Ram Navami 2026: रामनवमी पर दिव्य संयोग, सूर्य की किरणों ने छुआ रामलला का ललाट

Ayodhya Ram Navami 2026: आज देशभर में राम नवमी मनाई जा रही है. अयोध्या में रामलला के जन्म पर सूर्य ने श्रीराम का तिलक किया. सुबह से बादल छाए थे लेकिन जन्म के क्षण पर निकली धूप ने बढ़ाई भक्ति की चमक.

अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव के साथ पूरा माहौल भक्ति में डूबा नजर आया “भय प्रकट कृपाला दीनदयाल” की गूंज ने रामनगरी को पूरी तरह राममय कर दिया.कनक भवन और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु नाच-गाने के साथ उत्सव में सराबोर दिखे… और इसी बीच मौसम ने भी जैसे भगवान के स्वागत में करवट ली.

रामनगरी अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर ओर जय श्रीराम के जयकारों के बीच भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा. कनक भवन और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु भजन-कीर्तन और नृत्य के साथ उत्सव में डूबे नजर आए

वहीं, जन्मोत्सव के इस पावन क्षण पर मौसम ने भी चमत्कारिक बदलाव दिखाया. सुबह तक जहां हल्की बारिश और बादलों का डेरा था. वहीं जैसे ही रामलला के जन्म का शुभ मुहूर्त आय आसमान साफ हो गया और खिली धूप निकल आई.

भगवान के ललाट पर पड़ी सूर्य की किरणों ने मानो उनका दिव्य अभिषेक कर दिया. इस दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया और हर किसी के मुंह से बस यही निकला -जय श्रीराम

एक बार फिर अयोध्या का वातावरण पूरी तरह राममय नजर आया. मानो खुद भगवान राम ने अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया ह. रामनगरी में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला.

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