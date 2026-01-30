हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर 300 बेटियों का विवाह! पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो के जरिए दी जानकारी

बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर 300 बेटियों का विवाह! पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो के जरिए दी जानकारी

Bageshwar Dham News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के मौके पर सप्तम कन्य विवाह महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं. वीडियो के जरिए दी जानकारी.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 30 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

Samuhik Kanya Vivah Bageshwar Dham: मध्य प्रदेश स्थित बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के मौके पर 'सप्तम कन्या विवाह महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस सामुहिक कन्या विवाह आयोजन में 300 निर्धन, अनाथ और दिव्यांग बेटियों की शादी कराई जाएगी. 

बागेश्वर धाम तीर्थ ने इन चयनित बेटियों की लिस्ट जारी कर दी है. 

Purnima 2026: वैलेंटाइन डे पर 4 राशियों पर बरसेगा प्यार का सितारा! रिश्ते बदलेंगे, जानें प्रभाव

नेपाल से लेकर पश्चिम बंगाल की बेटियां तक शामिल

इस सामुहिक विवाह महोत्सव की गूंज केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नेपाल से लेकर पश्चिम बंगाल समेत देश की 10 राज्यों की बेटियों की शादी कराई जाएगी. चयनित सूची के मुताबिक, मध्य प्रदेश से कुल 229 और उत्तर प्रदेश से 56 बेटियों को शादी कराने के लिए चुना गया है.

इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की बेटियों भी उत्सव में शामिल होंगी. इसके अलावा नेपाल की भी एक बेटी का विवाह बागेश्वर धाम में कराया जाएगा.

दिव्यांग और अनाथ बेटियों को प्राथमिकता

बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मुंबई के भिवंडी स्थित सनातन मठ से इन बेटियों के नाम का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि, इस बार आयोजन में सेवा और समर्पण का अनूठा झलक देखने को मिलेगा. लिस्ट में 60 ऐसी बेटियां हैं, जिनके माता-पिता नहीं है, जबकि 138 बेटियों के पिता और 28 लड़कियों की माता नहीं है.

दिसंबर 2025 में हुआ था चयन

शादी के लिए वर और कन्या पक्ष ने 1 से 15 दिसंबर 2025 के बीच बागेश्वर धाम में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे. इन दस्तावेजों की जांच पड़ताल ते बाद  सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को सामुहिक कन्या विवाह आयोजन के लिए चुना गया. 

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने देशभर के अन्य मठों और मंदिरों से अपील करते हुए कहा कि, वे अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे आयोजन करें, ताकि समाज में किसी बेटी को बोझ की नजर से देखा न जाए. 

सामुहिक विवाह के लिए चुनी गई लड़कियों के नाम

विवाह के लिए चुनी गई बेटियों में गुना की रंजीता, दिल्ली की राधिका, झांसी की नीलू और पूनम, छतरपुर की शिवानी, सपना और ज्योति, इंदौर की शिवानी और नेपाल की अस्मिता सुनार समेत 300 बेटियों के नाम शामिल हैं. इन सभी बेटियों के लिए विवाह की तैयारियां धाम पर शुरू हो चुकी है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Marriage Bageshwar Dham Pandit Dhirendra Krishna Shastri MAHASHIVRATRI Mahashivratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
शिक्षा
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
हेल्थ
Camphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
यूटिलिटी
बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार
बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget