Purnima 2026: वैलेंटाइन डे पर 4 राशियों पर बरसेगा प्यार का सितारा! रिश्ते बदलेंगे, जानें प्रभाव

Purnima 2026: फरवरी 2026 की पूर्णिमा अपने साथ इमोशनल तीव्रता का एक नया दौर लेकर आने वाली है, जो वैलेंटाइन डे से ठीक पहले अपनी रोशनी फैलाने के साथ प्रेम संबंधों को और भी तीव्र कर देगी. 1 फरवरी को पड़ने वाली सिंह राशि की यह पूर्णिमा साहसी और भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रकट करने वाली है.

ज्योतिष की माने तो यह प्रेम संबंधों में बदलाव ला सकती है, खास तौर पर उन चार राशियों के लिए जो इसके प्रभाव को दूसरों की तुलना में अधिक गहराई से महसूस करने के लिए तैयार हैं.

सूर्य द्वारा शासित अग्नि तत्व से जुड़ी सिंह राशि आत्मविश्वास, गर्मजोशी और भावनात्मक ईमानदारी का प्रतीक है. जब इस राशि में पूर्णिमा होती है, अंदर दबी हुई भावनाएं अक्सर अभिव्यक्ति तरफ मुड़ जाती है. ज्योतिषियों के मुताबिक, यह चंद्र लोगों को दिल से काम करने के साथ भावनात्मक जोखिम उठाने और सुविधा की जगह वास्तविक संबंध को स्थापित करने पर जोर देती है.

सिंह राशि पर पूर्णिमा का प्रभाव

सिंह राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा उनकी खुद की राशि में पड़ रही है, जिससे वे हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे. ज्योतिषियों का मानना है कि, यह सिंह राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएगा, जहां आकर्षण और प्रशंसा सरलता से मिल सकती है. प्रेम और जुड़ाव के मौके बढ़ने के बावजूद सिंह राशि के जातक चीजों में सावधानी बरतने से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

फरवरी में पड़ने वाली पूर्णिमा का प्रभाव कुंभ राशि को आमतौर पर सतर्क रवैये अपनाने का संकेत दे रहा है. यह पूर्णिमा कुंभ राशि के संबंध क्षेत्र को सक्रिय करने के साथ भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा दे रहा है. ज्योतिषीय भविष्यवाणियां बताती हैं कि, बौद्धिक जुड़ाव से आगे बढ़कर भावनात्मक उपस्थिति की ओर बढ़ने का समय है. छोटे-छोटे प्रयास काम में सफलता दिलाने के साथ असहजता को दूर करने में मदद करेंगे.

तुला राशि (Libra)

शुक्र द्वारा शासित तुला राशि के जातकों के लिए यह पूर्णिमा आकर्षण के साथ दीर्घकालिक अनुकूलता प्रदान करेगा. ज्योतिष की माने तो तुला राशि के जातक रिश्तों में पहला कदम उठाने के साथ रोमांटिक बातचीत करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते है. यह आत्मचिंतन का भी समय है. प्रेम में व्यक्तिगत इच्छाओं में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है. जो संबंध बेमेल लगते हैं, वे स्वाभाविक रूप से टूट सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 की पूर्णिमा अप्रत्याशित ध्यान और पहचान लेकर आएगी. विशेषकर रोमांटिक या सामाजिक परिवेश में, ज्योतिषियों का मानना है कि, वृश्चिक राशि वाले बिना कोशिश ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. हालांकि चंद्रमा की यह अवस्था सतही संबंधों को चुनौती देती है. सिंह राशि में पूर्णिमा का असर वृश्चिक राशि की ऊर्जा गहराई से प्रभावित कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.