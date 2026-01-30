हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahatma Gandhi Death Anniversary: महात्मा गांधी सोमवार को क्यों साध लेते थे मौन, वजह जान सोच बदल जाएगी

Mahatma Gandhi Death Anniversary: महात्मा गांधी सोमवार को क्यों साध लेते थे मौन, वजह जान सोच बदल जाएगी

Mahatma Gandhi Death Anniversary 2026: 30 जनवरी वह तिथि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और वे हमेशा के लिए मौन हो गए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, बापू हर सोमवार के दिन मौन व्रत रखा करते थे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Jan 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

 Mahatma Gandhi Death Anniversary 2026: 30 जनवरी के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या गोली माकर कर दी गई थी. यह दिन हमेशा महात्मा गांधी के साथ ही उनके विचार, आदर्श और आजादी की कीमत की याद दिलाता है. इस दिन देश को एक बड़ी क्षति का आघात झेलना पड़ा था. 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का उद्देश्य केवल बापू को श्रद्धांजलि देना मात्र नहीं है, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का भी है.

गांधी जी ने सदैव अहिंसा का पालन किया और और जीवनभर आदर्श मूल्यों को अपनाया. लेकिन 30 जनवरी 1948 का वह काला दिन, जब महात्मा गांधी हमेशा के लिए मौन हो गए और दुनियाभर के लोग इस खबर से स्तब्ध रह गए. 

देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी की सबसे अहम भूमिका रही, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी हिंसा, विरोध या उग्र तरीके का सहारा नहीं लिया था. वह खुद भी अंहिंसा की नीति पर चलते थे और लोगों को भी इसका पाठ पठाते थे. अपने जीवन में वे संयम और मौन का सहारा लेते थे. कहा जाता है कि, गांधी से हर सोमवार के दिन मौन व्रत रखा करते थे.

सोमवार को मौन व्रत रखते थे बापू

महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ (MY EXPERIENCE WITH TRUTH) में मौन व्रत और इसे जुड़े लाभ के बारे में भी बताया है. बापू मानते थे कि, यदि हम लगातार बोलते हैं तो इससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता. साथ ही बापू या भी मानते थे कि, कई बार बिना बोले ही समस्याओं का हल हो जाता है. गांधी जी हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन मौन धारण करते थे. इस दौरान वे चुप रहते थे और बहुत जरूरी हो तो लिखकर अपनी बात कहते थे.

माउंटबेटेन ने भी महात्मा गांधी के बारे में भी एक रोचक बात कही थी कि, वे उनसे केवल सोमवार के दिन ही मिलना पसंद करते थे, क्योंकि सोमवार को गांधी जी मौन व्रत रखा करते थे.

ये भी पढ़ें: Viral Video: प्लेन हादसा, एस्ट्रोलॉजर दे रहे थे बार बार चेतावनी, ज्योतिष की मानें तो खतरा अभी टला नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Death Anniversary Maun Vrat Shaheed Diwas 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
बिहार
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
हेल्थ
Morning Water Benefits: सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget