Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

आज शुक्ल तृतीया और कुंभ चंद्रमा का प्रभाव आपके भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा कर सकता है. आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको सिस्टम, टीम और नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करेंगी. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, इसलिए दिन का पहला भाग लक्ष्य और काम की गति के लिए अनुकूल है. लेकिन व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक रहने के कारण जल्दबाजी, गलत अनुमान या अधूरी जानकारी पर किया गया कदम उल्टा पड़ सकता है.

आज आपके लिए सबसे संवेदनशील समय दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट का राहु काल है. इस समय किसी से बहस, ईमेल या कॉल पर तीखी बात, या किसी निर्णय को अंतिम रूप देना नुकसान दे सकता है. साथ ही 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट का दुष्टमुहूर्त भी मध्याह्न में है, इसलिए दोपहर में वाणी और प्रतिक्रिया पर विशेष नियंत्रण रखें. अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है, इसलिए जो भी बड़ा कदम हो, वह पूरी तैयारी के साथ ही करें.

धनिष्ठा के बाद जब दिन आगे बढ़ेगा, आपका ध्यान नेटवर्क, मित्रों और टीम पर जाएगा. कुंभ चंद्रमा आपको यह सिखाएगा कि अकेले जीतने से ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ सही दिशा में बढ़ना.

Career. टीम और सिस्टम के साथ चलेंगे तो काम बनेगा. टकराव से बचें.

Finance. तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक खर्च पर नियंत्रण रखें. राहु काल में कोई जोखिम नहीं.

Love. अपेक्षाएं कम बोलें, व्यवहार से भरोसा बनाएं.

Health. सिरदर्द और मानसिक दबाव.

उपाय. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट के बीच मौन और संयम रखें.

Lucky Color. लाल. Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

आज का दिन आपको स्थिरता की याद दिलाता है, लेकिन यह स्थिरता भावनाओं से नहीं, अनुशासन से बनेगी. शुक्ल तृतीया नई पहल का संकेत देती है, पर कुंभ चंद्रमा बताता है कि आज का फोकस व्यक्तिगत सुख से ज्यादा काम की दिशा, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक लक्ष्य पर रहेगा. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक आपको लक्ष्य पर टिकाए रखेगा. तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक काम को व्यवस्थित करना और लंबित विषय समेटना ज्यादा उचित रहेगा.

व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक होने से आज किसी भी मुद्दे को अनदेखा करना नुकसान दे सकता है. खासकर काम में कागजी प्रक्रिया, नियम और वरिष्ठों की अपेक्षाएं सही ढंग से समझें. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट का राहु काल आज की सबसे बड़ी सावधानी है. इस समय बॉस से बहस, नौकरी बदलने जैसी बात, या कोई कानूनी/वित्तीय कमिटमेंट टालें. साथ ही 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट दुष्टमुहूर्त होने से मध्याह्न में बोलचाल में कटुता से बचें.

धनिष्ठा के बाद दिन में सामूहिकता और सिस्टम का दबाव बढ़ेगा. कुंभ चंद्रमा आपको काम को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देगा, लेकिन गुस्से या जिद से नहीं, समझ से आगे बढ़ना होगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी. प्रक्रिया में गलती न हो.

Finance. खर्च सोच-समझकर. राहु काल में लेन-देन से बचें.

Love. भावनाएं दब सकती हैं. शांत संवाद जरूरी है.

Health. गर्दन, थकान, भारीपन.

उपाय. राहु काल में कोई निर्णय नहीं. केवल निरीक्षण और तैयारी.

Lucky Color. क्रीम. Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल (Gemini)

आज आपकी बुद्धि तेज रहेगी, लेकिन उसी तेजी में गलत निष्कर्ष निकलने का खतरा भी रहेगा. शुक्ल तृतीया विचारों को जन्म देती है, और कुंभ चंद्रमा नई सोच, टेक, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, इसलिए दिन का पहला भाग काम को गति देने, लक्ष्य तय करने और बातचीत से रास्ता खोलने के लिए अच्छा है.

लेकिन व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक होने से आज हर सूचना की पुष्टि जरूरी है. बिना जांचे शेयर किया गया डेटा, बिना पढ़े भेजा गया मेल, या बिना सोचे बोला गया वाक्य आपकी छवि को नुकसान दे सकता है. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट का राहु काल खासकर मिथुन के लिए संवेदनशील है, क्योंकि यह समय संवाद और निर्णय में भ्रम ला सकता है. इसी विंडो में दुष्टमुहूर्त 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट भी है, इसलिए दोपहर में कोई महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टालें.

तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक काम को व्यवस्थित रखें. उसके बाद गर करण में काम की गंभीरता बढ़ेगी. शाम 16 बजकर 26 मिनट से 17 बजकर 08 मिनट का कंटक समय भी ध्यान रखने योग्य है, विशेषकर यात्रा, बहस या जोखिम भरे काम के लिए.

Career. लिखित काम, डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग में सतर्क रहें.

Finance. जोखिम नहीं. खर्च सीमित.

Love. गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टता रखें.

Health. नींद की कमी, नर्वस थकान.

उपाय. दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट के बीच कोई महत्वपूर्ण कॉल या मेल नहीं.

Lucky Color. हल्का हरा. Lucky Number. 5

कर्क राशिफल (Cancer)

आज का दिन कर्क राशि के लिए भावनात्मक से ज्यादा व्यावहारिक है. कुंभ चंद्रमा आपको अंदर से थोड़ा अलग और विश्लेषणात्मक बना सकता है. शुक्ल तृतीया यह संकेत देती है कि रिश्तों और काम दोनों में नई शुरुआत की ऊर्जा है, लेकिन यह शुरुआत तभी टिकेगी जब आप सीमाएं और नियम स्पष्ट रखेंगे. धनिष्ठा नक्षत्र 13 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, इसलिए दिन का पहला भाग लक्ष्य, काम और जरूरी बातचीत के लिए ठीक है.

व्यतीपात योग 18 बजकर 58 मिनट तक होने से भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसान करा सकती है. खासकर पारिवारिक या साझेदारी के मामलों में जल्द निष्कर्ष न निकालें. आज राहु काल दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 13 बजकर 52 मिनट के बीच किसी भी तरह की बहस, आर्थिक प्रतिबद्धता, या संबंधों पर तीखा निर्णय टालें. इसी अवधि में दुष्टमुहूर्त 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट भी आता है, इसलिए मध्याह्न में संयम सबसे बड़ा उपाय है. अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए शुभ समय का कवच आज उपलब्ध नहीं, आपको स्वयं ही सावधानी रखनी होगी.

तैतिल करण 14 बजकर 50 मिनट तक काम को व्यवस्थित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इसके बाद गर करण में मुद्दे अधिक स्पष्ट होंगे, लेकिन कंटक समय 16 बजकर 26 मिनट से 17 बजकर 08 मिनट में अनावश्यक टकराव से बचें.

Career. साझेदारी और टीम समन्वय जरूरी. प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति.

Finance. खर्च और कमिटमेंट पर नियंत्रण. राहु काल में कोई फैसला नहीं.

Love. अपेक्षाएं बढ़ेंगी. शांत और स्पष्ट संवाद रखें.

Health. पेट, तनाव, भावनात्मक थकान.

उपाय. राहु काल में मौन. और दिशा शूल उत्तर होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालें.

Lucky Color. सफेद. Lucky Number. 2