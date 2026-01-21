हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो21 Jan 2026 Horoscope: मेष, वृष, मिथुन और कर्क के लिए आज सिस्टम और नियमों का इम्तिहान, 13:52 तक संभलकर लें फैसले

21 Jan 2026 Horoscope: मेष, वृष, मिथुन और कर्क के लिए आज सिस्टम और नियमों का इम्तिहान, 13:52 तक संभलकर लें फैसले

Aaj Ka Rashifal: 21 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries)

आज शुक्ल तृतीया और कुंभ चंद्रमा का प्रभाव आपके भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा कर सकता है. आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको सिस्टम, टीम और नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करेंगी. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, इसलिए दिन का पहला भाग लक्ष्य और काम की गति के लिए अनुकूल है. लेकिन व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक रहने के कारण जल्दबाजी, गलत अनुमान या अधूरी जानकारी पर किया गया कदम उल्टा पड़ सकता है.

आज आपके लिए सबसे संवेदनशील समय दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट का राहु काल है. इस समय किसी से बहस, ईमेल या कॉल पर तीखी बात, या किसी निर्णय को अंतिम रूप देना नुकसान दे सकता है. साथ ही 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट का दुष्टमुहूर्त भी मध्याह्न में है, इसलिए दोपहर में वाणी और प्रतिक्रिया पर विशेष नियंत्रण रखें. अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है, इसलिए जो भी बड़ा कदम हो, वह पूरी तैयारी के साथ ही करें.

धनिष्ठा के बाद जब दिन आगे बढ़ेगा, आपका ध्यान नेटवर्क, मित्रों और टीम पर जाएगा. कुंभ चंद्रमा आपको यह सिखाएगा कि अकेले जीतने से ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ सही दिशा में बढ़ना.

Career. टीम और सिस्टम के साथ चलेंगे तो काम बनेगा. टकराव से बचें.
Finance. तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक खर्च पर नियंत्रण रखें. राहु काल में कोई जोखिम नहीं.
Love. अपेक्षाएं कम बोलें, व्यवहार से भरोसा बनाएं.
Health. सिरदर्द और मानसिक दबाव.
उपाय. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट के बीच मौन और संयम रखें.
Lucky Color. लाल. Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

आज का दिन आपको स्थिरता की याद दिलाता है, लेकिन यह स्थिरता भावनाओं से नहीं, अनुशासन से बनेगी. शुक्ल तृतीया नई पहल का संकेत देती है, पर कुंभ चंद्रमा बताता है कि आज का फोकस व्यक्तिगत सुख से ज्यादा काम की दिशा, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक लक्ष्य पर रहेगा. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक आपको लक्ष्य पर टिकाए रखेगा. तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक काम को व्यवस्थित करना और लंबित विषय समेटना ज्यादा उचित रहेगा.

व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक होने से आज किसी भी मुद्दे को अनदेखा करना नुकसान दे सकता है. खासकर काम में कागजी प्रक्रिया, नियम और वरिष्ठों की अपेक्षाएं सही ढंग से समझें. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट का राहु काल आज की सबसे बड़ी सावधानी है. इस समय बॉस से बहस, नौकरी बदलने जैसी बात, या कोई कानूनी/वित्तीय कमिटमेंट टालें. साथ ही 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट दुष्टमुहूर्त होने से मध्याह्न में बोलचाल में कटुता से बचें.

धनिष्ठा के बाद दिन में सामूहिकता और सिस्टम का दबाव बढ़ेगा. कुंभ चंद्रमा आपको काम को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देगा, लेकिन गुस्से या जिद से नहीं, समझ से आगे बढ़ना होगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी. प्रक्रिया में गलती न हो.
Finance. खर्च सोच-समझकर. राहु काल में लेन-देन से बचें.
Love. भावनाएं दब सकती हैं. शांत संवाद जरूरी है.
Health. गर्दन, थकान, भारीपन.
उपाय. राहु काल में कोई निर्णय नहीं. केवल निरीक्षण और तैयारी.
Lucky Color. क्रीम. Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल (Gemini)

आज आपकी बुद्धि तेज रहेगी, लेकिन उसी तेजी में गलत निष्कर्ष निकलने का खतरा भी रहेगा. शुक्ल तृतीया विचारों को जन्म देती है, और कुंभ चंद्रमा नई सोच, टेक, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, इसलिए दिन का पहला भाग काम को गति देने, लक्ष्य तय करने और बातचीत से रास्ता खोलने के लिए अच्छा है.

लेकिन व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक होने से आज हर सूचना की पुष्टि जरूरी है. बिना जांचे शेयर किया गया डेटा, बिना पढ़े भेजा गया मेल, या बिना सोचे बोला गया वाक्य आपकी छवि को नुकसान दे सकता है. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट का राहु काल खासकर मिथुन के लिए संवेदनशील है, क्योंकि यह समय संवाद और निर्णय में भ्रम ला सकता है. इसी विंडो में दुष्टमुहूर्त 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट भी है, इसलिए दोपहर में कोई महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टालें.

तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक काम को व्यवस्थित रखें. उसके बाद गर करण में काम की गंभीरता बढ़ेगी. शाम 16 बजकर 26 मिनट से 17 बजकर 08 मिनट का कंटक समय भी ध्यान रखने योग्य है, विशेषकर यात्रा, बहस या जोखिम भरे काम के लिए.

Career. लिखित काम, डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग में सतर्क रहें.
Finance. जोखिम नहीं. खर्च सीमित.
Love. गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टता रखें.
Health. नींद की कमी, नर्वस थकान.
उपाय. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट के बीच कोई महत्वपूर्ण कॉल या मेल नहीं.
Lucky Color. हल्का हरा. Lucky Number. 5

कर्क राशिफल (Cancer)

आज का दिन कर्क राशि के लिए भावनात्मक से ज्यादा व्यावहारिक है. कुंभ चंद्रमा आपको अंदर से थोड़ा अलग और विश्लेषणात्मक बना सकता है. शुक्ल तृतीया यह संकेत देती है कि रिश्तों और काम दोनों में नई शुरुआत की ऊर्जा है, लेकिन यह शुरुआत तभी टिकेगी जब आप सीमाएं और नियम स्पष्ट रखेंगे. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, इसलिए दिन का पहला भाग लक्ष्य, काम और जरूरी बातचीत के लिए ठीक है.

व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक होने से भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसान करा सकती है. खासकर पारिवारिक या साझेदारी के मामलों में जल्द निष्कर्ष न निकालें. आज राहु काल दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट के बीच किसी भी तरह की बहस, आर्थिक प्रतिबद्धता, या संबंधों पर तीखा निर्णय टालें. इसी अवधि में दुष्टमुहूर्त 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट भी आता है, इसलिए मध्याह्न में संयम सबसे बड़ा उपाय है. अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए शुभ समय का कवच आज उपलब्ध नहीं, आपको स्वयं ही सावधानी रखनी होगी.

तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक काम को व्यवस्थित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इसके बाद गर करण में मुद्दे अधिक स्पष्ट होंगे, लेकिन कंटक समय 16 बजकर 26 मिनट से 17 बजकर 08 मिनट में अनावश्यक टकराव से बचें.

Career. साझेदारी और टीम समन्वय जरूरी. प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति.
Finance. खर्च और कमिटमेंट पर नियंत्रण. राहु काल में कोई फैसला नहीं.
Love. अपेक्षाएं बढ़ेंगी. शांत और स्पष्ट संवाद रखें.
Health. पेट, तनाव, भावनात्मक थकान.
उपाय. राहु काल में मौन. और दिशा शूल उत्तर होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालें.
Lucky Color. सफेद. Lucky Number. 2

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 21 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Embed widget