Aaj Ka Rashifal: 21 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 21 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius)

21 जनवरी 2026 का दिन धनु राशि के लिए विचारों से अधिक व्यवहारिक निर्णयों का है. चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आपकी सोच व्यापक और भविष्य उन्मुख रहेगी. शुक्ल तृतीया तिथि यह संकेत देती है कि आज जो योजनाएं बनेंगी, वे आगे चलकर दिशा तय करेंगी, लेकिन जल्द परिणाम की अपेक्षा आपको निराश कर सकती है.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जो दिन में 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इस समय सीखने, सलाह लेने और लंबी अवधि की योजना बनाने में लाभ मिलेगा. आप अपने करियर या आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. लेकिन पूरे दिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग सक्रिय रहने के कारण किसी भी जानकारी को बिना जांचे स्वीकार करना नुकसानदेह हो सकता है.

दोपहर का समय विशेष सतर्कता मांगता है. 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्टमुहूर्त के कारण निवेश, उधार या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय टालना ही उचित है. इस समय शांत रहकर केवल निरीक्षण करना बेहतर रहेगा.

शाम के समय शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. इससे आपकी सोच अधिक स्पष्ट और तार्किक होगी. आप यह समझ पाएंगे कि अभी किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस बात को कुछ समय के लिए रोकना है.

Career. योजना और ज्ञान से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी नुकसान देगी.

Finance. सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान दें.

Love. व्यवहारिकता हावी रहेगी.

Health. थकान और ऊर्जा में कमी.

उपाय. दोपहर में कोई आर्थिक निर्णय न लें.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 3

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लिए यह दिन जिम्मेदारी और आत्ममंथन का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपने काम और जीवन को थोड़ी दूरी से देखेंगे. शुक्ल तृतीया यह बताती है कि आज लिया गया निर्णय दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा, इसलिए किसी भी विषय पर जल्द निष्कर्ष न निकालें.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. यह समय लक्ष्य तय करने, वरिष्ठों से संवाद और योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल है. आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर अधिक स्पष्ट होंगे. लेकिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग होने के कारण नियमों की अनदेखी या अधूरी जानकारी परेशानी खड़ी कर सकती है.

दोपहर में 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्टमुहूर्त रहेगा. इस दौरान टकराव, नौकरी से जुड़े बड़े फैसले या किसी पर दबाव डालने से बचना आवश्यक है. यह समय मौन और धैर्य का है.

शाम को शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. आगे की रणनीति तय करने के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर परिणाम स्थायी होंगे.

Finance. आय स्थिर रहेगी. खर्च सोच-समझकर करें.

Love. भावनाएं भीतर दब सकती हैं. संवाद जरूरी है.

Health. जोड़ों और थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय. दोपहर में मौन और शाम को आत्ममंथन करें.

Lucky Color. स्लेटी.

Lucky Number. 8

कुंभ राशिफल (Aquarius)

आज का दिन कुंभ राशि के लिए आत्मचिंतन और भविष्य की तैयारी का है. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आप भीतर से अधिक सजग और विचारशील रहेंगे. शुक्ल तृतीया नई शुरुआत का संकेत देती है, लेकिन यह शुरुआत अंदरूनी स्तर पर होगी, बाहरी नहीं.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इस समय नेटवर्क, मित्रों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सोच बनेगी. लेकिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग के कारण दूसरों की बातों से प्रभावित होकर निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा.

दोपहर में 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्टमुहूर्त रहेगा. इस दौरान कोई भी बड़ा कदम, विशेषकर नौकरी, स्थान परिवर्तन या निवेश से जुड़ा, टालना ही सुरक्षित है.

शाम को शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. यह समय योजना बनाने, शोध करने और अगले कदम की तैयारी के लिए श्रेष्ठ है.

Career. पर्दे के पीछे की मेहनत भविष्य में फल देगी.

Finance. खर्च नियंत्रण में रखें.

Love. दूरी या मौन महसूस हो सकता है.

Health. अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.

उपाय. ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 4

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक समझ और सीमाएं तय करने का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर परखेंगे. शुक्ल तृतीया यह संकेत देती है कि आज की सोच भविष्य के बदलाव की नींव रखेगी.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. यह समय मार्गदर्शन लेने, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बात करने और अपने लक्ष्य स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. लेकिन पूरे दिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग सक्रिय रहने के कारण भावनात्मक भरोसा करने से पहले सतर्कता जरूरी है.

दोपहर में 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्टमुहूर्त रहेगा. इस समय किसी भी तरह की आर्थिक या भावनात्मक प्रतिबद्धता टालना बेहतर है.

शाम को शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में आप भावनात्मक रूप से हल्का और स्पष्ट महसूस करेंगे. यह समय आत्मशांति और दिशा तय करने का है.

Career. सहयोग और मार्गदर्शन से अवसर मिलेंगे.

Finance. आय ठीक रहेगी, खर्च संतुलित रखें.

Love. भरोसे और समझ की जरूरत रहेगी.

Health. थकान और पैरों से जुड़ी समस्या.

उपाय. जल तत्व से जुड़ा दान या ध्यान करें.

Lucky Color. समुद्री हरा.

Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 21 Jan 2026 06:46 AM (IST)
