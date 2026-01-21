हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 21 January 2026: आज 12:11 से 13:52 के बीच है 'अशुभ योग', सिंह से वृश्चिक वाले इन 101 मिनटों में न करें कोई बड़ी डील!

Aaj Ka Rashifal: 21 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 21 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo)

21 जनवरी 2026, बुधवार को सिंह राशि के लिए दिन नेतृत्व दिखाने से अधिक आत्मसंयम और विवेक की परीक्षा लेकर आया है. चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, इसलिए आज परिस्थितियां आपको व्यक्तिगत प्रभुत्व से हटाकर टीम, व्यवस्था और सामूहिक सोच की ओर ले जाएंगी.

शुक्ल तृतीया तिथि यह संकेत देती है कि आज लिए गए निर्णय भविष्य की दिशा तय करेंगे, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब अहं को पीछे रखकर लिए जाएं.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जो दिन में 13 बजकर 59 मिनट तक सक्रिय है. इस समय लक्ष्य स्पष्ट करना, अधूरे कार्य पूरे करना और जिम्मेदारियों को समेटना लाभकारी रहेगा. आप अपने काम में गति और परिणाम देखना चाहेंगे. हालांकि व्यतीपात योग पूरे दिन 18 बजकर 58 मिनट तक रहेगा, इसलिए जल्दबाजी, कठोर भाषा या अधूरी जानकारी पर आधारित निर्णय आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

दोपहर का समय विशेष सावधानी मांगता है. 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल रहेगा और साथ ही 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्मुहूर्त भी है. इस अवधि में वरिष्ठों से टकराव, टीम पर दबाव बनाना या कोई बड़ा फैसला लेना टालना ही बुद्धिमानी है. मौन, निरीक्षण और प्रतीक्षा आज आपका सबसे मजबूत कवच रहेगा.

शाम के समय शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. इससे आप भावनाओं से थोड़ा दूरी बनाकर स्थितियों को तर्क और भविष्य की दृष्टि से समझ पाएंगे. यह समय योजना पर दोबारा विचार करने और अगले कदम की तैयारी का है.

Career. नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन आज आदेश से अधिक उदाहरण प्रभावी रहेगा.
Finance. प्रतिष्ठा या जिम्मेदारी से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.
Love. अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. शब्दों में नरमी जरूरी है.
Health. पीठ और आंखों में थकान संभव है.
उपाय. दोपहर में प्रतिक्रिया से बचें और शाम को आत्ममंथन करें.
Lucky Color. सुनहरा.
Lucky Number. 1.

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लिए यह दिन सूक्ष्मता, विश्लेषण और अनुशासन का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप काम को पारंपरिक ढंग से नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे. शुक्ल तृतीया बताती है कि आज की गई तैयारी और सुधार आने वाले समय में स्थायी परिणाम देंगे.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जो 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. यह समय लक्ष्य तय करने, फाइलें व्यवस्थित करने, रिपोर्ट या दस्तावेज ठीक करने के लिए अत्यंत अनुकूल है.

आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जो आगे चलकर बड़ी गलतियों से बचाएंगी. लेकिन पूरे दिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग सक्रिय रहने के कारण किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

दोपहर में विशेष सतर्कता आवश्यक है. 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने के कारण आलोचना, समीक्षा, ईमेल या किसी की गलती निकालने से बचें. यह समय निरीक्षण और आत्मनियंत्रण का है, हस्तक्षेप का नहीं.

शाम को शतभिषा नक्षत्र प्रभावी होगा. यह समय शोध, डेटा, तकनीक और सिस्टम सुधार से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है. आप शांत रहकर गहराई से सोच पाएंगे.

Career. तैयारी मजबूत होगी. परिणाम धीरे लेकिन स्थायी आएंगे.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें. जोखिम न लें.
Love. भरोसा अहम रहेगा, भावनाएं व्यक्त करना कठिन हो सकता है.
Health. पाचन और मानसिक तनाव की संभावना.
उपाय. तथ्यों पर टिकें और कल्पनाओं से दूरी रखें.
Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 8

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने की चुनौती लेकर आया है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप सामाजिक, रचनात्मक और विचारशील रहेंगे, लेकिन भीतर असमंजस बना रह सकता है. शुक्ल तृतीया नए संबंध और नई दिशा का संकेत देती है, पर हर नई बात को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जो 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इस समय जिम्मेदारियों को निभाना और तय लक्ष्यों पर टिके रहना आवश्यक है. लेकिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग भावनात्मक असंतुलन और गलत अनुमान से बचने की चेतावनी देता है.

दोपहर का समय संवेदनशील है. 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने के कारण बहस, सफाई या आर्थिक निर्णय टालना बेहतर रहेगा. इस समय चुप रहना और स्थिति को देखना ही सही मार्ग है.

शाम में शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भीतर से अधिक स्वतंत्र और स्पष्ट बनाएगा. आप सीमाएं तय कर पाएंगे और मानसिक हल्कापन महसूस करेंगे.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी. संतुलित निर्णय आवश्यक है.
Finance. खर्च बढ़ सकता है. नियंत्रण जरूरी है.
Love. रिश्तों में स्पष्ट और शांत संवाद जरूरी है.
Health. मानसिक थकान और बेचैनी.
उपाय. शाम को स्वयं के लिए समय निकालें.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, गोपनीयता और आत्मनियंत्रण का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप भावनाओं को प्रकट करने की बजाय भीतर ही भीतर परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे. शुक्ल तृतीया परिवर्तन की शुरुआत का संकेत देती है, लेकिन यह परिवर्तन धीरे और सोच-समझकर होना चाहिए.

प्रातः और पूर्वाह्न धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. यह समय लक्ष्य स्पष्ट करने और काम को दिशा देने का है. लेकिन पूरे दिन 18 बजकर 58 मिनट तक व्यतीपात योग रहने के कारण गलत समय पर कही गई बात या उजागर की गई गोपनीय जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है.

दोपहर का समय अत्यंत संवेदनशील है. 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट तक राहु काल और 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से टकराव, आरोप या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना आवश्यक है.

मौन और दूरी ही सबसे सुरक्षित उपाय रहेगा. शाम को शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. इससे मानसिक स्पष्टता आएगी और आप सही दिशा में निर्णय लेने के लिए तैयार होंगे.

Career. रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.
Finance. धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.
Love. भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन नियंत्रण जरूरी है.
Health. तनाव और नींद की कमी.
उपाय. दोपहर में मौन और शाम को आत्मचिंतन करें.
Lucky Color. गहरा लाल.
Lucky Number. 9

 

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 21 Jan 2026 06:14 AM (IST)
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
प्राइवेसी पॉलिसी

