछ भी उनके मनमुताबिक या सही नहीं हो रहा है; धैर्य बनाए रखें और शांत मन से पढ़ाई करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश चंद्रमा के प्रभाव से नींद की कमी, आंखों में जलन, पैरों में थकान और मानसिक तनाव हो सकता है. काम के बीच पर्याप्त विश्राम लें, देर रात तक जागने से बचें और नियमित ध्यान (Meditation) करें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और द्वादश भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. भगवान श्रीगणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें और मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा, पारिवारिक कलह शांत होगी और नए आय स्रोतों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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