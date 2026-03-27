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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि समाप्त, अब शारदीय नवरात्रि कब ? नोट करें डेट, तिथि कैलेंडर

Shardiya Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि समाप्त, अब शारदीय नवरात्रि कब ? नोट करें डेट, तिथि कैलेंडर

Shardiya Navratri 2026 Date: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार सितंबर नहीं बल्कि अक्टूबर में मनाई जाएगी. 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का आगाज होगा, जानें लें पूरा तिथि कैलेंडर, मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Mar 2026 08:15 AM (IST)
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Shardiya Navratri 2026 Date: आज चैत्र नवरात्रि का समापन हो रहा है. माता के भक्तों को अब शारदीय नवरात्रि का इंतजार रहेगा. शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण नवरात्रि है. इस दौरान दुर्गा पूजा और दशहरा भी मनाए जाते हैं.

इस साल शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर 2026 को होगा. शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग अपने घर जाने के लिए पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं. ऐसे में शारदीय नवरात्रि की घटस्थापना से लेकर नवमी तिथि और व्रत पारण तक तिथि कैलेंडर, कलश स्थापना मुहूर्त सभी यहां जान लें.

शारदीय नवरात्रि 2026 तिथि कैलेंडर

  • 11 अक्टूबर 2026 - प्रतिपदा तिथि, घटस्थापना
  • 12 अक्टूबर 2026 - द्वितीया तिथि
  • 13 अक्टूबर 2026 - तृतीया तिथि
  • 14 अक्टूबर 2026 - चतुर्थी तिथि
  • 15 अक्टूबर 2026 - पंचमी तिथि
  • 16 अक्टूबर 2026 - षष्ठी तिथि (दुर्गा पूजा शुरू)
  • 17 अक्टूबर 2026 - सप्तमी तिथि, महासप्तमी
  • 18 अक्टूबर 2026 - सप्तमी
  • 19 अक्टूबर 2026 - दुर्गा अष्टमी तिथि
  • 20 अक्टूबर 2026 -  नवमी तिथि, नवरात्रि व्रत पारण, दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी

शारदीय नवरात्रि घटस्थापना 2026

अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर 2026 रात 9.19 से शुरू होगी और अगले दिन 11 अक्टूबर 2026 को रात 9.30 पर इसका समापन होगा.

  • घटस्थापना मुहूर्त - सुबह 06:19 - सुबह 10:12
  • घटस्थापना अभिजित मुहूर्त - सुबह 11:44 - दोपहर 12:31

पुराणों में शारदीय नवरात्रि का महत्व

पुराणों के अनुसार, जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुईं और नौ दिनों तक युद्ध कर दसवें दिन उसका वध किया. शारदीय नवरात्रि को अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है.

  • शारदीय नवरात्रि में सूर्य दक्षिणायन में होता है, जो साधना, तप और शक्ति अर्जन का समय माना जाता है.
  • इन दिनों में साधना करने से आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है.
  • शारदीय नवरात्रि में देवी के उग्र और शक्तिशाली रूपों की पूजा होती है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है.
  • पुराणों के अनुसार, इन दिनों की गई भक्ति से पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.
  • शारदीय नवरात्रि में साधना करने से बाधाओं का नाश, शत्रुओं पर विजय और आत्मबल में वृद्धि होती है.

शारदीय नवरात्रि में क्या-क्या करें

  • घटस्थापना (कलश स्थापना): - पहले दिन विधिपूर्वक कलश स्थापित कर मां दुर्गा का आह्वान करें.
  • व्रत और उपवास - श्रद्धा अनुसार फलाहार या निर्जल व्रत रखें, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं.
  • नवदुर्गा की पूजा - हर दिन मां के अलग-अलग स्वरूप (शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक) की पूजा करें.
  • दान-पुण्य - गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है.
  • दुर्गा सप्तशती का पाठ - पूरे नौ दिन या रोजाना इसके अध्यायों का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है. ऐसा संभव न हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें
  • हवन और यज्ञ - अष्टमी या नवमी के दिन हवन करना विशेष फलदायक होता है.
  • कन्या पूजन (कन्या भोज) - अष्टमी या नवमी पर छोटी कन्याओं को देवी रूप मानकर उनका पूजन और भोजन कराएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Mar 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
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